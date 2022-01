Garmin annuncia il lancio di Venu 2 Plus, il nuovo smartwatch con GPS integrato che si è aggiudicato il premio CES 2022 Innovation Awards. La novità più importante del Venu 2 Plus di Garmin è la possibilità di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso oltre all’opportunità, grazie alla compatibilità con Siri, Google Assistant e Bixby, di sfruttare l’assistente vocale del proprio smartphone per inviare messaggi, fare domande, controllare i dispositivi della smart home e ascoltare la musica caricata tramite l’altoparlante integrato.







Queste funzionalità si aggiungono alla vasta gamma di opzioni dedicate alla salute, al benessere e al fitness già presenti nella serie Venu 2, tra cui: monitoraggio del sonno, dello stress e dell’energia corporea grazie alla funzione Body Battery, pulsossimetro e una ampia varietà di opzioni per il fitness e l’allenamento, oltre alle funzioni dedicate alla salute della donna. Grazie al display AMOLED e alla batteria che può durare fino a nove giorni, il nuovo Venu 2 Plus garantisce una fotografia accurata del benessere personale. Inoltre, Venu 2 Plus è dotato delle tradizionali funzionalità Garmin quali smart notification, pagamenti contactless tramite Garmin Pay™ e infinite possibilità di personalizzazione dello schermo.

Garmin Venu® 2 Plus è disponibile da oggi a un prezzo consigliato al pubblico di 449.99 €.



GARMIN VÍVOMOVE SPORT – LO SMARTWATCH IBRIDO CHE CONIUGA STILE E FUNZIONALITÀ

Il nuovo vívomove Sport è uno smartwatch ibrido con lancette analogiche che nascondono un touchscreen monocromatico di ultima generazione.

Pensato per chi desidera rimanere connesso e monitorare il proprio benessere fisico senza rinunciare all’eleganza della tradizione, vívomove® Sport offre una serie di strumenti ideati per il controllo della salute personale, come la rilevazione dell’energia corporea grazie alla funzione Body BatteryTM, il monitoraggio dello stress quotidiano, il controllo avanzato della qualità del sonno, app dedicate a diverse discipline sportive, connessione GPS e molto altro.

Le colorazioni, nuove e originali, rendono vívomove® Sport un innovativo accessorio del benessere.Stile tradizionale con un tocco di originalità

Dall’aspetto di un orologio tradizionale analogico, vívomove® Sport cela tutta la tecnologia di un moderno smartwatch e sfoggia un cinturino in silicone con quadrante coordinato, colorazioni calde e in un verde tenue che rievoca l’estetica sofisticata del benessere. Eleganti rifiniture in metallo regalano una lucentezza che richiama la contemporaneità.

Salute e benessere

Per conoscere al meglio il proprio corpo, vívomove® Sport mette a disposizione un vasto range di strumenti che sfruttano le funzionalità Garmin dedicate al benessere, riconosciute tra le migliori del settore. Questo innovativo smartwatch fornisce dati importanti sulla salute grazie al monitoraggio della respirazione, della saturazione, del livello di stress, del sonno profondo (e delle sue varie fasi), registrando l’idratazione e il battito cardiaco ventiquattr’ore su ventiquattro (con notifiche configurabili dall’utente che segnalano ricezioni troppo alte o troppo basse).

La tecnologia Body BatteryTM mostra in tempo reale il livello di energia corporea, dato utile per programmare il proprio allenamento, fissare la data di eventi importanti o, semplicemente, comprendere quando sia il momento di rallentare. vívomove® Sport è dedicato anche alla salute femminile attraverso il monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza.

Sport e attività

Come suggerito dal nome, vívomove® Sport è dotato di numerose funzioni che permettono di adottare uno stile di vita sano e attivo, come le app integrate per lo sport di yoga, pilates, cardio, tapis roulant, ciclismo e molto altro. Inoltre, permette di connettersi al GPS di uno smartphone compatibile per misurare accuratamente la distanza e il percorso durante camminate all’aria aperta, corse o uscite in bicicletta. Infine, monitora le attività durante il giorno tramite il contapassi, il conteggio delle calorie consumate, i minuti di attività intensa e dispone di funzioni di sicurezza che consentono di condividere la localizzazione dell’utente con i suoi contatti di emergenza, per rassicurarli in caso di attività solitaria all’aria aperta.

Da indossare ogni giorno

La batteria di vívomove® Sport dura fino a cinque giorni nella modalità smartwatch e fino a un giorno in più se utilizzato come orologio (che mostra solo le lancette). Le notifiche dello smartphone sono visualizzabili direttamente sul display di vívomove® Sport, compatibile sia con Android sia con Apple®.

vívomove Sport è disponibile da oggi a un prezzo consigliato al pubblico di 179.99 €.

Per informazioni potete visitare il sito ufficiale Garmin.

