Acer ha svelato due nuovi laptop, l’Acer Chromebook Plus 515 e l’Acer Chromebook Plus 514, in collaborazione con l’iniziativa Chromebook Plus di Google. Questa iniziativa si propone di portare a un livello superiore le prestazioni di questi laptop, puntando su un design elegante con display e fotocamere aggiornati, oltre a nuove funzionalità per la produttività, la creatività e il multimedia.

Entrambi i modelli, Acer Chromebook Plus 515 e Acer Chromebook Plus 514, sono equipaggiati con le più recenti tecnologie per garantire intrattenimento, connettività e produttività di alto livello. Presentano processori ad alte prestazioni, display IPS ad alta risoluzione e fotocamere da 1080p con cornici sottili.

La produttività è al centro di questi Acer Chromebook Plus.

Grazie alla collaborazione con Adobe Photoshop e Adobe Express, la modifica di foto e la creazione di grafiche complesse diventano più semplici. Gli utenti di Acer Chromebook Plus hanno inoltre l’opportunità di utilizzare Photoshop Web e di sfruttare il piano Adobe Express Premium per tre mesi senza costi aggiuntivi.

Con funzioni avanzate di intelligenza artificiale come Firefly e l’accuratezza di Photoshop, unite all’applicazione all-in-one Adobe Express, gli utenti hanno a disposizione tutto il necessario per creare immagini e design personalizzati. Inoltre, le funzionalità integrate di editing semplificano l’ottimizzazione di foto e video.

Per esempio, l’Intelligenza Artificiale potenziata nella funzione Gomma magica dell’app Google Foto rimuove agevolmente le piccole imperfezioni, mentre gli strumenti per la creazione di filmati consentono modifiche avanzate con pochi clic. Anche in assenza di connessione a Internet, la sincronizzazione dei file garantisce l’accesso a Google Docs, Sheets e Slides tramite Chromebook Plus File Manager, sia online che offline.

I nuovi laptop Acer Chromebook Plus offrono una piattaforma ricca di funzionalità per la creazione e la connettività.

Sono dotati di memoria RAM LPDDR5X da 8 a 16 GB e SSD fino a 256 GB per la versione da 14 pollici e fino a 512 GB per quella da 15 pollici. Inoltre, questi modelli sono sempre connessi grazie al Wi-Fi 6E veloce e affidabile e al Bluetooth 5.1, e includono varie porte per la ricarica, il trasferimento dati e l’estensione del display, tra cui due porte USB Type-C e HDMI.

Le videoconferenze sono di alta qualità grazie alle webcam da 1080p con riduzione del rumore temporale e lente Blue Glass, oltre alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che migliorano automaticamente nitidezza, luminosità e annullamento del rumore di fondo. È stato aggiunto un otturatore fisico della webcam per garantire la privacy durante riunioni e conferenze, e gli utenti possono disattivare il microfono e la fotocamera con un semplice clic. La qualità dell’immagine è ulteriormente migliorata grazie ai doppi altoparlanti orientati verso l’alto con audio DTS Audio.

Acer Chromebook Plus 515 è equipaggiato con processori Intel, offrendo un ampio display da 15,6 pollici Full HD (risoluzione 1920 x 1080) con tecnologia IPS e supporto sia touch che non-touch. Questo modello è progettato per massimizzare la produttività, grazie ai processori Intel Core di 13a e 12a generazione, con possibilità di upgrade fino al modello Core i7. Offre prestazioni adatte alle attività più impegnative, multitasking efficiente e un’autonomia fino a 10 ore con ricarica rapida.

Acer Chromebook Plus 514 è un concentrato di potenza con processori AMD Ryzen e un display da 14 pollici. Questo modello combina fino a quattro core CPU “Zen 2” con grafica integrata AMD RDNA 2, garantendo avvii veloci e alte prestazioni, ideali per le esigenze degli utenti business. Il display WUXGA da 14 pollici ha un rapporto di aspetto 16:10 che favorisce la produttività, con una risoluzione di 1920 x 1200 per un’esperienza di visualizzazione nitida. È disponibile sia con schermo touch che non-touch, ed è perfetto per professionisti e studenti in movimento, grazie a un design resistente e una batteria che offre fino a 12 ore di autonomia e ricarica rapida.

Entrambi i laptop sono progettati per resistere alle sfide quotidiane, con certificazioni indipendenti secondo lo standard U.S. MIL-STD 810H. Sono dotati di touchpad OceanGlass e offrono un’opzione per una tastiera retroilluminata. In linea con l’impegno di Acer per l’ambiente, i nuovi Acer Chromebook Plus 515 e Acer Chromebook Plus 514 supportano la missione Earthion dell’azienda. Sono realizzati con materiali riciclati, imballaggi eco-sostenibili e design ad alta efficienza energetica, conformi alla certificazione Energy Star e certificati EPEAT.

Per il settore dell’istruzione, entrambi i laptop Acer Chromebook Plus sono disponibili con Chrome Education Upgrade, che semplifica la gestione dei dispositivi nelle scuole. Gli amministratori possono gestire i dispositivi su larga scala per soddisfare le esigenze di insegnanti e studenti, offrendo numerosi strumenti didattici e di collaborazione, come Screencast, Adobe Express e File Sync, per massimizzare la produttività offline.

Per il settore aziendale, Acer offre Acer Chromebook Plus Enterprise 515 e Acer Chromebook Plus Enterprise 514, dotati di Chrome Enterprise Upgrade. Questo upgrade abilita funzionalità professionali integrate in ChromeOS, semplificando la gestione dei dispositivi, l’integrazione dell’infrastruttura e le impostazioni di sicurezza avanzate. Supporta anche la gestione degli aggiornamenti, i rapporti di analisi e la risoluzione dei problemi grazie all’assistenza per la risoluzione dei problemi di ChromeOS e al supporto amministrativo IT disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, l’Acer Chromebook Plus 515 è disponibile in Italia a partire da ottobre, con prezzi a partire da 499€. L’Acer Chromebook Plus 514 è anch’esso disponibile in Italia a partire da ottobre, con prezzi a partire da 479€. Si noti che le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità possono variare a seconda della regione. Per ulteriori dettagli sulla disponibilità, le specifiche dei prodotti e i prezzi specifici per ciascun mercato, è possibile contattare l’ufficio Acer più vicino su www.acer.com.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!