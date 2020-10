In occasione dell’annuale conferenza Acer@Next il produttore ha annunciato tante novità hardware come la nuova serie Swift, Aspire e Spin ma ovviamente non sono mancati gli annunci in ambito gaming per quello che riguarda i nuovi monitor della linea Predator e Nitro che oggi si espandono con ben 6 nuovi modelli.

Nello specifico troviamo tre nuovi monitor della serie Predator XB3 per appassionati di giochi e professionisti offrono prestazioni eccezionali grazie alla tecnologia NVIDIA® G-SYNC compatible.

C’è poi il Il grande pannello IPS1 curvo da 34 pollici del Predator X34 GS che estende la visuale periferica per un gameplay estremamente coinvolgente.

Infine ci sono due nuovi monitor della serie Nitro, progettati per i casual gamer, forniscono tutti gli elementi essenziali per divertirsi con i nuovi giochi.

Acer è il primo brand che offre monitor gaming certificati TÜV Rheinland Eyesafe come i nuovi Predator XB273U NV, Nitro XV272 LV e Nitro XV272U KV.

Ciascun monitor è stato ottimizzato in base a criteri diversi: XB273U NV è certificato Eyesafe, XB253Q GW vanta un impressionante refresh rate di 280 Hz (overclockabile) e un tempo di risposta di 0,5 ms, mentre l’XB323U GX offre colori particolarmente precisi grazie a una copertura del 99% dello spazio colore Adobe RGB. Scopriamoli meglio insieme:



Predator XB273U NV – Confortevole per gli occhi

Predator XB273U NV ha un pannello Agile-Splendor IPS1 QHD da 27 pollici (2.560 x 1.440 pixel) che offre ampi angoli di visualizzazione, un tempo di risposta di 1 ms e un refresh rate fino a 170 Hz con overclock. La copertura dello spettro colore DCI-P3 è pari al 95%, mentre il Delta E <1 consente immagini incredibilmente precise. Il monitor è regolabile e dispone di un RGB LightSense che sincronizza i colori dello schermo con la musica, i media e i tornei di eSport.



Fa parte della serie XB3 VisionCare, ed è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco il più confortevole possibile.

È uno dei primi monitor gaming ad essere certificato da Eyesafe, gestisce lunghezze d’onda ad alta energia per filtrare selettivamente la luce blu mantenendo una qualità del colore nitida e vivida.

Inoltre, Acer VisionCare 4.0 incorpora una gamma di tecnologie – LightSense, AdaptiveLight, ColorSense e ProxiSense – che misurano la luce ambientale e regolano automaticamente di conseguenza la luminosità e la temperatura del colore del monitor, contribuendo a ridurre l’affaticamento degli occhi.

Grazie alla certificazione VESA DisplayHDR 400, l’XB273U NV garantisce un’elevata qualità dell’immagine a 8 bit; inoltre regola dinamicamente la luminosità dello schermo per adattarsi alla scena visualizzata, riproducendo neri notevolmente più scuri.

Predator XB273U NV sarà disponibile in Italia da Gennaio con prezzi a partire da 549 euro.



Predator XB253Q GW – FPS elevati per un gameplay fluido con overclock



Il pannello IPS da 24,5 pollici FHD (1.920 x 1.080 pixel) del Predator XB253Q GW è compatibile con NVIDIA® G-SYNC® può essere overcloccato fino all’incredibile frequenza di aggiornamento di 280Hz, e vanta un tempo di risposta fino a 0,5 ms (da G a G) per stare al passo anche con le scene d’azione più veloci, rendendolo un supporto ideale per i giochi sparatutto in prima persona e per quelli di corse, in cui la precisione è fondamentale.

RGB LightSense integrato con nove diversi effetti speciali sincronizza l’RBG al ritmo di musica e giochi. Il monitor è stato inoltre progettato ergonomicamente, consentendo agli utenti di regolare l’inclinazione, la rotazione, l’altezza e il pivot.

