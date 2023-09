Sony svela l’ultimo gioiello della sua gamma di smartphone di fascia alta: l’Xperia 5 V, un dispositivo che si distingue grazie al rivoluzionario sensore d’immagine “Exmor T for mobile”, capace di trasformare ogni scatto in un capolavoro con un semplice click. Questo smartphone offre una vasta gamma di funzionalità fotografiche, tra cui avanzati effetti bokeh applicabili ai ritratti tramite intelligenza artificiale, accompagnati da una selezione di preimpostazioni cromatiche per catturare l’atmosfera desiderata.

Ma l’Xperia 5 V non è solo un prodigio fotografico; è anche un dispositivo per l’audio e il video di altissima qualità. Il display eccezionale, gli speaker stereo front-stage e le tecnologie avanzate elevano l’esperienza di visione e ascolto a un nuovo livello.

La durata della batteria è notevolmente migliorata, con oltre il 50% di autonomia residua anche dopo un utilizzo intensivo per un’intera giornata. Questo smartphone premium è progettato per essere il compagno ideale per registrare, modificare e visualizzare contenuti in movimento senza problemi.

La fotocamera dell’Xperia 5 V è dotata del sensore di ultima generazione “Exmor T for mobile”, garantendo la cattura di immagini nitide e ad alta definizione in qualsiasi situazione. La modalità bokeh, migliorata rispetto al modello precedente, utilizza l’intelligenza artificiale per perfezionare i ritratti, avvicinandoli alla qualità delle fotocamere con obiettivo intercambiabile.

Grazie al doppio obiettivo posteriore, è possibile sperimentare con tre diverse lunghezze focali: 16 mm, 24 mm e 48 mm. La lunghezza di 48 mm offre un ingrandimento 2x senza compromettere la qualità dell’immagine.

Per quanto riguarda il videomaking, l’app Video Creator semplifica il processo di creazione di videoclip, con la possibilità di selezionare foto o video desiderati e abbinarli a una colonna sonora in pochi minuti. Inoltre, il dispositivo è dotato di un microfono per la registrazione vocale dedicato, che garantisce una chiara registrazione dell’audio, anche in ambienti rumorosi.

L’Xperia 5 V offre un’esperienza di intrattenimento completa, con uno speaker di nuova concezione e un luminoso display OLED. La batteria da 5.000 mAh assicura un’autonomia eccezionale e la possibilità di guardare oltre 24 ore di contenuti con una sola carica. Inoltre, grazie a BRAVIA CORE for Xperia, è possibile accedere a una vasta libreria di film di alta qualità.

Dal punto di vista delle prestazioni, il dispositivo è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen2, che offre prestazioni rapide ed efficienti. La gestione termica avanzata e l’aumento del volume dello strato termodissipatore impediscono il surriscaldamento durante un utilizzo intensivo.

Per gli amanti dei videogiochi, il Game Enhancer offre una serie di opzioni per migliorare l’esperienza di gioco, inclusa la registrazione dello schermo e la chat vocale.

L’Xperia 5 V si distingue anche per il suo design elegante e l’attenzione alla sostenibilità. Il dispositivo è disponibile in tre diverse colorazioni e utilizza materiali eco-sostenibili, riducendo l’impatto ambientale.

Style Cover with Stand per Xperia 5 V (XQZ-BCDE)

La cover dedicata dello smartphone Xperia 5 V (disponibile come accessorio opzionale venduto separatamente) è anche un comodo stand utilizzabile sia in verticale sia in orizzontale. La sua silhouette slim si adatta perfettamente allo smartphone facilitandone la presa e l’utilizzo non solo nel guardare video, ma anche nello streaming live e nelle videochiamate. Disponibile in tre colorazioni coordinate a Xperia 5 V[xi], la Style Cover with Stand è realizzata, insieme ad altri materiali, in SORPLAS[xii].

