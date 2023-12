Oggi Samsung ha lanciato i suoi nuovi notebook: Galaxy Book4 Ultra, Book4 Pro 360 e Book4 Pro. Questa nuova serie di dispositivi non solo ridefinisce gli standard in termini di potenza e connettività, ma solleva l’intero ecosistema Samsung Galaxy, portando la categoria PC verso un futuro guidato dall’intelligenza artificiale.

“Samsung è determinata a offrire alle persone soluzioni innovative che migliorino la loro vita quotidiana. La serie Galaxy Book4 svolge un ruolo cruciale nel migliorare la connettività del nostro ecosistema, consentendo nuove interazioni intelligenti tra PC, telefoni, tablet e altri dispositivi,” TM Roh, Presidente e Responsabile del Business Mobile Experience di Samsung Electronics.

Potenza e Sicurezza Unite

La serie Galaxy Book4 è alimentata da processori intelligenti che massimizzano la produttività. Il nuovo processore Intel Core Ultra 9, con un’unità di elaborazione neurale (NPU) integrata, si posiziona come il primo nel settore con il programma di accelerazione AI PC di Intel. Questa potente combinazione consente nuove funzionalità AI e migliora la produttività della serie Galaxy Book4. Inoltre, la GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 4070 eleva l’esperienza utente a un nuovo livello, offrendo immagini di alta qualità e prestazioni straordinarie nei giochi.

Per garantire prestazioni ottimali, il Galaxy Book4 Ultra implementa un sistema di raffreddamento avanzato, riducendo calore e rumore. La batteria è progettata per una lunga durata, e la ricarica rapida al 55% in soli 30 minuti offre una flessibilità senza precedenti. Samsung ha potenziato la serie Galaxy Book4 con il nuovo chip di sicurezza Samsung Knox, rafforzando ulteriormente la protezione dei dati critici del sistema.

Specifiche tecniche Galaxy Book4 Ultra

Galaxy Book4 Ultra 16” Dimensioni 355.4 x 250.4 x 16.5mm Peso 1.86kg Sistema Operativo Windows 11 Home Display 16-inch, 16:10 Touch AMOLED, WQXGA+ (2880×1800),400nits, 48~120Hz VRR, 120% DCI-P3 Color volume CPU (Processore) Intel®Core™Ultra 9 / Core™Ultra 7 (Intel®Evo™Edition) GPU (Scheda Grafica)19 NVIDIA®GeForce RTX™4070 Laptop GPU 8GB GDDR6

NVIDIA®GeForce RTX™4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 Connettività Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth v5.3 Colorazioni Moonstone Gray Memoria RAM17 16GB/32GB/64GB (LPDDR5X) Spazio di archiviazione17 512GB/1TB/2TB SSD (PCle), Slot di espansione Fotocamera 2M(1080p FHD) Microfono/Audio Studio-quality Dual Microphones /AKG Quad speakers(Woofer Max 5Wx2, Tweeter 2Wx2), Dolby Atmos® Tastiera Retroilluminata con tastierino numerico Batteria 76Wh​ (Valore Tipico) Adattatore (Ricarica) Adattatore 140W USB Type-C Porte Thunderbolt™4 (2), USB Type-A, HDMI 2.1 port (Supports 8K@60, 5K@120), Micro SD, Cuffie/Microfono

​ Galaxy Book4Pro14” Galaxy Book4Pro16” Dimensioni 312.3 x 223.8 x 11.6mm 355.4 x 250.4 x 12.5mm Peso​ 1.23kg 1.56kg Sistema Operativo Windows 11 Home Display​ 14-inch, 16:10 Touch AMOLED, WQXGA+ (2880×1800),400nits, 48~120Hz VRR,120% DCI-P3 Color volume 16-inch, 16:10 Touch AMOLED, WQXGA+ (2880×1800),400nits, 48~120Hz VRR,120% DCI-P3 Color volume CPU (Processore) Intel®Core™Ultra 5 / Core™Ultra 7 (Intel®Evo™Edition) Grafica Intel®Arc™Graphics (Shared) Connettività Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth v5.3 Colorazioni Moonstone Gray, Platinum Silver Memoria (RAM) 16GB/32GB (LPDDR5X) Spazio di Archiviazione 256GB/512GB/1TB SSD (PCIe), Slot di espansione Fotocamera 2M(1080p FHD) Microfono/Audio Studio-quality Dual Microphones / AKG Quad speakers(Woofer Max 5Wx2, Tweeter 2Wx2), Dolby Atmos® Tastiera21 Retroilluminata Retroilluminata con tastierino numerico Batteria​ 63Wh (Valore Tipico) 76Wh​ (Valore Tipico) Adattatore (Ricarica)23 Adattatore 65W USB Type-C Porte Thunderbolt™4 (2), USB Type-A, HDMI 2.1 port (Supports 8K@60, 5K@120), Micro SD, Headphone/Microphone

