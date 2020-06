Sono tante le novità presentate all’evento [email protected] 2020 dai nuovi laptop gaming a quelli per un uso quotidiano giornaliero.

Fa prepotentemente ingresso tra i prodotti Acer la linea Enduro, un nuovo segmento studiato principalmente per andare a conquistare la fascia business produttiva, con dei prodotti resistenti a tutte le avversità.

Questi notebook e tablet rugged, ossia più resistenti di quelli classici standard, sono dotati dei più recenti standard per la sicurezza sia dei dati interni e sia della struttura degli stessi grazie a certificazioni di resistenza Militay Grade e impermeabilità con standard IP65.

Andrew Chuang, General Manager, Rugged Computing, Acer Inc ha così dichiarato:

“Oggi si usano sul campo sempre più dispositivi portatili che sono soggetti a una maggiore usura. Enduro, la nostra nuova linea di notebook e tablet rugged, è stata creata per offrire ai nostri clienti la robustezza e le prestazioni necessarie per portare a termine il lavoro”

La gamma enduro è stata pensata e creata per tutti i professionisti che lavorano direttamente sul campo e necessitano di un prodotto resistente a qualsiasi avversità atmosferica. Basti pensare alla produzione industriale, zone a temperature estreme, eventi all’aria aperta potranno godere appieno di un prodotto completo e resistente.

Notebook Rugged Acer Enduro N7

Con l’ Acer Enduro N7, il notebook rugged costruito con materiali antiurto, sarà possibile ottenere la massima affidabilità direttamente sul campo degli operatori industriali.

Con una certificazione MIL-810G e IP651, il prodotto è stato progettato per resistere a cadute sulle superfici più dure e per prevenire danni causati dall’infiltrazione di polvere e dall’acqua. Questa caratteristica permette l’utilizzo del Enduro N7 di essere perfettamente utilizzabile anche con escursioni termiche elevate sia in estremo caldo o freddo intenso.

Lo schermo da 14 pollici FHD da 700 candele al metro quadro offre un’eccellente visibilità sia in luoghi esterni che interni. Acer ‘Enduro N7 è fornito con due batterie in dotazione: una sostituibile a caldo che garantisce un’autonomia di 10 ore2 e una batteria bridge integrata.

Oltre alla resistenza in ambienti estremi, Acer Enduro N7 è dotato della tecnologia necessaria per offrire il meglio ai propri utenti. La CPU quad-core Intel Core i5 di ottava generazione offre una potenza di elaborazione sufficiente per usare senza problemi diverse applicazioni e lavorare a più attività contemporaneamente.

Enduro N7 è anche molto sicuro: il Trusted Platform Module (TPM) 2.0 a livello hardware verifica eventuali intrusioni all’avvio, mentre l’applicazione Acer Enduro Manageability Suite (AEMS) protegge il dispositivo, facilitando l’installazione di servizi e configurazioni di sistema su molti prodotti contemporaneamente. Un sensore di impronte digitali infine offre un’ulteriore livello di sicurezza e garantisce accessi sicuri tramite Windows Hello.

Notebook Rugged Acer Enduro N3

Acer Enduro N3 è un notebook dalle dimensioni più contenute del precedente, ma non meno potente e resistente rivelandosi il prefetto equilibrio tra robustezza e portabilità. E’ quindi ideale per gli utenti che per lavoro si spostano in zone differenti, pensiamo agli architetti, progettisti di progetto, personale del settore agricolo, organizzatori di eventi e molti altri.

Enduro N3 è progettato per resistere alle cadute e all’acqua grazie alle certificazioni MIL-STD 810G e IP533, ma a differenza del N7 risulta decisamente più sottile e leggero, con uno spessore di soli 24,85 mm e un peso di 1,985 kg. Fra le caratteristiche di spicco ci sono gli angoli rinforzati per resistere alle cadute accidentali, il rivestimento Corning Gorilla Glass per proteggere il display dall’acqua e l’esclusiva ventola Aquafan resistente all’acqua.

