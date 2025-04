Con 17 premi tra IF Design e Red Dot, TCL apre il 2025 consolidando la propria posizione tra i marchi più riconosciuti per l’eccellenza nel design industriale e tecnologico. Dalla TV ai dispositivi mobile, passando per elettrodomestici smart e connettività domestica, il brand conferma un approccio sempre più integrato tra estetica, funzionalità e sostenibilità.

Un anno da record: 10 iF Design Awards e 7 Red Dot

I riconoscimenti ottenuti nel 2025 coprono un’ampia gamma di categorie e prodotti. Tra i più rilevanti, spiccano i premi ai TV TCL delle nuove Serie C 2025, celebrati per il design e le prestazioni nelle linee QD-Mini LED sia high-end che mainstream. Premiati anche i modelli della Serie A300, insieme alla relativa interfaccia utente, a sottolineare il lavoro di TCL su design industriale e user experience.

Nel segmento casa, la pompa di calore R290 Tri-Thermal ATW ha ottenuto un iF Design Award per il suo contributo a soluzioni più sostenibili ed efficienti, mentre il proiettore PlayCube — ispirato al cubo di Rubik — è stato riconosciuto per l’equilibrio tra estetica originale e prestazioni.

Nel mobile, lo smartphone TCL 50 Pro NXTPAPER 5G si è distinto per il comfort visivo e la qualità dell’esperienza utente. Premiate anche due app sviluppate da TCL per l’interfaccia UX.

Red Dot Awards: tra smart home e design per tutti i giorni

Anche sul fronte Red Dot Design Awards, TCL ha fatto centro con una serie di prodotti consumer-oriented. Oltre al già citato NXTPAPER 5G, sono stati premiati speaker portatili, monitor QD-Mini LED e diversi dispositivi per la connettività domestica. Tra questi, i gateway in fibra FG7300 e FG7720 e l’unità esterna 5G LINKHUB HH526, che incarnano la visione di TCL per una smart home accessibile, efficiente e ben progettata.

Design con visione e sostenibilità

Alla base di questo successo c’è il lavoro del Design Innovation Center (DIC) di TCL, che guida la strategia di design globale del gruppo. Il centro ha sviluppato un linguaggio estetico coerente su tutta la linea prodotti, integrando principi di sostenibilità e progettazione “human-centered”.

“Questi premi riconoscono i nostri sforzi per fornire prodotti innovativi e ad alte prestazioni, con un approccio progettuale incentrato sull’uomo e l’uso di materiali riciclabili”, spiega Shane Lee, Direttore Generale del DIC.

Secondo Stefan Streit, CMO di TCL Europe, “il design d’eccellenza non riguarda solo l’estetica, ma anche la creazione di esperienze significative per i nostri clienti”, un messaggio che trova conferma nei 17 premi appena conquistati.

Nel 2024, TCL aveva già collaborato con l’esperto CMF Chris Lefteri per presentare nuove soluzioni all’IFA di Berlino, puntando su materiali sostenibili e design inclusivo. Il 2025 sembra quindi confermare una traiettoria chiara: TCL non intende solo realizzare prodotti all’avanguardia, ma anche definire nuovi standard su come debbano essere progettati.

Per l’elenco completo dei premi ricevuti: tcl.com – Design Awards 2025

