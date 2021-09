Dopo aver visto il debutto della nuova lineup della Mi11 Family , Xiaomi ha anche presentato i nuovi componenti della sua Smart Life come la nuova Mi Band 6 con NFC o un nuovo router mesh ma in particolare ha ufficializzato anche il nuovo Xiaomi Pad 5 accompagnato da smart pen.

Ovviamente i nuovi prodotti sono accompagnati da interessanti promo lancio per i primi acquirenti che comprendono sconti o bundle specifici.

Xiaomi Pad 5

TJ Walton, Product Marketing Manager di Xiaomi international ha dichiarato:

“Xiaomi Pad 5 arriva al momento giusto, in cui lavoro e studio vengono svolti anche

da remoto. Questa nuova e sempre più diffusa modalità permette di passare daun’attività a all’altra in un solo istante. Avere una postazione all-in-one è quindi un

valore aggiunto per tutti gli utenti che vogliono poter svolgere le loro attività ovunque

si trovino, in casa, in classe o in ufficio”



Xiaomi Pad 5 dispone di un display WQHD+ da 11” a 120Hz che rende i colori più delicati e

naturali. E’ Dotato di Dolby Vision e permette un’esperienza visiva HDR premium offrendo immagini ultra-vivide per contrasto, dettagli e un’incredibile luminosità, mai vista prima. Anche mentre si guardano i propri programmi preferiti per un periodo di tempo prolungato, il True Display di Xiaomi Pad 5 e la modalità Low Blue Light integrata garantiscono un’esperienza visiva chiara, sicura e confortevole.

Xiaomi Pad 5 è dotato anche di un notevole impianto audio con 4 altoparlanti che garantiscono un suono più intenso e più nitido. Inoltre, è equipaggiato di Dolby Atmos per dare maggiore profondità e realismo ai suoni.

Xiaomi Pad 5 è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 860 di 7nm ad alte prestazioni con una velocità massima di clock fino a 2,96Ghz. Per mantenere gli utenti

sempre connessi, Xiaomi Pad 5 è anche equipaggiato con una batteria di

lunga durata con una capacità di 8.720mAh.

Xiaomi Pad 5 è uno strumento versatile che garantisce alti standard di produttività e un’elevata esperienza di intrattenimento in mobilità. Le innovative tecnologie di Xiaomi Pad 5 includono la nuova Suite “Productivity”. Infatti Xiaomi Pad 5 è dotato di feature che permettono di far crescere la produttività degli utenti. Il dispositivo è in grado di scansionare qualsiasi documento utilizzando una fotocamera da 13MP e di condividerlo

immediatamente con colleghi o compagni.

Per un’esperienza di scrittura naturale, è possibile aggiungere Xiaomi Smart Pen che ha un peso di soli 12.2g, 4.096 di sensibilità alla pressione e un touch sampling rate di 240Hz.

Inoltre, Xiaomi Smart Pen presenta funzioni innovative come i tasti funzionali che consentono di annotare rapidamente appunti, fare screenshot o passare facilmente dalla penna alla gomma. Xiaomi Pad 5 è predisposto anche ad eventuali conference call grazie alla sua fotocamera frontale da 8MP, che supporta video a 1080p.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Pad 5 sarà disponibile dal 23 settembre nella configurazione da 6GB+128GB sumi.come presso Mi Store Italia al prezzo di 399,90€. A partire dalle ore 9.00 sarà possibile acquistarlo sumi.coma un prezzo early bird di 299,90€ valido per 24h, fino a esaurimento scorte, oppure a partire dalle ore 18.00 del 30 settembre in bundle con Xiaomi Smart Pen.

Xiaomi Smart Pen si potrà anche acquistare a parte al prezzo di 99,90€ a partire dal

30 settembre oppure in bundle con Xiaomi Pad 5.



Mi Smart Band 6 NFC

Xiaomi, in collaborazione con Mastercard sta riportando alla ribalta la sua amata Mi

Smart Band 6 con un focus sul pagamento contactless. Aggiungendo la funzione

NFC, la nuova versione offre ora un modo veloce, sicuro e conveniente per effettuare

pagamenti indipendentemente dal fatto che si tratta di pagare per il ritiro della spesa

quotidiana, o per il trasporto pubblico o semplicemente per prendere un caffè durante

giornata.

Xiaomi annuncia a livello locale anche una partnership con Nexi, grazie alla quale verrà presto annunciato il lancio di un nuovo servizio di pagamento disponibile in anteprima per i clienti delle banche partner di Nexi.

Mi Smart Band 6 NFC sarà disponibile in Italia a partire da ottobre al prezzo di

54,99€. Canali di vendita ed eventuali promo di lancio saranno comunicati

contestualmente all’arrivo del prodotto sul mercato italiano.



Mi Smart Projector 2

Mi Smart Projector 2 ha una risoluzione Full HD da 1.920 x 1.080 e una dimensione compatta, Mi Smart Projector 2 è uno tra i dispositivi portatili più pratici e facili da usare, tanto desiderato dai fan di Xiaomi.