Galaxy Book4 Pro 360 16” Dimensioni 355.4 x 252.2 x 12.8mm Peso 1.66kg Sistema Operativo Windows 11 Home Display 16-inch, 16:10 Touch AMOLED, WQXGA+ (2880×1800),400nits, 48~120Hz VRR, 120% DCI-P3 Color volume CPU (Processore) Intel®Core™Ultra 7/Core™Ultra 5 (Intel®Evo™Edition) Scheda grafica Intel®Arc™Graphics (Shared) Connettività Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth v5.3 Colorazioni Moonstone Gray, Platinum Silver Memoria 16GB/32GB (LPDDR5X) Spazio di Archiviazione 512GB/1TB SSD (PCIe) Fotocamera 2M (1080p FHD) Microfono/Audio Studio-quality Dual Microphones /AKG Quad speakers(Woofer Max 5Wx2, Tweeter 2Wx2), Dolby Atmos® Tastiera Retroilluminata con tastierino numerico Penna S Pen (In Box) Batteria 76Wh​ (Valore Tipico) Adattatore (Ricarica) Adattatore 65W USB Type-C Porte Thunderbolt™4 (2), USB Type-A, HDMI 2.1 port (Supports 8K@60, 5K@120), Micro SD, Cuffie/Microfono

Display Avanzati e Connessione Superiore

I display della serie Galaxy Book4 offrono un’esperienza visiva eccezionale grazie alla tecnologia Dynamic AMOLED 2X, che garantisce colori vividi e un contrasto chiaro. La tecnologia Vision Booster migliora automaticamente la visibilità in condizioni di luminosità, mentre la funzione touchscreen su tutti i modelli rende l’interfaccia utente completamente interattiva.

Il suono è altrettanto impressionante con i quattro altoparlanti AKG e Dolby Atmos®, offrendo un audio chiaro e avvolgente. I doppi microfoni di qualità da studio con cancellazione del rumore AI bidirezionale garantiscono una chiara trasmissione vocale durante le videochiamate.

La serie Galaxy Book4 offre una connettività senza pari, con un’ampia gamma di porte, inclusa la nuova porta HDMI 2.1, che migliora ulteriormente la fruibilità.

Creatività a 360 Gradi

La serie Galaxy Book4 non è solo una potenza di calcolo, ma un rifugio per la creatività. Samsung Studio, un nuovo strumento per la creazione di video disponibile su tutti i dispositivi Galaxy, consente un editing dettagliato dei video realizzati con smartphone o tablet direttamente sul PC. Photo Remaster su Samsung Gallery per PC permette di editare rapidamente le foto con ottimizzazioni basate su AI.

La serie Galaxy Book4 sarà progressivamente disponibile nei mercati selezionati a partire da gennaio 2024, in diverse varianti di dimensioni e colori. Con un design raffinato e materiali riciclati, rappresenta un passo avanti verso un futuro più sostenibile.

Disponibilità

La serie Galaxy Book4 sarà progressivamente disponibile in mercati selezionati, a partire dalla Corea nel gennaio 2024. Galaxy Book4 Ultra sarà disponibile nella versione da 16 pollici in Moonstone Gray, Galaxy Book4 Pro sarà disponibile nelle versioni da 14 e 16 pollici nei colori Moonstone Gray e Platinum Silver, e Galaxy Book4 Pro 360 sarà disponibile nella versione da 16 pollici, sempre in Moonstone Gray e Platinum Silver. La serie è disponibile in una rifinitura raffinata e minimal, con una maggiore varietà di materiali riciclati, tra cui plastica, vetro e alluminio. I prezzi non sono ancora stati annunciati per l’Italia.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!