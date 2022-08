In occasione della Gamecom di Colonia, Sony si è ritagliata un piccolo spazio per presentare il Dualsense Edge, un controller PS5 “PRO” altamente personalizzabile.

Presentato da Geoff Keiglhey, l’annuncio del DualSense Edge Wireless Controller e durato relativamente poco, ma nonostante questo il dispositivo presenta diverse novità rispetto al classico Dualsense di Play5 – sia hardware che software.

Novità del Dualsense EDGE Wireless Controller di Sony

● Controlli ultra-personalizzabili: Potremo rimappare i tasti del controller così come regolare la sensibilità degli stick analogici tra cui la dead-zone ( ovvero la distanza prima della quale non si attivano gli stick analogici ). Inoltre ogni trigger è personalizzabile per avere controlli più reattivi soprattutto nei giochi FPS e competitivi.

●Possibilità di salvare profili multipli: Dopo aver trovato la configurazione perfetta potremo salvare il profilo desiderato sul DualSense Edge per passare facilmente da uno all’altro.

● Interfaccia utente sul controller: Il pulsante dedicato “FN” permette di aggiustare facilmente le impostazioni direttamente da dentro un gioco. Potremo così cambiare profilo “al volo” o regolare il volume audio senza smettere di giocare.

●Caps intercambiabili per gli stick e tati posteriori: Avremo a disposizione 3 set di gommini per gli stick tra cui scegliere. Per i pulsanti sul retro abbiamo invece 2 set differente che possono essere rimappati.

●Replaceable stick modules: Giochiamo più a lungo con la sicurezza di rimpiazzere completamente ogni modulo degli stick sul controller ( venduti separatamente )

● Funzionalità wireless Dual-Sense incorporate: Tutte le funzionalità del DualSEnse tradizionale sono state mantenute tra cui: feedback aptico, grilletti adattivi, microfono incorporato, controllo del movimento e altro.

Nella scatola troveremo poi un cavo USB-C per la ricarica e una custodia per portare il nostro controller sempre con noi e permette di ricaricarlo senza toglierlo dalla custodia.

Daisuke Kurihara, Art Director, a capo del design per questo controller ha spiegato:

“Per il nostro team la possibilità di creare il DualSense Edge Wireless è un sogno che si è avverato. Volevamo creare un controller legacy dell’iconico controller Playstation che desse ai giocatori la possibilità di sperimentare e personalizzare gli elementi in base al loro stile di gioco – sia che siano giocatori professionisti o casual gamer che vogliono avere più opzioni di personalizzazione. Il DualSense Edge include anche diversi dettagli estetici che speriamo piacciano ai giocatori, tra cui uno schema di colori nero e bianco inspirato al DualSense e un patter unico a tema Playstation sul touchpad e sulla superfice dei trigger dorsali. –Daisuke Kurihara, Art Director

Non è stato ancora annunciato il prezzo e la disponibilità, che verranno condivisi nelle prossime settimane da Sony.

