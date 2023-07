Innovazioni nell’hardware, miglioramenti nelle ottiche fotografiche e sistemi di elaborazione delle immagini rappresentano solo alcune delle sfide affrontate dall’industria degli smartphone. Tra queste OPPO si distingue per il costante impegno nel fornire sistemi di fotocamere capaci di catturare immagini nitide e fedeli alla realtà.

OPPO ha condotto approfondite ricerche sulla fotografia professionale e ha stretto collaborazioni con esperti di fama internazionale in settori come la fotografia ritrattistica, l’illuminazione e gli effetti di post-produzione. Questo percorso alla ricerca di un’estetica fotografica senza tempo, che riesca a immortalare il giusto equilibrio tra luce e ombra come una fotocamera professionale, ha richiesto la collaborazione con questi professionisti e l’analisi dei loro approcci e stili, divenendo un elemento essenziale nella visione di OPPO.

La serie Reno10 di OPPO segna una nuova era per la fotografia di ritratto su smartphone. L’uso eccessivo di intelligenza artificiale per l’elaborazione delle immagini può compromettere la qualità delle foto, distorcendo la naturalezza e il rapporto tra luci e ombre. Questo si traduce in rappresentazioni bidimensionali del mondo reale sullo smartphone, creando un’estetica poco realistica. OPPO ha voluto superare questa limitazione, mirando a catturare la vera bellezza del mondo reale attraverso la fotografia computazionale.

L’azienda ha riscoperto il desiderio umano di catturare l’estetica del mondo reale, un istinto intrinseco che persiste nonostante l’evoluzione della tecnologia fotografica. OPPO ha deciso di combinare la tradizione della fotografia classica con le tecniche digitali contemporanee, creando un sistema di imaging in grado di riprodurre un collegamento ultra-realistico tra luce e ombra, spazio e colori.

Con un team di oltre 1000 specialisti dedicati all’imaging, OPPO ha lavorato sulla tecnologia necessaria per aiutare milioni di utenti a scattare foto senza tempo sui loro smartphone. La collaborazione con fotografi, esperti di illuminazione e specialisti di post-produzione ha consentito di definire un nuovo standard per la fotografia di ritratto su smartphone, offrendo immagini professionali con dettagli chiari, colori naturali ed effetti di luce e ombra ultra-realistic.

La serie Reno10 di OPPO presenta importanti aggiornamenti end-to-end per l’intera catena di gestione delle immagini, dalla cattura all’elaborazione e alla visualizzazione. L’obiettivo della fotocamera svolge un ruolo fondamentale nella qualità delle immagini, e OPPO ha introdotto su Reno10 5G e Reno10 Pro 5G un teleobiettivo ritratto 2X indipendente, migliorando la nitidezza e la qualità delle immagini. Oltre a ciò, è stato utilizzato un rivestimento per rotazione sulle lenti, riducendo i riflessi e migliorando la purezza dell’immagine.

L’elaborazione delle immagini è stata oggetto di particolare attenzione, con l’introduzione di aggiornamenti nella Modalità Ritratto, che offre un effetto di sfocatura bokeh altamente realistico, regolabile liberamente dal diaframma F1.4 al F16, permettendo personalizzazioni mirate per ottenere il giusto effetto bokeh e profondità di campo.

Inoltre, OPPO si è concentrata sul riconoscimento del soggetto e sulla separazione del personaggio dallo sfondo, migliorando la precisione degli algoritmi AI attraverso una formazione speciale per i ritratti e l’implementazione della segmentazione multi-semantica.

Lo schermo dei dispositivi OPPO è fondamentale per la fase di scatto e revisione delle foto, garantendo una visualizzazione ad alta qualità delle immagini catturate. La serie Reno10 e Reno10 Pro sono dotate di un display Billion Color, consentendo una ricchezza cromatica 64 volte superiore rispetto ai tradizionali 16,7 milioni di colori.

OPPO sta perseguendo il progetto “Portrait Expert” per offrire un’esperienza di ritratto professionale sulla serie Reno, coinvolgendo ritrattisti provenienti da diverse parti del mondo. L’azienda raccoglie anche feedback dai suoi utenti globali attraverso il progetto “OPPO Imagine IF Photography”, incentivando la creazione di immagini artistiche attraverso la tecnologia fotografica e video più avanzata.

Grazie a questa costante ricerca di miglioramenti e innovazioni, OPPO continua a ridurre la distanza tra le fotocamere degli smartphone e le costose DSLR, consentendo a tutti di creare scatti professionali e senza tempo.

