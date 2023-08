Nel panorama tecnologico italiano, una nuova stella sta per brillare: Xiaomi annuncia con orgoglio l’arrivo del tanto atteso Redmi Pad SE, un tablet all’avanguardia che fonde praticità ed estetica, rispondendo alle esigenze sia dei professionisti che degli studenti, in cerca di un prodotto performante ma accessibile, adatto sia al lavoro che al tempo libero.

Il Redmi Pad SE si distingue per il suo splendido display FHD+ da 11 pollici, che regala un’esperienza visiva di altissimo livello. Con un rapporto d’aspetto 16:10, il tablet offre una visione coinvolgente di contenuti in diversi formati, mentre il notevole rapporto di contrasto di 1500:1 dona una straordinaria profondità alle immagini, dalle più oscure alle più luminose.

La frequenza di aggiornamento del Redmi Pad SE è automaticamente regolata tra 30/48/50/60/90Hz, in base alle circostanze effettive. Gli utenti possono anche impostare manualmente la frequenza di aggiornamento a 60/90Hz. La luminosità del display, raggiungente 400 nit, garantisce una visione nitida sia in ambienti interni che all’aperto, persino sotto la luce diretta del sole. Inoltre, il Redmi Pad SE può sfoggiare una gamma di colori vivaci di 16,7 milioni, spaziando attraverso l’intero spettro cromatico umano e dando vita a qualsiasi tipo di contenuto. Con un’impennata nella frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, il Redmi Pad SE offre un’esperienza di visione fluida, in particolar modo durante le sessioni di gioco più intense, consentendo agli utenti di passare agilmente da 60Hz a 90Hz per ottimizzare l’efficienza energetica.

Intrattenimento Audiovisivo: Delizia per l’Orecchio e Riposo per gli Occhi

Dedicata al comfort visivo, la nuova Modalità Lettura 3.0, con le sue varianti Classic e Paper, presenta opzioni cromatiche realistiche e assicura un’esperienza di lettura confortevole. Inoltre, il Redmi Pad SE adotta uno schermo LCD standard TÜV Rheinland Flicker Free, regolando costantemente la luminosità per eliminare efficacemente lo sfarfallio visibile e invisibile nella gamma da 0 a 3000 Hz. Per un comfort visivo ottimale, il dispositivo è stato progettato con una ridotta emissione di luce blu, rispettando lo standard TÜV Rheinland Low Blue Light. A livello audio, il Redmi Pad SE è dotato di Dolby Atmos e Hi-Res Audio che sfruttano i quattro altoparlanti, garantendo un’esperienza sonora in grado di ricreare l’atmosfera di una vera sala cinematografica.

Affidabilità e Potenza: Prestazioni per Tutta la Giornata

Il Redmi Pad SE si presenta con un’elegante struttura monoblocco in lega di alluminio, un connubio di resistenza e portabilità, con un peso di soli 478g. Con un design in linea con il popolare Redmi Note 12, il Redmi Pad SE è disponibile in tre vivaci colorazioni: Lavender Purple, Graphite Gray e Mint Green.

Prezzi e Disponibilità

Il Redmi Pad SE sarà pronto per l’acquisto a partire dal 25 agosto, nelle affascinanti sfumature di Lavender Purple, Graphite Gray e Mint Green, nella configurazione da 4GB+128GB, a partire da 219,90€ su mi.com, Amazon, Unieuro e presso i negozi Xiaomi Store in Italia.

Inoltre, imperdibili sconti early bird: il Redmi Pad SE sarà disponibile a soli 199,90€:

su mi.com ed Amazon, dal 25 agosto all’8 settembre

su Unieuro, dal 25 agosto al 7 settembre



