ASUS ha riservato offerte speciali in occasione del Black Friday e del Cyber Monday che si estenderanno fino al 27 novembre. Ogni appassionato di tecnologia e gaming troverà tantissimi prodotti in promozione, un’opportunità immancabile per un update del proprio PC o per completare o rinnovare il proprio setup!

Lato NOTEBOOK, ASUS offre incredibili sconti su tutte le linee:

Vivobook: progettata per offrire soluzioni business oriented, include i migliori computer portatili mainstream con le migliori prestazioni e le caratteristiche che aumentano e migliorano l’esperienza dell’utente. Tra questi vi sono i seguenti: il Vivobook 15, il Vivobook 16X OLED, il Vivobook 16X e il Vivobook Pro 16X OLED.

Acquistando i modelli Vivobook 16X OLED e Vivobook Pro 16X OLED si potrà ricevere in omaggio il MOUSE MD100.

Zenbook: unisce prestazioni rapide e potenti a un design elegante e portatile. La promozione include i modelli: Zenbook Pro 14 Duo OLED, Zenbook Pro 16X OLED e Zenbook 15. Acquistando lo Zenbook 15 e lo Zenbook Pro 14 Duo OLED, si potrà ricevere in omaggio il MOUSE MD100.

Acquistando lo Zenbook 15 e lo Zenbook Pro 14 Duo OLED, si potrà ricevere TUF: il notebook TUF Gaming, con il suo aspetto ultraresistente, offre un’esperienza di gioco di ottimo livello.

con il suo aspetto ultraresistente, ROG: i modelli ROG, tra cui ROG Zephyrus, ROG STRIX SCAR 17 e ROG Strix G16 sono dei laptop gaming tra i più potenti e versatili al mondo nel settore. Acquistando i modelli ROG STRIX SCAR 17 e ROG Zephyrus si potrà ricevere in omaggio lo ZAINO BP4701.

Inoltre, solo per il periodo indicato, inserendo nel carrello il codice coupon ASUSWEP-10BF, gli utenti registrati potranno ricevere uno sconto del 10% sulle estensioni di garanzia acquistate con il laptop.

Smartphone ASUS in offerta per il Black Friday

Lato SMARTPHONE, le promo di ASUS sono rivolte sia alla linea Zenfone, serie pluripremiata che offre device top di gamma in un comodo formato compatto da 5,9”, che a quella ROG Phone, la serie gaming per chi non vuole scendere a compromessi in termini di potenza. In particolare:

Tra gli Zenfone, troviamo lo Zenfone 9 e il nuovo Zenfone 10 che monta un processore Snapdragon 8 Gen 2 e garantisce fino a 16GB di memoria e 512GB di storage.

Tra i ROG Phone sono presenti il ROG Phone 6 e il più recente ROG Phone 7, che offre un software ottimizzato per il gaming, una batteria ad alta capacità da 6000mAh, un sistema di raffreddamento GameCool 7 e comandi ad ultrasuoni con i nuovi AirTrigger 7 per offrire la migliore esperienza di gioco su mobile.

Per quanto riguarda invece le PERIFERICHE GAMING, ASUS offre tante proposte tra cui scegliere, in particolare:

le cuffie ROG Delta e ROG Delta White , leggerissime e perfette per essere usate ovunque.

, leggerissime e perfette per essere usate ovunque. gli smartwatch ASUS VivoWatch BP (HC-A04) e ASUS VivoWatch SP (HC-A05), ideali per tutti coloro che vogliono tenere sotto controllo la propria salute monitorando anche le proprie prestazioni fisiche durante l’allenamento.

la compatta tastiera meccanica wireless ROG FALCHION ACE disponibile sia nella versione black che white, oltre che le esclusive ROG Strix Flare II e ROG Strix Flare II Animate, per chi predilige le tastiere 100%, personalizzabili con un tocco di originalità anche grazie al display Anime Matrix

I mouse ROG Keris wireless Aimpoint nelle colorazioni black e white e ROG Gladius III Wireless Aimpoin, per soddisfare davvero ogni esigenza o stile di gioco.

Davvero numerose anche le SCHEDE MADRI in offerta: qui ASUS scende in campo con la serie TUF Gaming, i cui prodotti offrono prestazioni solide e una grande stabilità. La promozione comprende, tra le altre, le più recenti TUF GAMING B760M-PLUS WIFI e TUF GAMING Z790-PLUS D4.

Promo sulle schede video

Interessante anche il drappello delle SCHEDE VIDEO in promozione, spaziando tra modelli AMD e NVIDIA come:

Dual GeForce RTXTM 3060 OC Edition 8GB GDDR6

Phoenix Radeon RX 6400 4GB GDDR6

L’offerta del Black Friday e del Cyber Monday riserva ulteriori sconti anche per altri COMPONENTI PC, utili per completare la propria build, come i fidati alimentatori ROG LOKI SFX-L 1000W Platinum e TUF Gaming 1200W Gold e i dissipatori ROG RYUO III 360 ARGB, disponibili sia nella versione STANDARD BLACK che WHITE EDITION.

Promo Monitor ASUS

Immancabili anche i MONITOR, con una ricca selezione di proposte orientate al mondo gaming e comprendenti le due serie:

ROG con il modello ROG STRIX XG43UQ – 43” UHD/4K, 144Hz

TUF Gaming con il modello TUF Gaming VG279Q1A – 27” FHD, IPS, 165Hz

Tra gli accessori tecnologici più funzionali ed interessanti diversi PROIETTORI ASUS, tra cui il modello ProArt A1 e l’ultracompatto ZenBeam Latte L1, o i CASE PER SSD con i modelli TUF Gaming A1 e ROG STRIX ARION, in grado di garantire entrambi un’archiviazione dei dati sicura e velocissima, ma ognuno con il proprio stile distintivo.

Infine, in occasione del periodo di promozione, ASUS lancia una esclusiva campagna Freebie, con due opzioni disponibili: acquistando il pad ROG Raikiri o ROG Raikiri Pro si ottiene in omaggio la t-shirt ROG Cosmic Wave, mentre acquistando il mouse ROG Harpe ACE si ottiene in omaggio il mousepad ROG Hone Ace Aim Lab Edition.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata alle offerte dello store ASUS o visitare questo link, per trovare i più vicini Gold Store presso i quali acquistare i prodotti in promozione.

