Si espande a ritmo serrato il nuovo market HUAWEI AppGallery che da oggi vede l’introduzione della nuova app di Banco BPM che è ora disponibile per il download per tutti i dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services.



Nello specifico da oggi sarà possibile scaricare gratuitamente Webank, il brand di Banco BPM andando così a colmare l’esigenza degli utenti HUAWEI che hanno necessità di accedere al proprio conto e ai servizi digitali offerti da BPM.



Tutti coloro che hanno un conto Webank e possiedono o acquisteranno un device HMS potranno contare sul massimo della sicurezza offerto dalla loro banca e dai device Huawei, come la famiglia HUAWEI P40, HUAWEI Mate XS e HUAWEI Y Series.

Ricordiamo che tutte le app disponibili su HUAWEI AppGallery sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma.

COME RICERCARE E SCARICARE LA NUOVA APP WEBANK su APP Gallery di HUAWEI

Per ricercare e poi scaricare l’app Webank o qualunque altra applicazione tra le numerose app presenti su HUAWEI AppGallery – e non solo – è possibile utilizzare anche HUAWEI Petal Search ( di cui abbiamo parlato in questo articolo ) un widget di ricerca che permette un accesso rapido e comodo a tutto l’elenco di applicazioni in costante aggiornamento, oltre che a notizie, immagini e altro ancora fornendo risultati più accurati e rilevanti per ciascun utente, in modo da consentire la piena personalizzazione e gestione dell’esperienza con il proprio smartphone.