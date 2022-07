Dopo averci spiegato perché OPPO Find X5 Pro è lo smartphone perfetto per l’estate, l’azienda ora punta i riflettori su O Relax, l’app pensata per trovare un po’ di rifugio e pace nel proprio smartphone.

O Relax è, uno spazio di meditazione personale dove potersi immergere in suoni rilassanti che alleviano lo stress, migliorando il sonno e la concentrazione. Con O Relax, OPPO unisce il suo approccio human-centric alla sua passione per l’audio, creando un’esperienza capace di riportare momenti di calma nelle giornate più frenetiche.

Il potere del suono

Diversi studi dimostrano come il suono sia intrinsecamente legato al benessere emotivo e possa avere un forte impatto sui livelli di stress. Per questo, OPPO ha deciso di integrare O Relax all’interno di ColorOS 12.1, per offrire un’esperienza multisensoriale ai suoi utenti, che non solo approfondisce la connessione con ciò che si sta ascoltando, ma offre anche contenuti da vedere, toccare e sentire, in tutte le funzioni dell’app: una combinazione di feedback audiovisivi e tattili in grado di liberare dallo stress!

Esplorare la città attraverso il suono

Una delle caratteristiche principali di O Relax è Sounds of the City, che è in grado di catturare una città attraverso i suoi suoni. L’app, infatti, ha registrato campioni sonori di diversi avvenimenti quotidiani di sei città iconiche di tutto il mondo, scoprendo che ogni città è unica per i suoni che la caratterizzano: dal trambusto di una metropolitana affollata, alle chiacchere di un gruppo di amici in un bar, ai bambini che ridono per strada. Il team di esperti che ha sviluppato O Relax ha collaborato con l’agenzia di produzione professionale Musicity per catturare tutti i diversi rumori delle città più vibranti di tutto il mondo, montandoli insieme in un’unica colonna sonora e dando vita ad un’istantanea autentica di ogni città attraverso il suono.

OPPO ha anche incoraggiato gli utenti a condividere i suoni che riflettono i migliori ricordi della loro città, per poter creare colonne sonore su misura. Inoltre, grazie ad una mappa digitale sullo schermo, gli utenti vengono aiutati a visualizzare esattamente il luogo in cui i suoni sono stati catturati. Sounds of the City aiuta gli utenti ad approfondire il loro legame e la loro esperienza con la città durante l’ascolto e, grazie a una combinazione di suono, visione e innovazione, mira ad allontanare le persone dal contesto in cui si trovano, aiutandole a rilassarsi e a sentirsi rigenerate. Che si tratti del suono dei mercati affollati di Bangkok o della brezza tra gli alberi di Reykjavik, O Relax trasporta i suoi utenti nel cuore delle città con un paesaggio sonoro unico.

Personalizzazione dell’esperienza sonora

Tutti i suoni e le colonne sonore offerte da O Relax sono frutto di esperimenti svolti sulle diverse combinazioni di tono, ritmo e frequenze udibili per trovare l’equilibrio perfetto. L’applicazione offre una serie di brani musicali rasserenanti e suoni ambientali della natura che aiutano a liberare la mente e a ripristinare la concentrazione, come ad esempio il rumore bianco, che blocca i suoni di distrazione e contribuisce a migliorare il sonno, massimizzando il rilassamento. Inoltre, O Relax offre anche la possibilità di mixare più tracce per creare esperienze sonore personalizzate.

Grazie alla combinazione di feedback audio e tattile, gli esercizi di respirazione profonda e i giochi di rilassamento di O Relax sono pensati per aiutare gli utenti a sentirsi tranquilli. Complice di questo sono anche tecnologie come il feedback aptico avanzato e la tecnologia Dolby Atmos di Find X5 Pro che aiuta ad immergersi meglio in questo modo di relax. Se vi doveste sentire stanchi, stressati o spossati non dimenticate quindi di ORelax per ritrovare un po’ di tranquillità.

