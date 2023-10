Samsungha annunciato oggi il lancio globale del nuovo Galaxy SmartTag2, previsto per l’11 ottobre. Questo dispositivo rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla linea precedente dei Galaxy SmartTag, offrendo un sistema avanzato per la tracciabilità degli oggetti di valore in modo più efficace ed efficiente. Grazie a miglioramenti significativi nel design e nell’usabilità, il Galaxy SmartTag2 offre un’esperienza d’uso ancora più versatile e intuitiva rispetto ai suoi predecessori.

Jaeyeon Jung, Executive Vice President e Head of SmartThings, Device Platform Center di Samsung Electronics, ha sottolineato l’impegno costante di Samsung nel migliorare la vita delle persone attraverso le innovazioni di Samsung Galaxy.

“Siamo costantemente alla ricerca di modi per rendere più comoda la vita delle persone attraverso le innovazioni di Samsung Galaxy“,

Con il Galaxy SmartTag2, l’obiettivo è quello di consentire agli utenti di Samsung Galaxy di ritrovare i propri oggetti in modo semplice e intuitivo, garantendo una maggiore tranquillità e flessibilità grazie a un’esperienza di ricerca potenziata e una batteria più durevole.

Tra le nuove funzionalità, spicca la modalità “Smarrito” del Galaxy SmartTag2, che permette agli utenti di inserire le proprie informazioni di contatto su di esso. Chiunque trovi un oggetto con questo dispositivo può facilmente accedere alle informazioni di contatto del proprietario, migliorando la probabilità di recupero degli oggetti smarriti. Ad esempio, un Galaxy SmartTag2 collegato al collare di un animale domestico diventa un mezzo conveniente per garantire che il numero di telefono del proprietario sia sempre disponibile, anche quando l’animale si trova in luoghi diversi. Questa modalità funziona con qualsiasi dispositivo mobile dotato di tecnologia NFC e browser web.

Inoltre, il Galaxy SmartTag2 offre una nuova funzione di navigazione che mostra frecce sulla direzione e la distanza dal dispositivo all’utente, migliorando ulteriormente l’esperienza di ricerca. Questa modalità è disponibile su smartphone Galaxy compatibili con la tecnologia UWB, come il Galaxy S23 Ultra.

L’app SmartThings Find è stata aggiornata per supportare il Galaxy SmartTag2, consentendo agli utenti di avviare più rapidamente la ricerca degli oggetti smarriti. L’app offre anche una visualizzazione a schermo intero della mappa e un’interfaccia utente intuitiva per una maggiore facilità d’uso.

Una delle caratteristiche più significative del Galaxy SmartTag2 è la sua durata della batteria. Grazie a una nuova modalità di risparmio energetico, la batteria può durare fino a 700 giorni in modalità di risparmio energetico e 500 giorni in modalità normale, il che rappresenta un notevole aumento rispetto ai modelli precedenti. Questo consente agli utenti di tenere traccia dei loro oggetti di valore, come chiavi dell’auto o biciclette, per un periodo molto più lungo.

Il Galaxy SmartTag2 ha un design elegante e compatto, con un anello metallico resistente che può essere utilizzato con accessori come clip e portachiavi. Inoltre, è resistente all’acqua e alla polvere con una classificazione IP67, rendendo possibile la ricerca degli oggetti anche in ambienti difficili o durante le attività all’aperto.

Infine, il dispositivo supporta una nuova modalità per le passeggiate con gli animali domestici, consentendo agli utenti di registrare facilmente le passeggiate con i loro amici a quattro zampe.

Con tutte queste nuove funzionalità e miglioramenti, il Galaxy SmartTag2 offre una soluzione avanzata e versatile per tracciare gli oggetti di valore e garantire la tranquillità degli utenti di Samsung Galaxy. La privacy e la sicurezza sono garantite, con la possibilità di condividere la posizione del dispositivo solo con l’autorizzazione dell’utente e funzioni di sicurezza avanzate come gli “Avvisi di tag sconosciuti” per proteggere gli utenti da eventuali abusi dei servizi di localizzazione.

Prezzi e disponibilità in Italia

Samsung SmartTag2 è disponibile al prezzo di 39,90€. Inoltre, è disponibile la confezione da quattro pezzi (due in Black e due in White) al prezzo di 129,90€.

