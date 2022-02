Un dispositivo robusto, pensato per l’utilizzo in situazioni non convenzionali, ma comunque adatto a tutta la famiglia. Queste sono le premesse di Enduro Urban T1, la proposta più economica della lineup di Acer per un tablet rugged pensato per le famiglie sempre in movimento che necessitano di un dispositivo adatto a sostenere gli stress quotidiani.

A differenza di altre soluzioni in commercio, l’Enduro Urban T1 gode di una linea più fresca e meno spartana, risultando più gradevole alla vista, rispetto alla maggior parte dei dispositivi rugged.

Quindi, quali sono i punti di forza e le caratteristiche di questo Enduro Urban T1? Scopriamolo insieme nella nostra recensione completa.

Unboxing e primo contatto

La confezione è realizzata in materiale riciclato, seguendo le nuove line guida di Acer per la riduzione di sprechi, e al suo interno troviamo il minimo indispensabile: Enduro Urban T1, un cavo USB/Micro USB, l’alimentatore e la manualistica.

Le prime impressioni sono migliori del previsto in quanto troviamo un prodotto che di rugged, a prima vista, ha ben poco. Si perché se pensiamo ad un prodotto pensato per sopportare numerose attività e sollecitazioni quotidiane, come cadute accidentali e altro, lo immaginiamo bruttino, progettato con poche accortezze estetiche e plastiche evidenti.

Invece in questo Enduro Urban T1 troviamo una struttura è gradevole al tatto, soprattutto nella plastica parte posteriore caratterizzata da linee parallele, uno schermo leggermente incassato nella scocca, per una maggiore protezione, e quattro plastiche gommate sugli angoli per minimizzare danni in caso di cadute verticali.

Inoltre, tutte le connessioni fisiche del device, sono protette da uno sportellino in gomma, e sono presenti due altoparlanti ai lati inferiori del device. Presente una camera frontale da 2 megapixel e una posteriore da 5 megapixel.

Enduro Urban T1 Scheda tecnica

Sistema Operativo : Android 10 – Go Edition

: Android 10 – Go Edition Processore : Quad core (4 Core™) MediaTek Cortex A35 @ 1,5 GHz

: Quad core (4 Core™) MediaTek Cortex A35 @ 1,5 GHz Memoria RAM : 2 GB di RAM

: 2 GB di RAM Spazio per Archiviazione : 32 GB eMMC

: 32 GB eMMC Espansione : via slot Micro SDXC (fino a 128 GB)

: via slot Micro SDXC (fino a 128 GB) Display : 10,1 pollici Multi Touch IPS LCD a matrice attiva TFT

: 10,1 pollici Multi Touch IPS LCD a matrice attiva TFT Risoluzione : 1920 x 1200 WUXGA

: 1920 x 1200 WUXGA Fotocamera : 5MPx posteriore e 2MPx frontale

: 5MPx posteriore e 2MPx frontale Connessioni : Wireless LAN 802.11a/b/g/n/ac

: Wireless LAN 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth : 4.1

: 4.1 Colori : Blu

: Blu Sensori : Accelerometro

: Accelerometro Audio : 2x Diffusori stereo

: 2x Diffusori stereo Batteria : 6000 mAh Li-ion

: 6000 mAh Li-ion Dimensioni : 260,20 mm x 170,20 mm x 9,80 mm

: 260,20 mm x 170,20 mm x 9,80 mm Peso: 630 grammi circa

Display e prestazioni

Per la fascia di prezzo a cui è proposto questo Enduro T1, il display è un buon 10,1 pollici con risoluzione FullHD. I colori riprodotti sono ben bilanciati tra di loro, il vetro è realizzato in Gorilla Glass, ed è leggermente incassato nella scocca del tablet, garantiendo una buona protezione al dispositivo in caso di cadute accidentali.

Le fotocamere sono basiche, adatte al massimo per videoconferenza e didattica a distanza, personalmente non proverei a realizzare foto importanti in quanto, la qualità è molto scarsa.

Per quanto riguarda l’utilizzo del tablet non avremo grossi problemi a navigare sul web, a patto di non aprire troppe pagine contemporaneamente, oppure di utilizzare applicazioni per la creazioni di semplici documenti.

Il tallone d’achille di questo Enduro Urban T1 è tutto ciò che non è scritto nel paragrafo superiore.

Purtroppo l’hardware non è all’altezza degli standard attuali di questi inizi di 2022. Il processore Mediatek MT8167A, affiancato da soli 2 GB di memoria RAM, risulta un’accoppiata insoddisfacente sotto numerosi punti di vista.

Basti pensare ai momenti di stallo, durante il passaggio tra due applicazioni aperte, alla rigidezza del software anche durante lo sblocco del device, o più semplicemente in ambito multimediale.

