Dopo aver visto i consigli di per per sfruttare al meglio Find X5 Pro durante l’estate e su come possiamo rilassarci grazie a ORelax, OPPO ci svela anche le regole d’oro per diventare dei propri Travel Blogger. Find X5 Pro infatti, si propone come un perfetto compagno di viaggio, il complice ideale per costruire ottimi diari online, pieni di esperienze raccontate nel modo più autentico e realistico possibile!

Tuttavia, non è necessario essere in viaggio 365 giorni l’anno per essere dei Travel Blogger: anche un più semplice weekend fuori porta, se raccontato nel modo giusto, diventa un’esperienza incredibile. L’importante è raccontare nel modo più originale possibile tutte le meraviglie nascoste di ogni territorio attraverso consigli, foto e video.

Ecco i consigli di OPPO su come diventare un travel blogger perfetto:

Rendi i tuoi followers soddisfatti dei contenuti

Ciò che viene più apprezzato dai followers è l’autenticità dei contenuti: è fondamentale poter contare su scatti reali, che non siano frutto di artificiose modifiche di colori e forme, ma che rappresentino al meglio lo spettacolo della natura. Il comparto fotografico di Find X5 Pro da questo punto di vista può venirci in aiuto, anche grazie alla presenza della NPU Marisilicon X. Ciascun travel blogger potrà così evitare qualsiasi filtro, postando lo scatto senza nessun passaggio intermedio e diventando un punto di riferimento per la comunità di viaggiatori online.

foto Mattia Li Puma Foto Davide Marra Foto di Niko Passudetti

Rimani always on e partecipa alle conversazioni in rete

Per un travel blogger è importante offrire contenuti interessanti ma anche essere partecipe e attivo della sua vita in rete, mettendosi a contatto con le persone e diventando una fonte d’ispirazione per la community. Per questo, è fondamentale prendere parte alle conversazioni in ogni momento, sia sotto il sole di mezzogiorno che nella notte.

Monitora i trend e fai un buon storytelling in tempo reale

Non è facile tenersi sempre aggiornati, tanto meno quando non si ha a disposizione una presa elettrica per diverse ore, ma per un travel blogger è indispensabile trasmettere la propria curiosità, accompagnando i contenuti da descrizioni interessanti e coerenti. Find X5 Pro, grazie alla sua batteria a doppia cella da 5000mAh è sempre pronto all’uso inoltre con la ricarica rapida ci vorranno pochi minuti per tornare a scattare foto.

Scegli un alleato leggero e affidabile per girare i tuoi video

Per un travel blogger è difficile o quasi impossibile viaggiare con l’attrezzatura fotografica di un professionista, ma la resa dei video rimane uno degli aspetti più importanti per essere originali e creativi. Find X5 Pro può rappresentare un kit fotografico completo incorporato in un solo device, leggero e funzionale. La fotocamera grandangolare di Find X5 Pro dispone di un sistema di stabilizzazione a cinque assi che migliora anche i video girati durante un’escursione nel deserto o durante una corsa sulla spiaggia. Inoltre, grazie a MariSilicon X è possibile catturare paesaggi notturni illuminandone i dettagli.

OPPO Find X5 Pro

Il top gamma di OPPO è uscito già da alcuni mesi ed ora è più facile reperirlo a prezzi più vantaggiosi rispetto alla sua uscita soprattutto sfruttando promozioni e prezzi lampo che lo portano anche sotto i 1000€. Se volete scoprire meglio il device vi lasciamo alla nostra recensione.

Qui sotto trovate la migliore offerta Amazon per Find X5 Pro:

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!