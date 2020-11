Tra le tante novità di Acer in arrivo nelle prossime settimane, questo monitor BL 270 risulta essere un perfetto partner in molteplici situazioni.

Analizziamo il monitor Acer BL 270. Un monitor elegante, dalle generose dimensioni, e adatto sia per un’utilizzo domestico che lavorativo, anche in configurazione multi schermo grazie alle sue cornici sottili.

Vediamolo meglio nel dettaglio.

Design

I monitor solitamente, a meno di particolari linee gaming, non hanno un vero e proprio neo di riconoscimento. Anche questo Acer BL 270 non porta nessuna vera e propria novità stilistica scegliendo di mantenere una linea sobria e adattabile in diverse situazioni.

Il vero e proprio particolare che spicca rispetto ad altri monitor è lo ZeroFrame, ossia le cornici estremamente sottili, che permettono l’allineamento di due prodotti uno di fianco all’altro per ottenere un piano di lavoro ampio e estremamente funzionale.

Non possiamo tralasciare la possibilità di ruotare, inclinare e piegare il monitor in qualsiasi angolazione a noi più congeniale per una personalizzazione estrema.





Presente la possibilità di bypassare lo stand e installare il monitor su di un supporto VESA per una migliore integrazione con la propria postazione di lavoro, ovviamente si andranno a perdere tutti i benefici precedentemente descritti.

Specifiche

Dimensioni – 27 pollici

Risoluzione massima – 1920 x 1080 @75Hz (Full HD)

Pannello – IPS

Tempo di risposta – 4 ms nativo (Grigio / Grigio)

(Grigio / Grigio) Contrasto – 100 milioni ad 1

Luminosità 250 nits

Angoli di visuale – 178°laterale & 178° verticale

Inclinazione possibile – da minimo -5° a -25°

Rotazione possibile – ± 45°

Rotazione perno – ± 90°

Altezza regolabile – 120 mm

Colori – 16.7 milioni

Spettro di colori – NTSC 72%

Casse audio integrate – 2 x 2W

Prime impressioni di utilizzo

Così come il Proiettore Acer XL 1520 precedentemente visionato, installare un monitor non è complicato.

Trovata la posizione desiderata basterà solamente collegare l’alimentazione e il cavo HDMI, personalizzare al meglio l’altezza e l’angolazione e si è subito pronti per immergersi nelle immagini.

Dopo un rapido controllo e conferma di impostazioni sul display, attraverso i tasti dedicati posti sul retro, siamo pronti ad una prima analsi.





Partendo da contenuti multimediali, come riproduzione video di Youtube o Netflix, ma anche più semplicemente la visione di immagini ad alta risoluzione, non sono stati notati particolari elementi negativi da segnalare.

I colori riprodotti sono molto belli e sgargianti e si riesce a cogliere ogni minimo dettaglio riprodotto grazie alla personalizzazione ottenibile attraverso la Acer Vision Care giunta alla versione 2.0 . I neri sono ottimi e la riproduzione di contenuti in alta definizione risulta particolarmente brillante e definita grazie all’eccellente contrasto.

Oltre a Acer Vision Care troviamo installati sopra il monitor BL270 anche la tecnologia BlueLightShield Pro che sposta il picco di luce blu del pannello LED dal valore normale ad una tonalità più tenue, filtrando perfettamente la luce blu dannosa per gli occhi. Oppure la tecnologia Flickerless che previene lo sfarfallio dello schermo fornendo un’alimentazione costante e stabile, proteggendo gli occhi e allo stesso tempo garantendo una piacevole esperienza visiva.

Rimane il mio personale dubbio sulla risoluzione scelta.

Una cosa che noto spesso in schermi da 27 pollici, con risoluzione massima Full HD, è il rapporto dimensione / distanza di utilizzo, costringendo l’utente a regolare la dimensione di testi e icone. Dico questo perché questi monitor vengono utilizzati spesso vicini al volto con la possibilità, in determinati casi, di notare ad occhio nudo i pixel in quanto decisamente grandi per il taglio dei pollici del monitor.

Prezzi e disponibilità

Così come per il proiettore XL 1520 questo monitor Acer BL270 siamo in attesa di conferme da parte di Acer Italia sia per la fascia di prezzo che per l’effettiva disponibilità di vendita.

Per tutte le informazioni vi suggeriamo di rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali di Acer raggiungibili attraverso questo link.

