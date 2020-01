L’ultimo arrivato di FRITZ! va infatti ad aggiungersi ai FRITZ!Repeater 600, FRITZ!Repeater 1200 e FRITZ!Repeater 3000. Tutti e quattro i nuovi repeater aumentano la copertura di qualsiasi rete wireless in modo semplice e veloce, dando vita a una rete WiFi MESH stabile e performante.

Il FRITZ!Repeater 2400 è dotato di una porta Gigabit LAN che permette di collegare alla rete di casa e ufficio anche i dispositivi senza funzione wireless, coprendo via radio la distanza fino al router senza richiedere l’utilizzo dei cavi precedentemente necessari.

L’integrazione con l’ultima versione di FRITZ!OS migliora inoltre la qualità della rete MESH, aprendo nuove possibilità sia per la casa/ufficio smart sia per la telefonia Mesh. Gli aggiornamenti del sistema operativo sono sempre disponibili gratuitamente per tutti gli utenti e si possono effettuare con un semplice clic all’interno dell’interfaccia di gestione del dispositivo. Ecco le specifiche tecniche di FRITZ!Repeater 2400:

Potente ripetitore WiFi Mesh per ampia portata ed elevata capacità nella rete wireless

Ripetitore WiFi Mesh per 2,4 e 5 GHz con velocità fino a 2.333 Mbit/s

Porta Ethernet Gigabit per il collegamento via cavo di dispositivi compatibili con la rete

Aumenta in modo semplice e rapido la portata di ogni rete wireless

Supporta la WiFi Mesh

Rileva tutte le impostazioni del FRITZ!Box e le successive modifiche

Rileva nome e password della rete wireless esistente

Design sottile per utilizzo sulla presa

Basso consumo di corrente in standby e in funzione

Configurabile semplicemente premendo un pulsante

FRITZ!Repeater 2400 prezzo

FRITZ!Repeater 2400 è disponibile nei punti vendita al prezzo suggerito al pubblico di 89,99€.