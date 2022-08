OPPO Find X5 Pro è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti dell’anno e dopo aver visto i consigli di OPPO per scattare foto da urlo al mare oggi l’azienda ci svela alcuni dei segreti ingegneristici che si celano dietro alle antenne di Find X5 Pro e come queste soluzioni migliorino la connettività del device.

Il segnale di Find X5 Pro

La qualità del segnale di uno smartphone è determinata dalla posizione della sua antenna all’interno del device e spesso varia poiché l’antenna può essere coperta dalle mani. Vi ricorderete che in passato iPhone e altri smartphone hanno sofferto dell’antenna-gate ovvero il problema del basso segnale che si verificava proprio perché la mano andava a coprire l’antenna mentre lo tenevamo in mano.

Inoltre, gli utenti si trovano spesso ad utilizzare i loro smartphone in ambienti come i parcheggi o i treni, in cui si verificano cadute di connessione e rallentamenti. In queste situazioni, un componente chiamato Power Amplifier (PA) svolge un ruolo fondamentale aumentando il segnale dello smartphone e fornendo agli utenti una connessione più forte e duratura. Tuttavia, la maggior parte degli smartphone è dotata di un solo PA per una banda di frequenza corrispondente e spetta al singolo amplificatore di potenza scegliere la più adatta tra le quattro antenne del device a ricevere il segnale.



Per contrastare questo ostacolo gli ingegneri di OPPO hanno elaborato una soluzione che combina sapientemente software e hardware migliorando la disposizione delle antenne e includendo due componenti PA invece che uno: il sistema Dual PA Four-way Connection System, lanciato con OPPO Find X5 Pro. La componente cruciale di questo innovativo sistema è il Fast Matching Algorithm,

che consente al dispositivo di selezionare automaticamente il PA più adatto per l’invio e la ricezione dei segnali in qualsiasi momento, aumentando l’efficienza del sistema e migliorando sia la qualità del segnale che il consumo energetico.

Il Dual PA Four-way Connection System applicato sulle bande 4G garantisce un segnale veloce e potente, che genera una notevole fluidità durante la fruizione di video streaming e durante i giochi. Secondo i dati di laboratorio, OPPO Find X5 Pro assicura il 30% in meno di latenza e il 50% in meno di blocchi rispetto alla generazione precedente. Inoltre, per quelle inevitabili situazioni in cui gli utenti escono da zone a segnale zero, l’innovativo sistema Dual PA Four-way Connection System di Find X5 Pro garantisce una

ripresa del segnale molto più rapida, che elimina le lunghe e frustranti attese.

OPPO Find X5 Pro è un ottimo top gamma ( qui potete recuperare la nostra recensione ) ed ora che il suo prezzo inizia a calare è un ottimo acquisto per qualità rapporto prezzo.

