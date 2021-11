A partire dal 15 novembre i wearable di Amazfit saranno in forte sconto, complice l’arrivo del Black Friday. Tante promozioni e offerte vantaggiose per agguantare in anticipo un regalo di natale o per acquistare finalmente un nuovo smartwatch.

L’e-commerce Amazfit sarà infatti pieno di offerte vantaggiose a partire dal 15 novembre e riserverà alcuni prezzi speciali per il weekend del Black Friday, dal 26 al 28 Novembre.

C’è un Amazfit per tutti i gusti e tutti i polsi

Amazfit è un brand da sempre impegnato nel creare dispositivi che uniscano tecnologia e salute, senza però rinunciare a un design ricercato ed elegante, per offrire soluzioni adatte ad ogni gusto ed esigenza.

In occasione del Black Friday il brand ha messo a disposizione una serie di promozioni su diversi canali di distribuzione che coinvolgono diversi modelli tra i più iconici, come Amazfit GTS 2e, Amazfit GTR 2 e modelli della serie Bip tra cui Amazfit Bip Lite.

Ecco quà sotto le promozioni più vantaggiose e interessanti in vista di questo Natale.

Offerte Amazfit Black Friday 2021

Amazfit GTS 2e

Amazfit GTS 2e, è il prodotto ideale gli appassionati di fitness che non vogliono rinunciare allo stile. Lo smartwatch ha un design unico grazie al vetro curvo e schermo AMOLED ruotabile da 1,39 pollici.

È disponibile in 3 diversi colori per soddisfare le esigenze di tutti: Obsidian Black, Moss Green e Lilac Purple – adattandosi perfettamente a qualsiasi abbigliamento e occasione.

Dotato del più recente sensore ottico ad alta precisione BioTrackerTM 2 PPG, Amazfit GTS 2e monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e promette una autonomia fino a 45 giorni con una sola carica. Dotato di 90 modalità sportive integrate, è il regalo perfetto per soddisfare le esigenze degli sportivi più accaniti!

Amazfit GTS 2e sarà in offerta sull’e-commerce Amazfit dal 26 al 28 Novembre a 89,90 euro.

Amazfit GTS 2e è inoltre in offerta presso lo store fisico e online di Euronics (fino al 29 novembre), Expert (fino al 29 novembre), Unieuro (fino al 26 novembre) e su Amazon dal 26 al 30 novembre al prezzo di 89,90 euro.

Amazfit GTR 2e

Amazfit GTR 2e, è il modello che riporta in auge il classico design rotondo con una cassa in alluminio, disponibile in tre diversi colori per soddisfare tutti i gusti ed esigenze. La sua batteria con autonomia fino a 24 giorni lo rende lo smartwatch perfetto per coloro che hanno uno stile di vita impegnato e che sono sempre in movimento. Oltre alle funzioni all’avanguardia per la salute e il fitness, Amazfit GTR 2e supporta anche il monitoraggio approfondito della qualità del sonno e del livello di stress.

Amazfit GTR 2e sarà in offerta dal 26 al 28 novembre sull’e-commerce Amazfit al prezzo di 89,90 euro.

Amazfit GTR 2e, è inoltre in offerta presso gli store fisici e online di Euronics (fino al 29 novembre), Trony (fino al 21 novembre), Expert (fino al 29 novembre) e su Amazon (dal 26 al 30 novembre) al prezzo di 89,90 euro.

Amazfit GTR 2

Amazfit GTR 2 è un classico essenziale per tutti gli amanti del design e dello sport. Oltre ad essere caratterizzato da un design elegante, possiede moltissime funzioni che soddisferanno anche i più sportivi con più di 90 modalità incorporate e il riconoscimento intelligente delle attività.

Con 14 giorni di autonomia, misurazione dei parametri della salute con tecnologia PAI, resistenza all’acqua fino a 5 ATM e possibilità di archiviare la propria musica, è il compagno perfetto di fitness da avere al polso!

Amazfit GTR 2 nella versione Classica sarà in offerta sull’e-commerce Amazfit e su Amazon dal 26 al 30 Novembre a 139,90 euro.

Amazfit GTR 2 nella versione Sport sarà in offerta dal 26 al 28 novembre sull’e-commerce Amazfit al prezzo di 129,90 euro. Sarà inoltre disponibile in su Amazon dal 26 al 30 novembre a 129,90 euro.

Amazfit GTS 2

Amazfit GTS 2 è lo smartwatch con design senza cornice e curvatura 3D dotato di schermo AMOLED che supera ogni aspettativa. Il suo design leggero, in 3 diverse colorazioni e quadranti personalizzabili, lo rende uno smartwatch adatto a tutti e perfetto da abbinare ad ogni look.

Possiede l’assistente vocale Alexa integrata, monitoraggio completo della salute, 90 modalità sportive e la possibilità di ricevere chiamate e archiviare la propria musica dalla comodità del proprio polso. Con 7 giorni di autonomia e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM è lo smartwatch completo perfetto da regalare e regalarsi!

Amazfit GTS 2 sarà in offerta dal 26 al 30 novembre sull’e-commerce Amazfit e su Amazon al prezzo di 139,90 euro.

Amazfit GTS

Amazfit GTS è uno smartwatch completo con un display di elevata qualità e alta risoluzione. Il suo elegante display quadrato permette di tenere sotto controllo tutto ciò che ti interessa, potendo scegliere inoltre tra una grande varietà di quadranti. Amazfit GTS è disponibile in 6 varianti di colore per tutti i gusti e stili! Lo smartwatch è impermeabile fino a 5 ATM e possiede 12 modalità di allenamento.

Amazfit GTS sarà in offerta presso i negozi fisici e online di Unieuro dal 26 Novembre al 2 Dicembre al prezzo di 59,90 euro. Sarà inoltre disponibile su Amazon (modello rosso) dal 26 al 30 novembre al prezzo di 59,90 euro

Amazfit Bip S lite

Amazfit Bip S lite, è lo smartwatch perfetto per muoversi con leggerezza! La sua batteria arriva fino a 30 giorni di autonomia e il suo corpo super leggero di soli 30g è perfetto per qualsiasi polso e per la vita di tutti i giorni. Il suo display monta la modalità Always On e più di 150 quadranti con inclusi due widget personalizzati.

Amazfit Bip S lite sarà in offerta presso i negozi fisici e online Trony (dal 22 al 1 dicembre), Euronics (dal 25 al 29 novembre), da Unieuro (dal 22 al 25 novembre) e su Expert (dal 25 al 29 novembre) al prezzo di 49,90 euro.

Amazfit GTS 2 mini, è uno smartwatch ultra leggero e completo che non deluderà nessun utente con le sue 70 modalità sportive e funzioni di monitoraggio della salute. I suoi quadranti personalizzabili gli donano uno stile unico e sempre diverso per abbinarsi a svariati look.

Amazfit GTS 2 mini è in grado di monitorare il livello di ossigenazione del sangue, la qualità del sonno, il ciclo mestruale, livelli di stress e molto altro ancora! Ha l’assistente vocale Alexa integrata e un’autonomia fino a 14 giorni.

Amazfit GTS 2 mini sarà in offerta dal 26 al 28 novembre sull’e-commerce Amazfit al prezzo di 69,90 euro.

Amazfit GTS 2 mini sarà in offerta presso gli store fisici e online di Euronics (dal 25 al 29 novembre), Expert (dal 22 al 29 novembre) e Unieuro (dal 22 al 25 novembre) al prezzo di 69,90 euro.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!