Cercare di riprodurre dei contenuti video e sfruttare le buone casse audio, è stata spesso un’impresa. Applicazioni come YouTube, Netflix e altri servizi streaming hanno avuto tempi di caricamento e fluidità di gestione che, a lungo andare, risultano fastidiosi e snervanti.

Più di 10 secondi per avere la homepage di YouTube sono decisamente troppi.

Non sto nemmeno a descrivere il tentativo di giocare con questo Enduro Urban T1. Tutti gli applicativi in voga del momento sono incompatibili o offrono una esperienza di gioco pessima.E’ possibile godere di qualche applicativo per bambini piccoli o avventure testuali, a patto di non avere troppe pretese, visto che il tablet farà molta fatica a gestire qualsiasi genere di app complessa.

Il software Android Go riesce a tamponare il consumo di risorse, cercando di limitare i rallentamenti di Enduro Urban T1, ma purtroppo i 2GB di RAM non sempre bastano per le attività quotidiane e sarà necessario chiudere tutte le applicazioni aperte e lasciarne solamente una in background.

Purtroppo il mondo rugged, parlando di tutti i prodotti sul mercato, offre prodotti robusti ma difficilmente utilizzabili in situazioni non estreme. L’hardware, come in questo caso è quasi sempre sottodimensionato andando a penalizzare, nel complesso, un buon prodotto che potrebbe davvero fare la differenza per la tipologia di utilizzo.

Autonomia e connettività

I 6000 mAh della batteria offrono a Enduro Urban T1 un’autonomia di circa due giorni di utilizzo blando. In stand-by il tablet riesce ad arrivare fino a 4 giorni garantendo la possibilità di utilizzo con una sola carica per il weekend.

Per ricaricare l’Enduro Urban T1 sarà necessario utilizzare la vecchia porta Micro-USB. Vecchia di concezione e di qualità in quanto, ahimè, i tempi di ricarica sono biblici in quanto, da 0 al 100%, è stato necessario mantenere collegato il tablet per più di 3 ore.

Il Wi-Fi, quando collegato, è stabile e gode di una buona portata. Da segnalare, probabilmente per un discorso di risparmio energetico, dopo lo sblocco del dispositivo dallo stand-by la necessità di attendere qualche secondo per ricollegarsi alla rete del nostro router.

Conclusioni

Partiamo subito con il dire che i prodotti rugged devono essere considerati categoria a se ed è ingiusto confrontarli con dispositivi di pari fascia.

Quindi come è questo Acer Enduro Urban T1 ? Per quale tipologia di utente è maggiormente indicato?

Il dispositivo di per se è un prodotto destinato alle famiglie avventurose, che vogliono portare con se un pizzico di tecnologia per rimanere collegati con il mondo in qualsiasi situazione essi si ritrovino.

Per poter valutare a tutto tondo l’Acer Enduro Urban T1 è obbligatorio partire da quello che è il suo animo rugged. Sotto questo punto di vista rappresenta probabilmente una delle soluzioni più interessanti, di certo non il più resistente sul mercato, ma un connubio praticamente impeccabile tra design e robustezza. Il tablet può sostenere qualsiasi avventura alla quale sarà sottoposto, sia esso un viaggio al mare o in montagna, a prescindere dalle condizioni climatiche.

Purtroppo la dotazione hardware di fascia ultra bassa, e le sue scarse prestazioni in ambito multimediale, delimita ampiamente la lista dei possibili acquirenti. Tutti coloro i quali sono alla ricerca di performance, oppure per svago multimediale, saranno obbligati a rivolgersi altrove, con costi decisamente più alti.

Chiaramente da padrone la fa anche il prezzo; non ci si può aspettare chissà cosa da un tablet rugged da 249€. Metto in evidenza la parola rugged perché ovviamente, a parità di caratteristiche, un prodotto senza le sopracitate resistenze avrebbe un prezzo di vendita di almeno 100 € inferiori.

Può rivelarsi un buon acquisto per i genitori che vogliono regalare un dispositivo ai più giovani che, avvicinandosi per la prima volta al mondo digitale, necessitano di avere un prodotto più indicato a resistere a cadute e a stress quotidiani, rispetto ad un hardware più veloce nei caricamenti, ma che alla prima caduta è da buttare.

Pertanto questo Enduro Urban T1 va giudicato per quello che effettivamente offre: un punto di collegamento con il mondo digitale, ma con caratteristiche non adeguate al contesto tecnologico attuale.

Offerte

Il tablet Enduro Urban T1 di Acer è in vendita presso il sito ufficiale di Acer raggiungibile a questo link, e presso tutte le maggiori catene online. Questa è una delle migliori offerte del momento.