Questa protezione fisica si aggiunge alle difese di livello premium predisposte contro le minacce informatiche, grazie a tecnologie come il Trusted Platform Module, AEMS e HDD protetti da password. Questa serie di strumenti di sicurezza e gestione garantisce che tutto il lavoro svolto nelle 13 ore di autonomia sia sicuro e che la sicurezza non vada a scapito delle prestazioni.

L’Enduro N3 infatti installa un processore Intel Core i7 di decima generazione e 32 GB di RAMDDR4 per offrire prestazioni affidabili, una GPU dedicata opzionale NVIDIA GeForce MX230 e un SSD NVMe PCle Gen3 da 512 GB per gestire i carichi di lavoro eccezionalmente pesanti.

Acer Enduro Management Suite (AEMS)

Acer Enduro Management Suite (AEMS) è un sistema progettato per semplificare la gestione di ampi parchi macchine, contribuendo a mantenere i dispositivi più sicuri e ad accelerare il processo di configurazione di quelli nuovi. La console AEMS consente al dipartimento IT di interagire in remoto con i dispositivi abilitati AEMS nelle seguenti modalità:

Tasti fisici programmabili : tablet e notebook abilitati AEMS dispongono di tasti fisici, situati accanto al pulsante di accensione, che avviano automaticamente le applicazioni programmate non appena vengono premuti.

: tablet e notebook abilitati AEMS dispongono di tasti fisici, situati accanto al pulsante di accensione, che avviano automaticamente le applicazioni programmate non appena vengono premuti. Controlli I/O : la possibilità di abilitare e disabilitare da remoto l’accesso alle porte I/O. Si possono abilitare e disabilitare anche le fotocamere e gli scanner di codici a barre.

: la possibilità di abilitare e disabilitare da remoto l’accesso alle porte I/O. Si possono abilitare e disabilitare anche le fotocamere e gli scanner di codici a barre. Monitoraggio dei dispositivi : elenca ed esporta le informazioni di tutti i dispositivi gestiti, compresi i dati sul sistema di ciascun prodotto, la configurazione hardware e software e le eventuali patch applicate.

: elenca ed esporta le informazioni di tutti i dispositivi gestiti, compresi i dati sul sistema di ciascun prodotto, la configurazione hardware e software e le eventuali patch applicate. Distribuzione remota di programmi e aggiornamenti: tutte le applicazioni, le modifiche del BIOS o gli aggiornamenti di Windows possono essere distribuiti da remoto.

Tablet Rugged Acer Enduro T5

Acer Enduro T5 è un tablet da 10 pollici con Windows 10 ed è pensato per resistere durante le lunghe sessioni di lavoro in luoghi non convenzionali.

La sua batteria con autonomia di 10 ore è intercambiabile, consentendo un uso continuo. Il processore Intel Core m3 di settima generazione fornisce la potenza di cui hanno bisogno gli addetti alla logistica e alla produzione. Oltre a questo, sono immancabili le certificazioni MIL-STD 810G, IP65 e AEMS.

Per espandere la funzionalità e la mobilità dell’Enduro T5 sono disponibili accessori come docking station, impugnature, spallacci a 4 punti, caricabatterie e supporti per auto.

Tablet Rugged Acer Enduro T1

Acer Enduro T1 (ET110-31W) è un tablet Windows flessibile e robusto da 10 pollici che può trasformarsi in un notebook a conchiglia da 10,1 pollici grazie a una tastiera staccabile opzionale. Le certificazioni MIL-STD 810G4 e IP54 del dispositivo, combinate con un processore Intel Celerone 64 GB di spazio di archiviazione eMMC, lo rendono un’opzione affidabile e conveniente per essere produttivi in movimento. L’Enduro T1 può essere utilizzato anche con i guanti.

Presente anche la versione più piccola del tablet con uno schermo da 8 pollici e il sistema operativo Android. Pensato per essere l’ideale compagno di lavoro per i rivenditori, i magazzinieri e gli operai che lavorano in fabbrica grazie alle sue più contenute dimensioni e familiarità del sistema operativo simile a quello degli smartphone.

Certificato MIL-STD 810G4 e IP54, dispone anche di una gamma di accessori opzionali e di tasti programmabili che ne consentono l’adattamento a un’ampia varietà di ambienti e anche esso può essere utilizzato con i guanti.