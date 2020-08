Samsung presenta Galaxy Tab S7 ed S7 Plus, Galaxy Watch 3 e Buds Live

Samsung rinnova il proprio portfolio con prodotti innovativi che raggiungeranno il mercato consumer a breve. Ha svelato i nuovi tablet Galaxy Tab S7 ed S7 Plus, il nuovo wearable Watch 3 e le cuffie Buds Live.

Samsung Galaxy Tab S7 ed S7 Plus – Display con cornici ridotte ed alto refresh rate

Samsung pensa agli utenti che amano i tablet di qualità, ed è per loro che ha realizzato i nuovi Galaxy Tab S7 ed S7 Plus. Sono prodotti caratterizzati da display ad alto refresh rate (120 Hz) e dalle cornici molto sottili. Entrambi i modelli supportano il 5G, hanno una batteria dalla lunga durata, integrano Samsung DeX, la S Pen e sono compatibili con la tastiera Book Cover Keyboard (la S Pen e la tastiera cover sono disponibili all’acquisto separatamente). Di seguito le specifiche tecniche delle due versioni:

GALAXY TAB S7

Display: LCD TFT 11″ WQXGA (2560×1600), refresh rate a 120Hz

CPU: Qualcomm Snapdragon 865+

RAM:6GB

ROM: 128GB espandibile fino a 1TB

Audio: 4x speaker AKG con Dolby Atmos

Connessioni: USB-C 3.2 Gen.1 (DP Out)

OS: Android 10 con OneUI 2.5

Fotocamera anteriore: 8MP

Fotocamere posteriori: 13MP principale, 5MP ultragrandangolare. Presente il flash LED

Batteria: 8.000mAh con Super Fast Charging a 45W

Connettività: LTE (opzionale), WiFi 6, Bluetooth 5.0

Accessori: S Pen, Book Cover, Book Cover Keyboard

S Pen (accessorio): 147×8,2mm per 8 grammi

Dimensioni e Peso: 253,8×165,3×6,3mm. 498 grammi (WiFi), 500 grammi (LTE)

PREZZI

Galaxy Tab S7 Wi-Fi: 749 euro

Galaxy Tab S7 Wi-Fi + LTE: 849 euro

in preordine da oggi al 20 agosto

disponibilità dal 21 agosto

GALAXY TAB S7 PLUS

Display: Super AMOLED 12,4″ 2800×1752 WQXGA, refresh rate a 120Hz. Sensore delle impronte digitali integrato nel display

CPU: Qualcomm Snapdragon 865+

RAM: 6GB

ROM: 128GB espandibile fino a 1TB

Audio: 4x speaker AKG con Dolby Atmos

Connessioni: USB-C 3.2 Gen.1 (DP Out)

OS: Android 10 con OneUI 2.5

Fotocamera anteriore: 8MP

Fotocamere posteriori: 13MP principale, 5MP ultragrandangolare. Presente il flash LED

Batteria: 10.090Ah con Super Fast Charging a 45W

Connettività: 5G (opzionale), WiFi 6, Bluetooth 5.0

Accessori: S Pen, Book Cover, Book Cover Keyboard

S Pen (accessorio): 147×8,2mm per 8 grammi

Dimensioni e peso:

285x185x5,7mm

575 grammi

PREZZI

Galaxy Tab S7+ Wi-Fi: 949 euro

Galaxy Tab S7+ Wi-Fi + 5G: 1.149 euro

in preordine da oggi al 20 agosto

disponibilità dal 21 agosto

Galaxy Watch 3

Il nuovo orologio di Samsung, il Galaxy Watch 3, è più piccolo e leggero della precedente generazione, ma è basato ancora una volta su TizenOS. Il sistema operativo proprietario di Samsung si è dimostrato stabile e ormai collaudato, soprattutto se installato all’interno degli indossabili della casa coreana. Galaxy Watch 3 è disponibile in due versioni: una da 45 mm con display da 1,4 pollici, mentre l’altra da 41 mm ha un display da 1,2 pollici. Entrambe le versioni adottano un pannello AMOLED da 360×360 pixel con always on integrato.

Galaxy Watch 3 ha un design pulito e si caratterizza per le linee eleganti, ma non rinuncia a funzioni interessanti per quanto riguarda la salute e lo sport. Implementa, infatti, un cardiofrequenzimetro a 8 diodi, grazie al quale riesce ad effettuare un Elettrocardiogramma e a calcolare la pressione sanguigna. In futuro l’orologio rileverà il livello di ossigenazione del sangue ed effettuerà la lettura del VO2 max durante gli allenamenti.

Non manca la ghiera rotante, utile per interagire con il software. In alternativa, il sistema operativo supporta le gestures con le dita e i movimenti del polso. Galay Watch 3 sarà disponibile dal 7 agosto con prezzi a partire da 429 euro.

Galaxy Buds Live

Samsung, forte del know-how appreso sul fronte dei dispositivi audio, lancia le nuove cuffie Buds Live, realizzate in collaborazione con AKG. La forma insolita a fagiolo rende queste cuffie tws particolarmente compatte e discrete, adatte in ogni situazione.

Integrano uno speaker da 12mm, un condotto per i bassi, tre microfoni e l’accelerometro. Non manca la cancellazione attiva del rumore, utile per ridurre le contaminazioni esterne che possono arrivare all’orecchio dell’utente durante l’utilizzo delle Buds Live. Inoltre, possono fungere da microfono esterno per il Galaxy Note 20/20 Ultra. Il nuovo prodotto di Samsung integra anche la Modalità Gioco, utile per ridurre la latenza audio, fondamentale durante le sessioni di gioco con gli smartphone della casa coreana.

La vendita delle Galaxy Buds Live avrà inizio a partire dal 21 agosto: il prezzo è di 189 euro. Saranno disponibili nelle colorazioni Mystic Bronze, Mystic White e Mystic Black.