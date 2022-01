Anche quest’anno si sta avvicinando la festa di San Valentino e per chi è alla ricerca di un regalo originale e diverso dal solito allora i mattoncini LEGO potrebbero essere il giusto modo per stupire la nostra dolce metà.

Abbiamo infatti visto di recente l’uscita del LEGO dedicato a Sonic the Hedgehog e il più recente Mappamondo LEGO IDEAS con pezzi che si illuminano al buio; ma oggi vogliamo proporvi alcuni set LEGO perfetti per la festa del 14 Febbraio.

In particolare la linea Botanical si adatta benissimo alla festa di San Valentino, andando a sostituire il tipico bouquet di fiori con uno interamente di mattoncini LEGO.

Lego Botanical Bouquet di fiori

Il Set LEGO Botanical Bouquet di Fiori è una bellissima composizione floreale estremamente realistica di 756 pezzi che comprende una combinazione di bocche di leone, rose, papaveri, asterie, margherite e diverse erbe.

LEGO BONSAI

Rimanendo in tema “green” uno dei miei preferiti ( che tra l’altro ho finito di montare di recente ndr. ) è senza dubbio il set LEGO Botanical Albero Bonsai.

Si tratta di una bellissima riproduzione di un piccolo Bonsai della tradizione Giapponese con tanto di vaso e base di appoggio. L’aspetto più interessante di questo kit è la possibilità di poter cambiare i rami scegliendo tra una versione verde e più estiva ed una più primaverile con fiori rosa che richiama gli alberi di ciliegio Giapponesi, segno inconfondibile del Giappone. Questo è composto da 878 pezzi, è personalizzabile anche una volta terminato e non bisognerà mai ricordarsi di annaffiarlo.

LEGO Uccello del paradiso

Un’altra alternativa molto interessante è il bellissimo set LEGO Botanical Uccello del paradiso. Ma non lasciatevi ingannare dal nome poiché si tratta sempre di una pianta della linea LEGO Botanical.

L’Uccello del paradiso è una delle piante più accattivanti al mondo, in grado di crescere fino a due metri. Con i suoi 1.173 pezzi è una costruzione floreale elegante da poter esporre. Quale miglior modo per augurarsi un amore che non smetta mai di sbocciare?



LEGO TECHNIC BMW M 1000 RR

Per chi è appassionato di motori ed è costantemente alla ricerca di adrenalina, il Gruppo LEGO propone il set LEGO TECHNIC BMW M 1000 RR. Con i suoi 1.920 pezzi, il set regala agli appassionati un assaggio dei processi di produzione della BMW originale: un omaggio alla moto per eccellenza, campione su strada e in pista.

Per i viaggiatori più appassionati – MAPPAMONDO LEGO

Come vi abbiamo accennato in apertura di articolo, uno degli ultimi arrivati è il bellissimo Mappamondo Lego. LEGO Ideas “Il Mappamondo” (21332) composto da 2.585 pezzi, mostra uno splendido e realistico globo terrestre realizzato con mattoncini. A rendere ancora più speciale il vostro regalo di San Valentino, i nomi stampati dei continenti e degli oceani che si illuminano al buio, in modo da poter vedere

in ogni momento il vostro posto preferito del mondo.

Lego Architecture Singapore

Per gli amanti delle destinazioni orientali invece il set LEGO Architecture Skylines Singapore (21057) da 827 pezzi è progettato per evocare lo spirito della “Città del leone“: da realizzare insieme per lasciarvi trasportare nei luoghi più significativi della città, come il Marina Bay Sands, l’OCBC Centre, One Raffles Place, il mercato di Lau Pa Sat, i Gardens by the Bay e altro.

Lego Boutique Hotel

Dopo aver percorso decine e decine di chilometri tra monumenti e musei è ora di tornare in albergo. Con il set LEGO Boutique Hotel potrete finalmente costruire l’hotel dei vostri sogni. Con i suoi 3.066 pezzi, il modellino è ideale per scoprire tutte le avventure che hanno luogo al suo elegante interno. Un tributo all’architettura europea di fine secolo, ideale per immaginare la vostra prossima fuga d’amore.



Per gli amanti di Star Wars, Harry Potter e MARVEL

Se condividete la stessa passione per il cinema, Il Guanto dell’Infinito LEGO® Marvel fa proprio per voi. 590 pezzi per riprodurre in mattoncini LEGO l’iconico Guanto dell’Infinito presente nei film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame di Marvel Studios.

Per rivivere la magia della saga, LEGO® Harry Potter™: Harry Potter ed Hermione Granger™ è il set giusto da regalare: 1673 pezzi di pura magia per rendere unico l’incantesimo del vostro amore.

Il set da collezione Darth Vader LEGO Star Wars è adatto per sorprendere tutti gli amanti del “lato oscuro”. Il set è composto da 834 pezzi e può trasformarsi in uno straordinario modello, perfetto da esporre sia in casa che in ufficio.

L’amore in tutte le sue forme e colori L’amore si sa, ha diverse forme e colori, proprio come il set LEGO Ognuno è meraviglioso, progettato per celebrare questo sentimento in tutte le sue bellissime sfumature. Un set di 346 pezzi ispirato all’iconica Freedom Flag che presenta 11 minifigure monocromatiche, ognuna con la propria acconciatura e un colore dell’arcobaleno.

Prezzi e disponibilità

Se cercate un’idea regalo per un San Valentino alternativo allora il vostro regalo firmato LEGO sarà l’idea giusta per costruire insieme nuovi ricordi e momenti magici, mattoncino dopo mattoncino.

Disponibilità e prezzi consigliati al pubblico:

LEGO® Botanical Bouquet di Fiori (10280) disponibile nei LEGO Store, su Lego.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di €49,99

LEGO® Botanical Albero Bonsai (10281) disponibile nei LEGO Store, su Lego.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di €49,99

LEGO® Botanical Uccello del paradiso (10289) disponibile nei LEGO Store, su Lego.com e Toys Center al prezzo consigliato di €99,99

LEGO® TECHNIC BMW M 1000 RR (42130) disponibile nei LEGO Store e su Lego.com e dal 1° marzo anche presso altri rivenditori al prezzo consigliato di 199,99€

LEGO® Ideas “Il Mappamondo” (21332) disponibile neiLEGO Store e su Lego.com dal 1° febbraio 2022 e nelle librerie Feltrinelli e su IBS.it dal 1° maggio 2022, al prezzo di 199.99€

LEGO® Architecture Skylines Singapore(21057)disponibile neiLEGO Store, suLego.come nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di€59,99

LEGO® Boutique Hotel (10297)disponibile neiLEGO Storee suLego.come dal 1° aprile 2022 nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di€199,99

Il Guanto dell’Infinito LEGO® Marvel (76191) disponibile nei LEGO Store, su Lego.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di €79,99

LEGO® Harry Potter™: Harry Potter ed Hermione Granger™(76393) disponibile neiLEGO Store, suLego.come Toys Center al prezzo consigliato di€129,99

LEGO® Casco di Darth Vader LEGO®StarWars™ (75304)disponibile nei LEGO Store, su Lego.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di €69,99

LEGO® Ognuno è meraviglioso (40516)disponibile neiLEGO Storee suLego.comal prezzo consigliato di €34,99

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!