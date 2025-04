Tineco presenta la sua nuova linea di lavapavimenti: FLOOR ONE S9 Artist Series. La gamma, che comprende il modello standard e la versione Premium, unisce tecnologia avanzata e design sofisticato per garantire prestazioni elevate e un’esperienza d’uso impeccabile.

La novità si distingue per il suo approccio smart: dotata della tecnologia iLoop Smart Sensor, la serie adatta in tempo reale la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base alla quantità e al tipo di sporco rilevato. Il design senza fili, estremamente leggero e maneggevole grazie al serbatoio dell’acqua posizionato strategicamente sopra la testa della spazzola, offre la massima libertà di movimento.

Tra le innovazioni spicca la tecnologia SmoothDrive delle ruote, che garantisce una guida omnidirezionale e un controllo fluido a 360°, perfetto per raggiungere anche gli angoli più difficili. Il display LED dinamico, invece, tiene l’utente sempre informato sullo stato della pulizia e delle prestazioni del dispositivo.

Un elemento rivoluzionario è il sistema di autopulizia FlashDry: al termine di ogni utilizzo, in soli 2 minuti il lavapavimenti esegue un ciclo di pulizia automatizzato. Acqua fresca riscaldata a 85°C scioglie efficacemente lo sporco, mentre un’asciugatura rapida con aria calda elimina ogni traccia di umidità, mantenendo il dispositivo sempre igienico e pronto all’uso.

Con una potenza di aspirazione di 22.000 Pa e una batteria capace di garantire fino a 50 minuti di autonomia, i modelli FLOOR ONE S9 affrontano le macchie più ostinate, permettendo sessioni di pulizia prolungate. I serbatoi capienti da 1 litro per l’acqua pulita e 0,75 litri per l’acqua sporca riducono la necessità di frequenti riempimenti, mentre la funzione Backtrack Water Erasure assicura pavimenti asciutti e privi di striature al termine della pulizia.

Prezzi e disponibilità

Il Tineco FLOOR ONE S9 Artist è ora disponibile al pubblico con un prezzo consigliato di899€apartiredel2 aprile 2025. Può essere acquistato direttamente sulsito ufficiale Tinecoe suAmazon. La versione Premium sarà disponibile sul canale online di Mediaworld e negli store fisici entro la fine del mese di aprile.

