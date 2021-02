Arrivano ufficialmente oggi sul mercato Italiano la nuova colorazione “Mystic Navy” per i tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7+ che sono stati annunciati oggi e che arriveranno il 25 Febbraio nei negozi.

Le specifiche tecniche rimangono invariate anche se sono già aggiornati con la nuova interfaccia One UI 3.1. Galaxy Tab 7/7+ offrono inoltre un refresh rate da 120 Hz.







Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione mobile di Samsung Electronics Italia ha così commentato l’arrivo della nuova colorazione Mystic Navy:

“L’edizione dei Galaxy Tab S7 e Tab S7+ in Mystic Navy arricchisce ulteriormente l’offerta Samsung per rispondere all’esigenza degli utenti di esprimersi attraverso i propri dispositivi. La nuova tonalità, combinata con le funzionalità premium di Tab S7 e Tab S7+ che gli utenti già conoscono e apprezzano, dà vita a creatività e produttività senza limiti. Il nuovo colore Mystic Navy conferma il nostro impegno nel fornire dispositivi di alta qualità, che non siano solo performanti ma che possano anche aiutare gli utenti a esprimere la propria unicità”.

Interfaccia ONE UI 3.1

Come anticipato questa nuova colorazione arriverà sul mercato già con interfaccia ONE UI 3.1. Questa versione, annunciata nel corso di Galaxy Unpacked 2021, permetterà diverse nuove interazioni: è ora possibile muoversi attraverso i vari dispositivi in un modo più fluido che mai, copiando, ad esempio, testi e immagini tra i Galaxy Tab S7 o S7+ in Mystic Navy e Galaxy S21 con la massima semplicità.

L’aggiornamento software One UI consente, inoltre, di estendere facilmente lo schermo, così da condividere un solo grande spazio di lavoro tra Galaxy Tab S7 o S7+ e il proprio pc.

I Tab S7 e S7+ in Mystic Navy includono un refresh rate da 120 Hz, con Tab S7 che monta un display PLS TFT da 11 pollici, mentre Tab S7+ vanta un display Super AMOLED da 12,4 pollici, perfetti per rilassarsi giocando ai video game in cloud o godendosi streaming in alta definizione. Per chi desidera immergersi nelle proprie passioni, non importa che si tratti di gaming, disegno o lettura di news, i Tab S7 e S7+ rappresentano il dispositivo ideale.

Specifiche tecniche Galaxy Tab S7/S7+

Scheda tecnica Galaxy Tab S7

Display: LTPS LCD 11″ 2560×1600 pixel (120Hz)

Dimensioni: 165,3 x 253,8 x 6,3mm

Peso: 498g (Wi-Fi), 500g (LTE)

Batteria: 8.000mAh (fino a 15 ore in riproduzione video) con ricarica super veloce 45W

Processore: Snapdragon 865+

RAM: 6 GB

Memoria: 128 GB (espandibile tramite microSD fino a 1TB)

Fotocamera principale: Fotocamera grandangolare 13MP/F2.0, Fotocamera ultra-grandangolare 5MP-F2.2

Fotocamera frontale: 8 MP

Colori: Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic Silver

Pen: S Pen inclusa nella confezione

Scheda tecnica Galaxy Tab S7+

Display: Super AMOLED 12,4″ HDR10+ 2800×1752 pixel (120Hz)

Dimensioni: 185,0 x 285,0 x 5,7mm

Peso: 575g

Batteria: 10,090 mAh (fino a 14 ore in riproduzione video) con ricarica super veloce 45W

Processore: Snapdragon 865+

RAM: 6 GB

Memoria: 128 GB (espandibile tramite microSD fino a 1TB)

Fotocamera principale: Fotocamera grandangolare 13MP/F2.0, Fotocamera ultra-grandangolare 5MP-F2.2

Fotocamera frontale: 8 MP

Colori: Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic Silver

Pen: S Pen inclusa nella confezione

Disponibilità in Italia

Galaxy Tab S7 e S7+ in Mystic Navy saranno disponibili in Italia dal 25 febbraio nella versione Wi-Fi Only, rispettivamente al prezzo di 749,00€ e 949,00€.

Per maggiori informazioni su Galaxy Tab S7 e S7+ e l’intero portfolio Galaxy, è possibile visitare il sito ufficiale Samsung.