E’ dotato di Dolby Audio, il proiettore offre anche una qualità audio nitida e cristallina.

Dotato di correzione trapezoidale automatica multi-angolo e messa a fuoco

automatica, il dispositivo è in grado di proiettare rapidamente uno schermo

perfettamente quadrato su una parete qualsiasi.

Mi Smart Projector 2 non solo fornisce agli utenti un intrattenimento senza fine, ma permette anche l’uso dei comandi vocali con gli altri prodotti smart life.

Mi Smart Projector 2 arriverà in Italia entro la fine dell’anno al prezzo di 549,99€. Canali di vendita ed eventuali promo di lancio saranno comunicati contestualmente all’arrivo del prodotto sul mercato italiano.

Xiaomi Mesh System AX3000: resta connesso con Wi-Fi 6

Il nuovo Xiaomi Mesh System AX3000 offre una copertura di rete Dual-Band Wi-Fi 6 forte e affidabile fino a 370 mq e supporta anche un numero massimo di connessioni fino a 254 dispositivi.

Non importa quanti dispositivi siano collegati e in funzione, il dispositivo garantisce un’efficienza di rete ottimizzata e una latenza ridotta con modulazione 1.024QAM, nonché il supporto della tecnologia OFDMA e 2 x 2 MIMO.

Il sistema smart mesh supporta inoltre la commutazione automatica della rete per

garantire un roaming senza interruzioni anche quando gli utenti si spostano da una

stanza all’altra. E ancora, il dispositivo è in grado si avviare un processo di

autoriparazione per riorganizzare la rete ogni volta che un device viene rilevato

offline, mantenendo così gli utenti connessi al Wi-Fi 6 per tutto il tempo.

Xiaomi Mesh System AX3000 (anche nella versione 2-Pack) arriverà in Italia nel

2022 al prezzo di 149,99€, la versione singola invece a 79,99€.

Canali di vendita ed eventuali promo di lancio saranno comunicati contestualmente all’arrivo del prodotto sul mercato italiano.



Mi Robot Vacuum-Mop Pro

Mi Robot Vacuum-Mop P sfoggia un potente motore brushless Nidec e una straordinaria potenza di aspirazione di 2.100Pa che garantisce un pavimento immacolato.

Sfruttando il sensore di distanza laser (LDS) e l’algoritmo SLAM, Mi Robot Vacuum-Mop P è grado di pianificare in modo intelligente i percorsi all’interno dell’ambiente di riferimento adottando uno schema di pulizia circolare che offre una pulizia potente non dissimile da quella manuale. Con un ampio serbatoio dell’acqua 2-in-1 e un sacchetto della polvere da 550 ml, Mi Robot Vacuum-Mop P offre tre modalità di pulizia: sweep, mop, e sweep & mop.



Dall’app Xiaomi Home, gli utenti possono inoltre controllare a distanza il dispositivo e

godere di una vasta gamma di funzioni, come cambiare modalità di pulizia,

monitorarne il progresso, regolare i livelli di acqua per le diverse tipologie di

pavimento e tanto altro ancora.

Mi Robot Vacuum-Mop P è compatibile anche con Google Assistant e Amazon Alexa.

Mi Robot Vacuum-Mop P sarà disponibile a partire da fine ottobre al prezzo di

399,99€ su mi.com e Amazon. Eventuali promo di lancio saranno comunicati

contestualmente all’arrivo del prodotto sul mercato italiano.

Xiaomi TV Q1E da 55”: Risoluzione oltre l’immaginazione

Xiaomi TV Q1E da 55” è dotato di un display 4K Quantum Dot, Xiaomi TV Q1E 55” ed offre un’eccezionale varietà di colori DCI-P3 al 97% e uno straordinario spettro di colori NTSC al 103%, con un’elevata gamma dinamica supportata da Dolby Vision e HDR10+.

Viene inoltre adottata una tecnologia MEMC a 60 Hz per garantire una riproduzione fluida e ad alta definizione delle immagini in movimento. Il dispositivo funziona anche con

l’ultimo Android TV 10, offrendo la possibilità di visione di molteplici contenuti

video, programmi e app, oltre a Chromecast per consentire di riprodurre in streaming

il contenuto preferito direttamente dal proprio telefono, tablet o laptop.

Con i pulsanti dedicati per Netflix e Amazon Prime Video sul telecomando Bluetooth,

l’intrattenimento è a portata di clic, ma le possibilità vanno ben oltre questo.

Con l’Assistente Google integrato, è possibile interagire direttamente con il TV per gestire

tramite comandi vocali i dispositivi AloT collegati, il tutto hands-free.

Xiaomi TV Q1E da 55” arriverà in Italia a fine novembre al prezzo di 799,99€.

Canali di vendita ed eventuali promo di lancio devono essere ancora confermati.





