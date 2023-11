Amazfit presenta in Italia il suo nuovo smartwatch Amazfit Active, pensato per chi vuole vivere in modo sano e dinamico.

Con questo nuovo prodotto, Amazfit offre la possibilità di monitorare costantemente vari aspetti della salute e del benessere, come la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Amazfit Active è anche uno smartwatch pratico, dal design raffinato e con un prezzo competitivo.

Amazfit Active si ispira alle famose serie Amazfit GTS e Amazfit GTS Mini, mantenendo un display ampio e luminoso e una struttura leggera e robusta. Il display è un AMOLED HD da 1,75 pollici, con una risoluzione di 368 x 448 pixel e una protezione anti-impronte. Il telaio è in lega di alluminio per i modelli Petal Pink e Midnight Black, e in acciaio inossidabile per il modello Lavender Purple, che ha anche un cinturino in pelle vegana. Gli utenti possono personalizzare il quadrante dell’orologio scegliendo tra oltre 80 opzioni, o caricando le proprie immagini o disegni. Amazfit Active ha anche una batteria che dura fino a 14 giorni con una sola ricarica, e fino a un mese in modalità di risparmio energetico.

Amazfit Active non è solo uno smartwatch elegante e resistente, ma anche uno strumento utile e funzionale per la salute. Abbinato a uno smartphone, permette di effettuare chiamate telefoniche Bluetooth, di utilizzare l’assistente vocale Alexa e di controllare i parametri vitali 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Amazfit Active dispone inoltre di soluzioni innovative e avanzate che favoriscono il processo di rigenerazione e registrano in modo completo le nostre condizioni fisiche e mentali.

Una di queste soluzioni è Zepp Aura, disponibile come abbonamento a pagamento e all’interno dell’applicazione Zepp. Zepp Aura analizza i dati biometrici rilevati dall’orologio e, in base a questi dati, regola i suoni in tempo reale per facilitare e migliorare il sonno o il relax, anche durante il giorno.

Un’altra soluzione è Readiness, che crea e presenta un rapporto completo nell’app Zepp che mostra il livello di salute generale di un utente su una scala di 100 gradi. Questo livello viene calcolato in base a diversi fattori, tra cui la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e l’attività fisica del giorno precedente. Questo approccio olistico, incentrato sul corpo e sulla mente, offre una maggiore consapevolezza di sé e consente ai proprietari di Amazfit Active di comprendere il loro benessere a lungo termine.

Amazfit Active è lo smartwatch che unisce stile e salute, e che potete trovare su Amazon.it a un prezzo vantaggioso. E se volete scoprire altre offerte di Amazfit, potete visitare anche gli altri siti europei di Amazon (Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, ecc.). Amazfit Active è lo smartwatch che vi farà vivere meglio!

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!