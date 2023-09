E’ ora di tornare a scuola / lavoro e per addolcire il rientro ci pensa TCL con uan serie di promozioni dedicate proprio al Back To School.

Che si tratti di genitori alla ricerca di dispositivi affidabili per i loro adolescenti, di acquirenti che si avvicinano per la prima volta al mondo degli smartphone o di persone attente al budget e alla ricerca di un buon rapporto qualità-prezzo, gli smartphone TCL Serie 40, i tablet TCL NXTPAPER 11, TCL TAB 11 e i router TCL LINKZONE e LINKHUB offrono una miscela perfetta di convenienza, connettività e funzioni che migliorano la vita.

TCLSerie 40

Gli smartphone Serie 40 di TCL sono progettati per accompagnare gli utenti in un periodo scolastico e lavorativo stimolante, che necessita del massimo delle potenzialità e di batteria.

I dispositivi della Serie 40 di TCL sono compagni ideali per uno stile di vita attivo e produttivo, grazie a batterie robuste che durano oltre due giorni con una sola carica.

TCL 40R 5G, TCL 408, TCL 406 e TCL 405 sono alimentati da una batteria da 5000mAh, che assicura la gestione delle varie attività lavorative, esigenze accademiche e produttività. TCL 40 SE, invece, ha una batteria leggermente più grande, da 5010mAh, che consente di massimizzare ogni momento di studio, lavoro e attività professionale, ancora più a lungo.

Questi dispositivi sono anche dotati di una gestione intelligente della potenza. Infatti, grazie a modalità di risparmio energetico smart e processori efficienti, l’utilizzo dell’energia viene ottimizzato, il che significa più tempo a disposizione per le proprie attività.

La Serie 40 di TCL accompagna gli utenti in un viaggio unico, sia nel lavoro che a scuola, con i suoi straordinari display NXTVISION, che rendono ogni momento indimenticabile. Ogni dispositivo è stato progettato per migliorare le immagini, offrendo dettagli sorprendenti e un contrasto ottimizzato.

Oltre a fornire una ricca esperienza visiva, la serie TCL 40 dà priorità al comfort degli occhi grazie alle varie modalità di visualizzazione, al fine di evitare l’affaticamento dello sguardo.

TCL 40R 5G vanta un display HD+ NXTVISION 90Hz da 6,6″, che lo rende perfetto per i video didattici, le presentazioni di lavoro e le videoconferenze.

Per coloro che desiderano una visione ancora più ampia, TCL 40 SE è dotato di un mega display HD+ NXTVISION 90Hz da 6,75″. In questo modo sarà possibile lavorare comodamente ai propri progetti di lavoro e ai compiti accademici, su uno schermo super nitido, con colori brillanti e vividi.

I modelli TCL 408, TCL 406 e TCL 405 sono invece dotati di un display HD+ NXTVISION da 6,6″, che regala un miglioramento delle immagini in tempo reale, con una nitidezza straordinaria. Sia che si tratti di un webinar educativo o di una videochiamata di lavoro, questi smartphone assicurano un’immersione totale in ogni contenuto, per offrire un’esperienza visiva mozzafiato.

TCL Tablet

TCL NXTPAPER 11

Il pluripremiato TCL NXTPAPER 11 è dotato di un display a colori che consente un’esperienza di lettura e scrittura simile alla carta, senza compromessi in termini di colore, luminosità o chiarezza. Dotato di un display di seconda generazione con tecnologia TCL NXTPAPER 2.0, TCL NXTPAPER 11 offre un’eccezionale protezione degli occhi e una migliore esperienza visiva, consentendo di godere di una visione chiara e confortevole in qualsiasi ambiente, da un ufficio affollato a una tranquilla sala studio. Grazie alla modalità di visualizzazione alla luce del sole e allo strato antiriflesso dello schermo, TCL NXTPAPER 11 è perfetto anche per l’uso all’aperto.

Celebrando la convergenza di innovazione e qualità, TCL NXTPAPER 11 è stato insignito di prestigiosi premi, tra cui l’iF Design Award, a dimostrazione del suo status di pioniere nella tecnologia dei tablet.

TCL TAB 11, perfetto per chi apprezza l’efficienza nel comfort della propria casa o del proprio ufficio, porta un’esperienza multimediale indimenticabile nello spazio di lavoro. Combina elementi visivi e audio di grande impatto, tra cui un chiaro display 2K da 11 pollici e quattro altoparlanti con Sound Booster.

TCL NXTPAPER 11 e TCL TAB 11 offrono un maggiore comfort grazie alla loro struttura leggera e al corpo in alluminio ultrasottile. In particolare, presentano un design unico della fotocamera posteriore che garantisce una ricezione ottimale dell’antenna, coniugando perfettamente stile e funzionalità.

TCL LINKHUB HH132 Home Station

La Home Station TCL LINKHUB HH132 LTE CAT12/13 garantisce una velocità di connessione a Internet fino a 600 Mbps in download e 150 Mbps in upload. Offre una tecnologia Wi-Fi 6 ad alte prestazioni, che consente fino a 64 connessioni simultanee, perfetta per le case smart o le piccole imprese. Dallo streaming video in 8K alla fluidità dei giochi online all’efficienza del lavoro in remoto, questo dispositivo è la chiave per un rientro semplice e senza problemi a scuola e in ufficio.

TCL LINKZONE MW63

Per chi cerca un Wi-Fi 4G affidabile per l’uso quotidiano, TCL LINKZONE MW63 è la soluzione ideale. Questa soluzione Wi-Fi mobile CAT6 offre velocità di download fino a 300 Mbps e velocità di upload fino a 50 Mbps, creando una “sensazione di ufficio” ovunque ci si trovi. Con un elegante design bianco o nero, TCL LINKZONE MW63 è dotato di una batteria agli ioni di litio da 2150mAh, che offre fino a 8 ore di lavoro e fino a 300 ore di standby. Leggero e di dimensioni ridotte, supporta connessioni Wi-Fi per un massimo di 32 dispositivi.

