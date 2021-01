Nella giornata di oggi Acer ha presentato il nuovo Acer TravelMate Spin B3, il notebook creato ad arte per gli studenti con uno stile di vita dinamico. Il notebook Acer TravelMate Spin B3 è un prodotto superlativo che fornisce una completa protezione contro i più comuni incidenti giornalieri, come cadute accidentali.

Con funzioni all’avanguardia come una webcam Full HD, uno schermo touchscreen di ultima generazione e una velocità di connessione ad internet straordinaria grazie a Intel Wi-Fi 6, che permette di rimanere al passo con tutte le necessità della gioventù odierna.

Solido e potente per stare al passo con il tempo

Il nuovo Acer TravelMate Spin B3 è gestito dai nuovissimi processori Intel Pentium Silver che permettono una giornata intera di studio grazie ad un’autonomia della batteria fino a 12 ore.

La scocca del nuovo Acer TravelMate Spin B3 può resistere agli urti, grazie ad un paraurti integrato nel design e ad una resistenza alla pressione di 60 kg, i quali certificano il notebook allo standard di livello militare per garantire la resistenza all’usura quotidiana.

I pulsanti della tastiera sono ancorati meccanicamente alla scocca principale attraverso piccole alette di plastica, per mantenerli saldamente al proprio posto anche in casi eccezionali. Il touchpad resiste all’umidità e, in caso di versamento accidentale di liquidi o di sporcizia solida, è presente un sistema di drenaggio unico per proteggere i componenti di Acer TravelMate Spin B3.

Addio microrganismi sulle superfici

Lo schermo touchscreen del nuovo Acer TravelMate Spin B3 è ricoperto da uno strato della tecnologia Antimicrobial Corning Gorilla Glass, realizzata appositamente per contenere al massimo la riproduzione di microrganismi che causano macchie di unto e odori sgradevoli.

E’ possibile aggiungere su tutta la scocca del notebook uno speciale agente antimicrobico agli ioni d’argento, conforme alle specifiche BPR e EPA, per offrire una costante riduzione nella riproduzione microbica secondo JIS Z 2801 e ISO Protocollo di test 22196.

Sempre connesso per collaborare istantaneamente

Il nuovo Acer TravelMate Spin B3 offre la possibilità di svolgere diverse funzioni grazie al suo rinomato design polifunzionale. Uno studente può prendere appunti in modalità tablet e successivamente mostrarlo ai suoi coetanei attraverso la modalità display per una maggiore interazione tra le persone.

La intrigante modalità tenda, sostenuta dalla solidità della scocca del notebook, offre la possibilità di ottimizzare al 100% la propria postazione di studio durante lo svolgimento di lezioni online, grazie anche alla penna AES Wacom (opzionale) e la brillante fotocamera frontale da 5MP con tecnologia HDR.

La straordinaria connettività, ottenuta grazie alla tecnologia Intel Wi-Fi 6, permette di rimanere al passo con le lezioni attraverso il rapido scambio di documenti tra diversi dispositivi. L’antenna wireless, con tecnologia 2×2 MU-MIMO, è posizionata in maniera intelligente per permettere una perfetta connessione anche in ambienti con tanti utenti.

L’opzione della connettività 4G LTE permette agli studenti di avere una continuità di connessione extra, anche lontano da una sorgente Wi-Fi, per poter continuare a lavorare in tutta tranquillità sul materiale didattico online.

Il nuovo Acer TravelMate Spin B3 include un connettore USB 3.2 Gen 1 Type-C con una funzionalità completa per una rapida e sicura trasmissione di dati, una porta Ethernet RJ45 per il collegamento diretto alla rete e una porta HDMI per i display esterni.

Come da tradizione dei prodotti della linea TravelMate, è presente sulla cover frontale del dispositivo un indicatore del livello della batteria per permettere a chiunque di intuire immediatamente l’autonomia dei dispositivi e l’eventuale necessità di essere ricaricati.

Prezzi e disponibilità

L’Acer TravelMate Spin B3 (TMB311R-32) sarà disponibile in Italia dal terzo quadrimestre del 2021 ad un prezzo indicativo di 409,00 €.

Specifiche tecniche, prezzi e disponibilità variano in base ai Paesi. Per ulteriori informazioni su disponibilità, dotazione e prezzi in Italia, contattare Acer Italia all’indirizzo www.acer.it

