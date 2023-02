La festa più tenera dell’anno si sta avvicinando e se state ancora cercando un pensiero per la vostra dolce metà allora ecco che OPPO ci propone diverse idee tecnologiche che faranno sicuramente felici sia lui che lei.

OPPO regala infatti ai suoi utenti una serie di promozioni su numerosi prodotti del suo ecosistema, a cominciare dagli smartphone fino alle smartband, disponibili sullo store ufficiale OPPOStore.it valide da oggi, 8 Febbraio e fino al 13 Febbraio. In particolare sono presenti diversi bundle “di coppia” per non lasciare nessuno a bocca asciutta.

La promo OPPO di San Valentino

Una settimana di sconti e promozioni: dall’8 febbraio al 13 febbraio 2023, solo su OPPO Store, troveremo sconti e offerte imperdibili su smartphone, dispositivi IoT e prodotti in bundle per trovare il regalo perfetto per la dolce metà.

La parola d’ordine della promozione di San Valentino è coppia! All’acquisto di due prodotti dello stesso modello, a scelta fra tutti i dispositivi audio e wearable, il secondo sarà disponibile scontato del 50%.

OPPO Band 2

Per gli sportivi, amanti del comfort e della praticità ma senza rinunciare allo stile, OPPO Band 2 è il regalo di coppia perfetto. Grazie alla promo, acquistando due OPPO Band 2 il secondo sarà scontato del 50%.

Un’offerta imperdibile per regalarsi un personal trainer a portata di polso, oltre che un accessorio elegante capace di conferire un tocco di stile ai propri outfit.

OPPO Enco Air 2 Pro

Coloro che apprezzano la buona musica, possono approfittare del medesimo sconto per regalarsi OPPO Enco Air2 Pro. Grazie alla cancellazione attiva del rumore, questi auricolari bluetooth permettono di ascoltare i propri brani preferiti senza essere disturbati dai rumori dell’ambiente circonstante.

Sarà possibile ascoltare, assieme al partner, i propri brani del cuore in qualsiasi momento senza essere disturbati.

Smartphone: Find X5 e Reno 8

La promo si estende anche ai prodotti già in bundle, tra cui le serie Find X5 e Reno8, con uno sconto dedicato che va da 50€ a 150€. Grazie alle offerte sui prodotti in bundle è possibile acquistare un regalo completo di smartphone, cuffie, smartband/smartwatch e cover ad un prezzo vantaggioso.

Ecco i dettagli dell’abbinata:

Reno8 Pro, è disponibile assieme a OPPO Enco X2, OPPO Watch Free e una cover, con uno sconto di 50€, al prezzo di 749,99€ invece di 799,99€.

Reno8, in abbinata agli auricolari OPPO Enco Free2 ed una cover, è acquistabile, con uno sconto pari a 50€, a 549,99€ al posto di 599,99€.

Acquista OPPO Find X5 Pro, in abbinata agli auricolari OPPO Enco X, OPPO Watch Free e una cover, scontato di 150€, al prezzo di 1.049,99€ invece di 1.199,99€.

OPPO Find X5 è disponibile, in abbinata agli auricolari OPPO Enco X, OPPO Watch Free e una cover, con uno sconto pari a 100€, a 699,99€ invece di 799,99€.

OPPO Find X5 Lite è disponibile assieme a OPPO Enco Free2, OPPO Band Sport Orange e una cover, con uno sconto di 50€, al prezzo di 449,99€ invece di 499,99€.

OPPO reno8 T e A78

Ma non è finita qui, sono disponibili anche i bundle dei nuovi arrivati in casa OPPO, Reno8 T e A78.

Reno8 T, con fotocamera posteriore da 100MP e un design alla moda in fibra di pelle e vetroresina, è acquistabile al prezzo di 399,99€ assieme a OPPO Enco Free2. Il regalo perfetto per foto di coppia mozzafiato abbinato a delle cuffie bluetooth che garantiscono eccellenza audio ed esperienze di ascolto immersive.

OPPO A78 invece, è disponibile nelle sue versioni 4/8+128GB, abbinato a OPPO Band Style, rispettivamente al prezzo di 329,99€ e 369,99€. Un’occasione imperdibile per regalare uno smartphone e una smartband perfetti per chi vuole essere sempre alla moda.

Le sorprese non sono ancora terminate; con uno sconto di 20€ è possibile acquistare anche OPPO A96 a 249,99€ invece di 269,99€, OPPO A54s a soli 209,99€ invece di 229,99€ e OPPO A16 3+32GB al prezzo di 179,99€ invece di 199,99€.

Ricordiamo che le offerte sono attive fino al 13 Febbraio e solo online su OPPOStore.it

