Samsung Electronics Co., Ltd., leader mondiale nella tecnologia dei semiconduttori avanzati, ha presentato oggi T5 EVO, un Solid-State Drive (SSD) portatile che offre prestazioni elevate, sicurezza e design in un corpo leggero e compatto. T5 EVO è il primo SSD portatile al mondo a raggiungere una capacità di 8 terabyte (TB), la più grande attualmente disponibile nel settore.

“Con T5 EVO, Samsung offre ai consumatori una soluzione di archiviazione esterna innovativa e conveniente, che sostituisce i tradizionali hard disk drive (HDD) con una tecnologia più veloce, affidabile e duratura”, ha dichiarato Hangu Sohn, Vice Presidente del Memory Brand Product Biz Team presso Samsung Electronics. “T5 EVO è stato progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di consumatori con stili di vita diversi. Che si tratti di lavoro o di svago, T5 EVO permette di archiviare e accedere ai dati ovunque e in qualsiasi momento, grazie alla sua capacità fino a 8TB, alla sua velocità superiore, al suo design compatto e alla sua protezione dai danni fisici”.

Velocità e capacità senza precedenti

T5 EVO si basa su USB 3.2 Gen 1, che gli consente di trasferire i dati fino a 3,8 volte più velocemente rispetto agli HDD esterni. T5 EVO offre anche prestazioni massime attraverso velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 460 megabyte al secondo (MB/s), rendendo più facile il trasferimento di grandi file, come video ad alta risoluzione, foto e videogiochi.

Con una capacità di archiviazione fino a 8TB, T5 EVO può ospitare file di grandi dimensioni, senza doversi preoccupare dello spazio. Per fare un esempio, un T5 EVO da 8TB può archiviare più di 2 milioni di foto da 3,5 megabyte (MB), 1,8 milioni di file musicali da 4MB o 3.500 video da 2 gigabyte (GB).

Specifiche Prodotto Samsung Portable SSD T5 EVO Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Informazioni sull’ Hardware Capacità1) 2TB 4TB 8TB Dimensioni2) 40 x 95 x 17mm Peso2) 102 grammi Performance Lettura sequenziale3) Fino a 460 MB/sec Scrittura sequenziale3) Fino a 460 MB/sec Durata Resistenza alle cadute4) Fino a 2m Sicurezza Crittografia AES 256-bit hardware encryption Software5) Samsung Magician Software Compatibilità Compatibilità Sistema operativo6) Windows®, macOS®, Android™ Dispositivi6) PCs, Computer, Tablets, Telefoni Affidabilità Temperatura7) Operativa Da 0°C a 60°C Non-Operativa Da -40°C a 85°C Umidità Da 5% a 95% non condensante Urto Non-Operativo 1,500G, durata: 0.5ms, 3 asse Vibrazione Non-Operativo 20~2,000Hz, 20G Certificazioni CE,BSMI, KC, VCCI, RCM, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS Conformità RoHS RoHS 2 Garanzia8) Garanzia limitata a tre anni (3)

Design compatto ed ergonomico

T5 EVO non è solo potente, ma anche elegante e portatile. Il suo design ergonomico lo rende leggermente più grande di una carta di credito, ma abbastanza piccolo da tenere in una mano. Misura 95 mm in larghezza, 40 mm in lunghezza e 17 mm in spessore, e pesa solo 102 grammi. Il suo corpo nero e il suo anello grigio titanio gli conferiscono un aspetto premium ed elegante, che si armonizza con qualsiasi dispositivo host di colore grigio. T5 EVO può essere facilmente fissato a qualsiasi borsa o bagaglio grazie al suo design ad anello. Inoltre, la sua struttura in metallo e la sua superficie gommata lo proteggono dagli urti esterni, compresi quelli da cadute fino a due metri.

Sicurezza e compatibilità

T5 EVO dà priorità alla sicurezza dei dati attraverso la tecnologia di protezione termica e la crittografia dei dati hardware. La tecnologia Dynamic Thermal Guard di Samsung protegge T5 EVO dal surriscaldamento e mantiene temperature operative ottimali, in conformità con lo standard di sicurezza internazionale IEC 62368-1. Inoltre, T5 EVO supporta la crittografia dei dati hardware AES a 256 bit, garantendo agli utenti sicurezza e affidabilità nell’archiviazione dei dati.

T5 EVO è anche compatibile con una serie di sistemi operativi e dispositivi host, come macOS®, Windows®, smartphone/tablet e console per videogiochi. T5 EVO dispone anche del software Samsung Portable SSD, che consente agli utenti di gestire facilmente le impostazioni di sicurezza e le preferenze di archiviazione.

Prezzo e disponibilità

T5 EVO sarà disponibile in quattro varianti di capacità: 500GB, 1TB, 2TB e 8TB. Il prezzo di vendita consigliato è di 99,99 euro per il modello da 500GB, 149,99 euro per il modello da 1TB, 249,99 euro per il modello da 2TB e 799,99 euro per il modello da 8TB. T5 EVO sarà disponibile a partire da dicembre 2023 presso i principali rivenditori online e offline. Per maggiori informazioni, visita https://samsung.com/portable-ssd.