Predator XB253Q GW sarà disponibile in Italia da Gennaio con prezzi a partire da 449 euro.

Predator XB323U GX – Immagini estremamente brillanti

Il Predator XB323U GX è un altro monitor da gaming presentato oggi, compatibile con NVIDIA G-SYNC e dotato di un pannello QHD da 32 pollici (2.560 x 1.440 pixel) con un refresh rate di 270 Hz che può essere overclocckato e con un tempo di risposta fino a 0,5 ms (da G a G), Predator XB323U GX offre una fluidità e una bassa latenza che permettono di ridurre drasticamente il motion blur durante le scene di gioco più frenetiche.

Troviamo l’audio integrato grazie a due speaker da 7 watt eliminano la necessità di altoparlanti esterni.

Anche su questo modello troviamo una copertura del 99% dello spazio colore AdobeRGB, inoltre, la certificazione VESA Display HDR 600 garantisce al monitor XB323U GX una elaborazione delle immagini a 8 bit e del local dimming, che permette allo schermo di adattare dinamicamente le immagini alle scene di gioco per visualizzare neri profondi e luminosità più coinvolgenti.

Per ottimizzare il comfort durante le lunghe sessioni di gioco, Predator XB323U GX

offre agli utenti la possibilità di regolare l’inclinazione, la rotazione, l’altezza e il pivot.

Predator XB323U GX sarà disponibile in Italia da Dicembre con prezzi a partire da 999 euro.

Predator X34 GS

Predator X34 GS, il monitor curvo per i giocatori che desiderano la massima immersione

Il Predator X34 GS estende la visione periferica dei giocatori con un gigantesco schermo UWQHD curvo da 34 pollici (3.440 x 1.440 pixel), dotato di un pannello IPS Agile-Splendor che offre immagini nitide con ampi angoli di visione. Compatibile con NVIDIA G-SYNC, rende l’azione fluida grazie a un refresh rate fino a 180 Hz (overclockabile) e a un tempo di risposta di 0,5 ms (da G a G).

Predator X34 GS sarà disponibile in Italia da Dicembre con prezzi a partire da 1.099 euro.



Monitor della serie Nitro – Immerso nel gioco

Acer Nitro XV272U KV

Sono stati presentati da Acer anche due nuovi modelli da 27 pollici della serie Nitro, ovver Nitro XV272U KV e Nitro XV272 LV pensati per i giocatori occasionali.

Entrambi sono certificati Eyesafe per prevenire l’affaticamento degli occhi e per un ulteriore comfort di visione.

Acer Nitro XV272U KV è un monitor QHD (2560×1440) che offre un gameplay incredibilmente nitido e vanta un punteggio di Delta E <1 e una copertura pari al 95% dello spettro colore DCI-P3. Le prestazioni sono fluide grazie a un refresh rate massimo di 170 Hz (overclock) e a un tempo di risposta di 1 ms (G to G) su un pannello IPS Agile-Splendor che fornisce anche ampi angoli di visione. Oltre ad avere un bel design, il monitor è anche dotato delle tecnologie LightSense, ColorSense e ProxiSense, che offrono agli utenti un’esperienza d’uso più confortevole perché regolano automaticamente le impostazioni del monitor in base all’illuminazione ambientale.

Nitro XV272U KV sarà disponibile in Italia da Dicembre con prezzi a partire da 449 euro.

Acer Nitro XV272 LV

Il Nitro XV272 LV sfoggia un pannello IPS Agile-Splendor FHD (1.920 x 1.080 pixel) e offre un refresh rate fino a 165 Hz (overclock) per immagini fluide anche durante le scene d’azione più movimentate. Con una copertura pari al 90% dello spazio colore DCI-P3 e un

Delta E 1, gli utenti hanno a disposizione tutta la tecnologia necessaria per immergersi in

coinvolgenti mondi virtuali.

Nitro XV272 LV sarà disponibile in Italia da Dicembre con prezzi a partire da 319 euro.