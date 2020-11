Amazon Channels arriva finalmente in Italia ed aggiunge dei pacchetti ai contenuti già disponibili su Amazon Prime Video. Al lancio, tra i canali ai quali sarà possibile abbonarsi ci sono Infinity Selection, Starzplay, Noggin e Juventus TV, tutti accessibili tramite l’app Prime Video.

Attualmente l’offerta è composta da 11 pacchetti con prezzi che oscillano tra i 2,99€ edun prezzo massimo di 9.99€. La funzione è già attiva e per poter visualizzare l’offerta di ogni pacchetto è sufficiente recarsi sulla home di Amazon Prime Video e cliccare su Canali.

Prime Video Channels offre l’accesso a contenuti in streaming on-demand e dal vivo, gli ultimi episodi delle serie TV più famose disponibili lo stesso giorno o il giorno dopo della messa in onda, un massimo di 30 download per la visione off-line di una selezione di contenuti on-demand, facilità di ricerca dei contenuti ed una Watchlist migliorata.

I pacchetti disponibili Amazon Channels disponibili sono:

Infinity Selection (6,99 euro/mese): offre una selezione del cinema italiano e internazionale, con film come IT – Capitolo Due e Godzilla II – King of the Monsters, Rampage – Furia animale e Pokémon Detective Pikachu.

offre una selezione del cinema italiano e internazionale, con film come IT – Capitolo Due e Godzilla II – King of the Monsters, Rampage – Furia animale e Pokémon Detective Pikachu. Starzplay (4,99 euro/mese): offre una selezione dello streaming globale tra cui le serie originali STARZ, disponibili lo stesso giorno dell’uscita negli Stati Uniti.

offre una selezione dello streaming globale tra cui le serie originali STARZ, disponibili lo stesso giorno dell’uscita negli Stati Uniti. Noggin (3,99 euro/mese): il canale per imparare insieme con i personaggi di Nick Jr.

il canale per imparare insieme con i personaggi di Nick Jr. Juventus TV (3,99 euro/mese): offre i video della squadra di calcio con contenuti esclusivi quali interviste e approfondimenti.

Mubi (9,99 euro/mese): per chi vuole vedere il cinema d’autore e i film selezionati da tutto il mondo.

per chi vuole vedere il cinema d’autore e i film selezionati da tutto il mondo. Raro Video (3,99 euro/mese): il canale per il cinema che “non esiste più” in una selezione di film d’autore.

il canale per il cinema che “non esiste più” in una selezione di film d’autore. Midnight Factory (4,99 euro/mese): la selezione horror per chi ama avere paura di fronte allo schermo.

la selezione horror per chi ama avere paura di fronte allo schermo. Full Moon TV (3,99 euro/mese): Il canale per il cinema di azione e per la suspense.

Il canale per il cinema di azione e per la suspense. ShortsTV (3,99 euro/mese): è un canale che trasmette cortometraggi ininterrottamente, H24/7.

è un canale che trasmette cortometraggi ininterrottamente, H24/7. Qello Concerts by Stingray (4,99 euro/mese): una selezione di migliaia concerti on-demand, per intero.

una selezione di migliaia concerti on-demand, per intero. Mezzo (2,99 euro/mese): raccoglie il meglio della musica classica, jazz e dance.

