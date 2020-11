HUAWEI non si ferma e tra poche settimane è previsto il rilascio global della nuova EMUI 11 che come al solito è previsto in varie fasi a cominciare dai dispositivi top gamma dell’azienda.

La nuova versione dell’interfaccia proprietaria di HUAWEI verrà inizialmente rilasciata su 14 dispositivi ed introdurrà diverse novità grafiche oltre a nuove funzioni ed ottimizzazioni.

La nuova EMUI 11 è stata annunciata giusto qualche settimana fa ( il 22 Ottobre per la precisione ) in concomitanza del lancio della nuova serie Mate 40.









Come ogni altro major update verranno introdotte nuove funzionalità software, miglioramenti alla privacy e sicurezza che rendono i dispostivi Huawei più veloci e reattivi. Inoltre, anche la user experience beneficia del nuovo update, rendendola ancora più fluida e intuitiva.

Ricordiamo infatti che tra le novità troviamo schermate AOD più intelligenti e supporto a temi più esteso. Avremo una modalità multi-finestra e sarà basata sulla Distributed Technology: sarà possibile, attraverso i vari dispositivi del brand, effettuare videochiamate cross-platform, oppure usare direttamente uno smart speaker per rispondere alle telefonate. Sarà possibile condividere lo schermo tra smartphone e computer e addirittura inviare un video in tempo reale da un drone ad un amico. Avremo inoltre novità come GPU Turbo, modalità ad una mano, gestures full screen e Tema Scuro. Inoltre, si menziona l’ottimizzazione della modalità Aereo.

Inoltre HUAEI ha anche rinnovato la sua App Supporto, con cui è possibile migliorare le prestazioni del proprio dispositivo tramite la sezione Diagnosi Intelligente, oltre a cercare il Centro Assistenza più vicino e prenotare un appuntamento, o chiedere aiuto tramite la Live Chat.

Per festeggiare Huawei ha scelto di regalare un coupon per la visione di 1 film gratis su Huawei Video a tutti i possessori di uno smartphone HMS. Per riscattarlo ci sarà tempo fino al 30 novembre, e si potrà farlo semplicemente toccando il banner dedicato nella sezione Servizi dell’ap.

Andiamo quindi a vedere quali saranno gli smartphone che riceveranno per primi la EMUI 11.

Quali smartphone riceveranno la EMUI 11?

I primi dispositivi top di gamma che riceveranno l’aggiornamento di EMUI 11 sono i seguenti:

HUAWEI P40 ( metà dicembre )

HUAWEI P40 Pro ( metà dicembre )

HUAWEI P40 Pro+ ( metà dicembre )

HUAWEI Mate 30 Pro ( metà dicembre )

HUAWEI Mate Xs

HUAWEI P30

HUAWEI P30 Pro

HUAWEI P30 Pro New Edition

HUAWEI Mate 20 X

HUAWEI Mate 20 Pro

HUAWEI Mate 20

Porsche Design Huawei Mate20 RS

HUAWEI Mate 20 X 5G

HUAWEI nova 5T

Quando verrà rilasciata la EMUI 11?

Il rollout della nuova EMUI avverrà in due fasi: la prima includerà HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40 Pro+ e HUAWEI Mate 30 Pro, che riceveranno l’aggiornamento entro metà dicembre 2020.

Successivamente, tutti gli altri dispositivi riceveranno l’aggiornamento entro marzo 2021. L’update sarà rilasciato Huawei Over-the-Air (HOTA).

Per maggiori informazioni su EMUI 11, visitare il sito: https://consumer.huawei.com/en/emui-11/

