L’attesissimo Xiaomi 13 Ultra, frutto della proficua collaborazione tra il gigante cinese Xiaomi e il rinomato brand di fotocamere Leica, sta per fare il suo trionfante ingresso nel mercato italiano. Questo nuovo smartphone, concepito per offrire un’esperienza fotografica di altissimo livello, sarà finalmente disponibile ufficialmente a partire dal 12 giugno.

“Con il lancio del Xiaomi 13 Ultra, abbiamo voluto sorprendere e stupire ancora una volta i nostri fedeli utenti. Grazie ai continui progressi ottenuti, gli ingegneri di Xiaomi e Leica sono riusciti ad integrare le capacità ottiche professionali di Leica nell’imaging mobile, introducendo sul nostro smartphone l’obiettivo Leica Summicron più preciso mai visto. Sono quindi orgoglioso di annunciare che a breve i nostri fan e tutti gli appassionati di fotografia potranno finalmente sperimentare l’incredibile qualità che offre il nostro nuovo fiore all’occhiello anche in Europa occidentale”, ha dichiarato Ou Wen, General Manager di Xiaomi Western Europe.

SCHEDA TECNICA

display: AMOLED C7 da 6,7″ con risoluzione 3,200 x 1,440 px (WQHD+), refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz, luminosità di picco di 2600 nits, 1300 nits in condizioni standard, DC Dimming con PWM a 1920 Hz.

fotocamere: anteriore: 32MP posteriori (lenti VARIO-SUMMICRON 1:1.8-3.0/12-120 ASPH): 50MP principale, Sony IMX989 da 1″ lente asferica 8P con stabilizzazione HyperOIS sul sensore e diaframma variabile da una apertura di ƒ/1.9 a ƒ/4.0. Pixel da 1.6μm pixel, 3.2μm 4-in-1 Super Pixel 50MP IMX 858 ultra grandangolare da 12 mm con apertura f/1.8, dotato di autofocus e con capacità di funzionare anche come obiettivo macro 50MP IMX 858 obiettivo da 75 mm con apertura f/1.8, dotato di stabilizzazione dell’immagine 50MP IMX 858 obiettivo periscopico da 120 mm con apertura f/3, dotato di stabilizzazione dell’immagine, che offre uno zoom ottico fino a 5x.

Il Xiaomi 13 Ultra rappresenta il risultato del nostro impegno costante nel perseguire la perfezione nella fotografia mobile e sarà disponibile in quantità limitate a partire dal 12 giugno alle ore 10:00. Restate connessi per essere tra i primi a scoprire il prezzo e i canali di vendita di questo straordinario dispositivo!

Non perdete l’occasione di scoprire il nuovissimo Xiaomi 13 Ultra, realizzato in collaborazione con Leica! Per tutti gli appassionati di tecnologia e fotografia, dal 9 al 12 giugno sarà possibile prenotare una sessione one-to-one presso Casa Xiaomi, sita in Piazza Pio XI 5 a Milano, dove un esperto di prodotto dell’azienda vi guiderà alla scoperta delle caratteristiche principali di questo smartphone rivoluzionario. Sarà un’opportunità incredibile per toccare con mano e conoscere da vicino tutte le specifiche di questo nuovo dispositivo!

