Swappie, la startup europea che rivoluziona il mercato degli iPhone ricondizionati, lancia una settimana di sconti imperdibili in occasione del Black Friday. Dal 20 al 27 novembre, chi vuole acquistare uno smartphone Apple di qualità a un prezzo vantaggioso può approfittare delle offerte di swappie.it, che consentono di risparmiare fino a 150€. Che si tratti dell’ultimo modello o di uno più economico, Swappie ha la soluzione giusta per ogni esigenza.

iPhone ricondizionati a portata di mano: da 120 a 300 euro

Chi cerca un iPhone con ottime prestazioni e un design accattivante può optare per iPhone XR, disponibile a soli 199€. Questo modello offre un display LCD da 6,1 pollici, un processore A12 Bionic e una fotocamera da 12 megapixel. Chi invece preferisce un iPhone più piccolo e maneggevole può scegliere iPhone SE 2020, in vendita a partire da 129€. Questo smartphone combina il chip A13 Bionic, lo stesso di iPhone 11, con un design classico e un display da 4,7 pollici. Per chi vuole sperimentare l’innovazione, ci sono iPhone 12 e iPhone 12 mini, a partire da 299€ e 279€ rispettivamente. Questi dispositivi offrono un display OLED da 6,1 e 5,4 pollici, un sistema fotografico con doppia fotocamera da 12 megapixel e il supporto alla rete 5G.

iPhone ricondizionati per i più esigenti: da 300 a 450 euro

La Black Week di Swappie è l’occasione per entrare nel mondo della serie Pro con iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, a partire da 329€ e 379€. Questi modelli offrono un display OLED da 5,8 e 6,5 pollici, un sistema fotografico con tripla fotocamera da 12 megapixel e una batteria da 3046 e 3969 mAh. Da non perdere anche iPhone 11, il modello più venduto del 2019, disponibile a partire da 249€. Questo smartphone ha un display LCD da 6,1 pollici, un processore A13 Bionic e una doppia fotocamera da 12 megapixel con modalità notte.

Fotografare al buio non è più un problema, grazie a iPhone 13 e iPhone 13 mini, disponibili a partire da 499€ e 449€. Questi smartphone hanno un display OLED da 6,1 e 5,4 pollici, un processore A15 Bionic e una doppia fotocamera da 12 megapixel con modalità notte migliorata. Inoltre, sono dotati della tecnologia Ceramic Shield, che li rende più resistenti agli urti.

iPhone ricondizionati all’avanguardia: da 500 euro in su

Per chi vuole avere tra le mani l’ultima novità di Apple, ci sono i modelli della serie iPhone 14.

iPhone 14, disponibile a partire da 649€, è lo smartphone che unisce stile e prestazioni. Ha un display OLED da 6,1 pollici, un processore A16 Bionic e una doppia fotocamera da 12 megapixel con sensore più grande del 65%. Ha anche una batteria da 3095 mAh e una nuova funzione di sicurezza che rileva gli incidenti e chiama i soccorsi in caso di emergenza.

Per chi vuole uno schermo più ampio e funzioni più avanzate, c’è iPhone 14 Plus, disponibile a partire da 699€. Ha un display OLED da 6,7 pollici, un processore A16 Bionic e una tripla fotocamera da 12 megapixel con zoom ottico 3x. Ha anche una batteria da 4352 mAh e la stessa funzione di sicurezza di iPhone 14.

E infine, per chi cerca il top di gamma, c’è iPhone 14 Pro, disponibile a partire da 799€. Ha un display OLED da 6,1 pollici, un processore A16 Bionic e una tripla fotocamera da 12 megapixel con sensore più grande del 65% e zoom ottico 4x. Ha anche una batteria da 3095 mAh e una capacità di elaborazione eccezionale.

Oltre a questi modelli, Swappie offre anche la possibilità di restituire gratuitamente il prodotto acquistato fino al 6 gennaio 2024.

Ma le sorprese non finiscono qui, chi ha acquistato uno smartphone ricondizionato da Swappie nella settimana precedente al Black Friday può usufruire di un buono sconto di 50€ da utilizzare sul sito. In questo modo, Swappie premia la fedeltà dei suoi clienti e li invita a scoprire le altre offerte disponibili.

La “Swappie Black Week” è già arrivata: è soggetta a disponibilità limitata quindi non resta che visitare il sito web ufficiale di swappie.it per approfittare di queste offerte uniche e scoprirne molte altre!

