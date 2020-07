HUAWEI SEARCH diventa PETAL SEARCH con un nuovo widget per trovare le app da scaricare

Huawei Search cambia nome e diventa ufficialmente HUAWEI Petal Search, il nuovo strumento di ricerca sarà infatti preinstallato su tutti i dispositivi della famiglia P40 e sarà disponibile al download per tutti i possessori di HUAWEI Gallery.

Questo nuovo strumento semplificherà la vita a tutti i possessori di un dispositivo HUWEI con HMS ( Huawei Mobile Services ) in quanto ci permetterà di ricercare facilmente le app da scaricare direttamente dalla schermata iniziale grazie al comodo widget in stile barra di ricerca che fornirà inoltre notizie personalizzate e altre informazioni utili come il meteo.

HUAWEI Petal Search va ad integrarsi nell’ecosistema HUAWEI e si affianca a HUAWEI Gallery e a Trovapp per una ricerca ancora più estesa e completa di tutte quelle app che non sono ancora presenti su APP Gallery.

Come funziona Petal Search

Petal Seach rappresenta un altro modo con cui gli utenti Huawei possono trovare e scaricare le proprie app preferite sui loro dispositivi HMS, oltre ad AppGallery e Phone Clone. È sufficiente utilizzare la barra di ricerca direttamente dalla schermata iniziale del proprio dispositivo.

Huawei Petal Search offre un’esperienza di ricerca alternativa che localizza e aggrega le informazioni, fornendo risultati più accurati e rilevanti per ciascun utente, in modo da consentire la piena personalizzazione e gestione dell’esperienza con il proprio smartphone.

Il nuovo Petal Search è un motore di ricerca che mostra le app provenienti da più store – indicandone per ciascuna la fonte come Apkpure o altri aggregatori di apk.

Petal Search combina inoltre le migliori tecnologie di sicurezza e protezione hardware-based ad impareggiabili standard di privacy stabiliti dai motori di ricerca privacy-by-design, per garantire i più alti livelli di privacy e sicurezza dei dati per gli utenti Huawei.

A seguito di valutazioni tecniche e giuridiche condotte tra marzo e giugno 2020, infatti, il nuovo widget ha ottenuto il certificato di conformità dell’Ente Europeo ePrivacy per l’elaborazione dei dati personali.

Disponibilità

HUAWEI Petal Search supporta attualmente più di 40 lingue ed è disponibile in 45 Paesi e ne è previsto il rollout in altri Paesi in breve tempo.

Il nuovo strumento di ricerca verrà preinstallato sull’ultima serie HUAWEI P40, che comprende HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI P40 e HUAWEI P40 lite ed è ora disponibile per il download da AppGallery semplicemente cercando Petal Search Scopri le App.