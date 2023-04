In occasione della Festa della Mamma del prossimo 14 Maggio, OPPO consiglia alcuni dei prodotti del suo ecosistema per tutte le mamme smart che hanno bisogno di un alleato tecnologico capace di accompagnarle fra i mille impegni delle loro giornate: dagli smartphone flagship, compreso il nuovo OPPO Find N2 Flip, ai dispositivi audio e wearable, come OPPO Enco Air2 Pro e OPPO Band 2. Vediamoli insieme.

OPPO FIND N2 FLIP

Grazie alle sue dimensioni compatte è pocket-friendly, adatto ad ogni tasca e borsetta, perfetto per tutte le mamme per cui ogni centimetro di spazio è vitale!

Inoltre, a contribuire a questa praticità, il nuovo schermo esterno da 3,5” permette di utilizzare il telefono anche da chiuso; Find N2 Flip permette di risparmiare non solo spazio ma anche tempo, ideale per tutte le mamme che devono destreggiarsi tra mille impegni. Infine, OPPO Find N2 Flip si distingue anche per l’estetica, disponibile in Moonlit Purple e Astral black, è perfetto per tutte coloro che vogliono distinguersi.

Abbiamo avuto modo di provarlo negli scorsi mesi e ci ha fatto innamorare! Se siete curiosi potete recuperare qui la recensione di OPPO N2 Flip.

OPPO FIND N2 FLIP X QEEBOO

Ma non finisce qui! Per tutte le mamme trendy e alla moda, all’acquisto di OPPO Find N2 Flip in omaggio si riceverà anche una delle esclusive cover OPPO X QEEBOO.

Le quattro cover dedicate a OPPO Find N2 Flip, sono caratterizzate dalle grafiche pop di Qeeboo, come il royal blue di Kong, simbolo di famiglia e protezione; il giallo zafferano del cactus Saguaro, rappresentazione della forza e della perseveranza; il verde fluo di Rabbit, elemento d’amore e buon auspicio e infine l’orange di Scottie, rassicurante e fedele compagno a quattro zampe. Il regalo perfetto per rendere il device ancora più stiloso, ma anche per trasmettere un messaggio

OPPO RENO 8 PRO

OPPO Reno8 Proè il regalo ideale per tutte le mamme che amano immortalare i propri ricordi più belli; grazie al processore MariSilicon X, OPPO Reno8 Pro permette anche di registrare video notturni in 4K e di scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità; ogni momento sarà così perfetto e fedele alla realtà che sembrerà di poterlo rivivere ad ogni sguardo.

OPPO RENO8

OPPO Reno8 è caratterizzato da un design elegante e raffinato che si adatta a qualsiasi stile diventando un vero e proprio accessorio. Disponibile nella colorazione Shimmer Black, sarà il tocco di classe le mamme più attente ai dettagli ameranno. Inoltre, OPPO Reno8 permette di scattare foto in condizione di scarsa luminosità, selfie perfetti grazie alla funzione AI Portrait Retouching e ritratti invidiabili da condividere e rivedere, perfetto per le mamme più social!

OPPO ENCO AIR2 PRO

Enco Air2 Pro grazie a funzioni quali la cancellazione attiva del rumore e i due nuovi effetti sonori professionali creati da OPPO, il coinvolgente “Bass boost” e il cristallino “Vocals”, consente adi ascoltare qualsiasi brano con una qualità audio senza precedenti, scegliendo l’effetto via Bluetooth con un solo tap per ascoltarle nella modalità che preferisce.

Grazie a OPPO Enco Air 2 Pro si potrà creare il regalo perfetto per la propria mamma; basterà scegliere una canzone da dedicarle e fargliela ascoltare con le sue nuove cuffie firmate OPPO.

OPPO BAND 2

Le mamme più sportive, ameranno OPPO Band 2; questa smartband diventa un vero e proprio trainer a portata di polso che include il monitoraggio di più di 100 attività sportive e il riconoscimento automatico dell’esercizio che si sta svolgendo.

OPPO Band 2 è utilizzabile anche per gli sport acquatici; è impermeabile fino a 50 metri, permette di monitorare lo stile di nuoto e tenere traccia dei progressi in acqua. Regala alla tua mamma un dispositivo che la aiuterà a dedicare un po’ di tempo al suo benessere personale.

Puoi trovare qui la nostra recensione di OPPO Band 2.

