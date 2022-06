Sony ha presentato ufficialmente oggi il debutto della nuova linea INZONE, una serie di periferiche pensate per i gamer da PC. Si comincia con dei Monitor ed Headset pensate appositamente per il gaming che promettono di migliorare sensibilmente l’esperienza di gioco con mouse e tastiera. Tutti i prodotti sono anche compatibili con la console casalinga di Sony, la Playstation 5.

I monitor INZONE offrono spettacolari immagini ad alta risoluzione e a elevata gamma dinamica, mentre le cuffie integrano un audio superiore e la tecnologia 360 Spatial Sound for Gaming.

Yukihiro Kitajima, Head of Game Business and Marketing Office di Sony Corporation ha dichiarato durante il lancio:

“La diffusione dei campionati di eSport e i progressi compiuti nel campo del gaming e dell’intrattenimento hanno risvegliato un nuovo interesse per questo universo, il cui mercato è in costante espansione. Grazie alla storica esperienza di Sony nei prodotti audio e video di fascia alta, siamo certi che questa nuova linea offrirà ancora più opzioni a coloro che vogliono aggiornare i propri sistemi di gioco. Vogliamo contribuire a coltivare la cultura del gaming fornendo a chi gioca su PC e PlayStation un ventaglio di scelte ancora più ampio per arricchire la propria vita attraverso il gaming. In quest’ottica, Sony è orgogliosa di sponsorizzare i principali tornei di eSport mondiali, ovvero Evolution Championship Series (Evo) 2022 e 2023, PGL DOTA2 Arlington Major 2022 e VALORANT Champions Tour, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la cultura del gaming”

Scopriamo quindi insieme i prodotti a cominciare dai monitor da gaming INZONE.

Monitor per il gaming

INZONE M9: monitor per gaming 4K/144 Hz da 27”

INZONE M9 vanta una risoluzione 4K e un contrasto elevato grazie alla tecnologia Full Array Local Dimming con certificazione DisplayHDR™ 600 e oltre il 95% di copertura dello spazio colore DCI-P3, per riprodurre picchi extra luminosi, neri profondi e colori realistici.

Frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, tempo di risposta di 1 ms GtG (Gray to Gray) con tecnologie a frequenza di aggiornamento variabile come NVIDIA® G-SYNC® Compatible e VRR (standard HDMI 2.1).

INZONE M3: monitor per gaming Full HD/240 Hz da 27”. Frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, tempo di risposta di 1 ms GtG (Gray to Gray) con tecnologie a frequenza di aggiornamento variabile come NVIDIA® G-SYNC® Compatible[7] e VRR (standard HDMI 2.1).

Certificazione DisplayHDR™ 400[8], copertura dello spazio colore sRGB al 99% e 1,07 miliardi di colori supportati, per un’esperienza di gioco vivida e intensa.

I nuovissimi monitor per gaming con HDR, INZONE M9, hanno una risoluzione 4K ed un elevato contrasto con Full Array Local Dimming, per i giocatori che ricercano un’esperienza di gioco migliore con immagini ricche di dettagli nelle zone d’ombra e di luce.

A questo si aggiungono una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un pannello IPS e un tempo di risposta di 1 ms GtG (Gray to Gray), sinonimo di reazioni più veloci. Invece, nei monitor Full HD INZONE M3, la frequenza di aggiornamento raggiunge ben 240 Hz. Il tempo di risposta di 1 ms GtG (Gray to Gray) e le tecnologie VRR permettono ai giocatori di seguire alla perfezione i movimenti dei nemici negli sparatutto.

Il design compatto del monitor consente ai giocatori di poter disporre la tastiera con l’angolazione che preferiscono e il mouse pad di grandi dimensioni intorno o sotto al display. Fra le altre caratteristiche, l’altezza e l’inclinazione sono regolabili, le luci posteriori di diversi colori e il sistema di gestione dei cavi è pensato per lasciare in ordine la scrivania.

La funzione Auto HDR Tone Mapping di INZONE M9 abbinata alle consolle PlayStation5 consente di riconoscere in automatico il monitor al momento del setup iniziale e mettere a punto le impostazioni HDR. Inoltre, il display passa automaticamente dalla modalità Cinema a quella Game o viceversa a seconda che contenuto riprodotto con PlayStation5 sia un filmo o un gioco.

Parlando di funzionalità per il gameplay troviamo lo switch KVM automatico (Auto USB Hub Switch) che consente agli utenti di controllare fino a due PC collegando al monitor una sola tastiera, un solo mouse e un solo paio di cuffie. La modalità FPS Game Picture ottimizza luminosità e contrasto per vedere più chiaramente gli avversari, mentre la funzione Black Equalizer fa emergere i dettagli anche nelle zone d’ombra.

Cuffie per il gaming

La nuova linea comprende due nuove cuffie wireless, INZONE H9, con 32 ore di autonomia, e INZONE H7 con 40 ore di autonomia, alle quali si aggiunge una cuffia cablata, INZONE H3. Tutti i modelli sono provvisti di microfono boom a braccio flessibile e orientabile con funzione “mute”, per consentire ai giocatori di comunicare con la squadra durante la sfida.

La tecnologia Spatial Sound for Gaming di Sony, attivata dal software per PC INZONE Hub, riproduce il suono spaziale dai segnali audio multicanali, creando esattamente l’effetto immaginato dallo sviluppatore. Una riproduzione così accurata dei suoni contribuisce a migliorare la percezione dello spazio, consentendo al giocatore di individuare anche i passi e i gesti più impercettibili. Inoltre, scaricando l’app 360 Spatial Sound Personalizer sul proprio smartphone, gli utenti possono adattare l’audio spaziale alla forma del proprio orecchio, per un’esperienza videoludica davvero su misura.

Frutto delle avanzate competenze di Sony in materia di cuffie, i diaframmi dei modelli INZONE H9 e INZONE H7 hanno una conformazione esclusiva che consente di riprodurre sia le frequenze più alte che quelle più basse con estrema fedeltà, così da regalare un’esperienza di gioco veramente immersiva.

I microfoni noise cancelling delle INZONE H9 sono in grado di eliminare tutti gli elementi di disturbo che potrebbero compromettere l’esito della sfida. E non è tutto: per non ostacolare la corsa verso il successo, Sony ha integrato la stessa tecnologia Dual Noise Sensor impiegata nelle migliori cuffie del settore, la serie 1000X. Infine non manca la modalità Ambient Sound, indispensabile per poter sentire lo squillo del telefono, il campanello o le parole del partner durante la partita.

Software per PC

Il software per PC INZONE Hub di Sony è stato appositamente sviluppato per controllare i monitor e le cuffie INZONE, così da personalizzare l’esperienza di gioco, intervenendo su diversi aspetti, incluse numerose impostazioni audio e video.

Disponibilità:

Monitor per gaming INZONE saranno disponibili nei seguenti periodi:

INZONE M9: (estate 2022)

INZONE M3: (inverno 2022)

Cuffie per gaming INZONE

Le nuove cuffie per gaming INZONE H9, H7 e H3 saranno disponibili a partire dal mese di luglio presso i rivenditori autorizzati di Sony.

I prezzi non sono ancora stati ufficializzati ma non appena ci saranno novità aggiorneremo l’articolo.

