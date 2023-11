OPPO ha annunciato oggi il lancio ufficiale di ColorOS 14 Global Version, uno dei primi sistemi operativi basati su Android 14. ColorOS 14 reinterpreta l’ Aquamorphic design introducendo funzioni smart basate sull’intelligenza artificiale per una maggiore efficienza, una tecnologia aggiornata sviluppata per offrire prestazioni fluide e strumenti di facile utilizzo per la sicurezza e la protezione della privacy.

Un’interfaccia utente più intuitiva con Aquamorphic Design ottimizzato

L’acqua è la fonte di ispirazione di ColorOS 14, che presenta il nuovo design Aquamorphic, che stabilisce una connessione armoniosa tra uomo e tecnologia. Rispetto a ColorOS 13, ColorOS 14 ha ottimizzato l’Aquamorphic Design con nuovi effetti sonori, sistemi di colore, interazioni e altro ancora, rendendo l’esperienza dello smartphone più intuitiva.

Il suono, pur essendo un fattore invisibile, gioca un ruolo fondamentale: OPPO ha collaborato con accademie professionali per studiare le preferenze audio degli utenti e ha collaborato con i migliori team di sound design del mondo per offrire nuovi effetti sonori in ColorOS 14. Questo include dieci set di suonerie a tema Aquamorphic per chiamate, sveglie e notifiche, oltre a sette design sonori dell’UI per offrire agli utenti un’esperienza audio armoniosa su tutti i device OPPO.

ColorOS 14 è dotato di un sistema di colorazione Aquamorphic aggiornato in grado di adattarsi in modo intelligente allo stato dello smartphone, all’ora e ai contenuti sullo schermo. Abbinando in modo intelligente i colori al contesto, questo sistema di colorazione dinamica rende la ricezione e la comprensione delle informazioni molto più efficace e intuitiva, offrendo al contempo un’esperienza utente estremamente coinvolgente e confortevole.

Il nuovissimo design Aqua Dynamics, introdotto da ColorOS 14, permette agli utenti di interagire in modo più intuitivo. Questa funzione integra le forme di interazione più comuni in bolle, capsule e pannelli che si espandono dalla barra di stato per presentare le informazioni in un modo fluido e fondendosi in modo naturale grazie ad un’interruzione minima.

Novità anche per Always-On Display chiamato Homeland, che raffigura potenti scene di animali selvatici in natura, ColorOS 14 continua a migliorare questa funzione introducendo un nuovo GO Green Always-On Display per sensibilizzare riguardo i cambiamenti climatici e la protezione dell’ambiente, allineandosi al credo di OPPO in “Technology for Mankind, Kindness for the World.”

Il Go Green AOD comprende tre serie di pagine Environment Vision, ognuna delle quali include cinque animazioni legate all’ambiente che possono cambiare in base al conteggio dei passi giornalieri degli utenti, mostrando le ridotte emissioni di anidride carbonica che si ottengono camminando invece di utilizzare altri mezzi di trasporto.

Aumentare l’efficienza con l’AI

Al giorno d’oggi, l’intelligenza artificiale ha svolto un ruolo fondamentale nell’aumentare l’efficienza. ColorOS 14 è dotato di una serie di straordinarie funzioni alimentate dall’AI per aiutare gli utenti a migliorare l’efficienza nelle loro attività quotidiane.

Smart Touch, dotato di AI, permette di selezionare contenuti come testo, immagini e video dal sistema e da app di terze parti e di raccoglierli nel File Dock, o addirittura di unirli in un’unica nota con semplici gesti di selezione e trascinamento.

Il nuovo File Dock sulla Smart Sidebar consente agli utenti di condividere più facilmente i contenuti tra le varie app attraverso lo split-screen, le finestre fluttuanti o il Dock stesso. I contenuti possono essere archiviati automaticamente nel File Dock e possono essere eliminati con un semplice tocco. Questa funzione aumenta notevolmente l’efficienza e la produttività degli utenti.

Trinity Engine: il motore che ottimizza le risorse dello smartphone

Una delle caratteristiche principali di ColorOS 14 è il Trinity Engine, un motore che gestisce in modo efficiente le risorse di calcolo, la memoria e lo storage dello smartphone, garantendo una maggiore fluidità e stabilità. Il Trinity Engine si compone di tre elementi: la ROM Vitalization, la RAM Vitalization e la CPU Vitalization.

La ROM Vitalization è una funzione che comprime i dati delle applicazioni e dei file, liberando spazio nella memoria interna dello smartphone. Grazie a questa funzione, gli smartphone dotati di ROM Vitalization possono risparmiare fino a 20 GB di spazio di archiviazione. La ROM Vitalization è accessibile dalle impostazioni di Phone Manager.

La RAM Vitalization è una funzione che migliora le prestazioni della memoria RAM, permettendo di mantenere più applicazioni in background senza rallentamenti. Questa funzione si basa sul meccanismo di base della RAM di Android, ma lo migliora con le tecnologie proprietarie di OPPO. La RAM Vitalization può aumentare la fluidità d’uso del 10% e mantenere in esecuzione in background le applicazioni utilizzate più di frequente per un massimo di 72 ore. In questo modo, gli utenti possono passare da un’app all’altra in modo più fluido senza avvertire alcun tipo di disconnessione.

La CPU Vitalization è una funzione che ottimizza la potenza di calcolo dello smartphone, bilanciando le prestazioni e il consumo energetico. Questa funzione si basa su un sofisticato modello di potenza di calcolo che programma con precisione le risorse energetiche, assegnando la giusta quantità di energia a ogni processo. In questo modo, gli utenti possono godere di un’esperienza d’uso più fluida senza scaricare la batteria.

Sicurezza e privacy: le priorità di ColorOS 14

ColorOS 14 non trascura l’aspetto della sicurezza e della privacy degli utenti, anzi lo studia meticolosamente in ogni dettaglio. ColorOS è stato riconosciuto da organizzazioni terze autorizzate come ISO, ePrivacy, TrustArc e altre, attestando il suo impegno nel proteggere i dati personali degli utenti.

ColorOS 14 integra le funzionalità di privacy di Android 14 e introduce una nuova funzionalità: la protezione della privacy: Picture Keeper. Questa funzione è progettata per impedire alle app di utilizzare in modo improprio le autorizzazioni per le foto o i video personali. Le app devono ottenere l’autorizzazione per accedere alle foto o ai video selezionati, evitando così che possano accedere a tutta la galleria senza il consenso dell’utente.

Snapchat: l’app di social media integrata in ColorOS 14

L’anno scorso, OPPO ha collaborato con Snapchat per lanciare il Bitmoji AOD su ColorOS 13. Questo smart Always-On Display è completamente personalizzato per i Bitmoji ed è in grado di mostrare sticker in scenari differenti basandosi su meteo, attività fisica e molto altro.

In ColorOS 14, Snapchat è ora disponibile attraverso due nuove funzionalità: la scorciatoia nella schermata di blocco di Snapchat e il widget Snapchat per Shelf per un accesso ancora più rapido. Inoltre, la nuova scheda Snapchat per Shelf permette agli utenti di vedere gli aggiornamenti dei messaggi, dello stato e della posizione degli amici più stretti con un solo sguardo.

Rollout plan di ColorOS 14

A partire da ottobre, la versione beta globale di ColorOS 14 ha iniziato il rollout in alcune regioni selezionate. La versione globale ufficiale, invece, arriverà prima su Find N2 Flip in regioni selezionate.

