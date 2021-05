Al giorno d’oggi sempre più persone giocano con il proprio smartphone e questo è un trend naturale favorito da processori e schede video sempre più performanti su smartphone che accompagnati a prezzi più accessibile rendono il nostro smartphone una vera e propria console da gioco.

Infatti l’industria globale dei videogiochi ha registrato un trend in crescita nel 2020, raggiungendo 135,8 miliardi di dollari 1 e si prevede che entro il 2025 registri una crescita annuale del +10,2% a livello mondiale. In particolare noi Italiani siamo un popolo che gioca molto con lo smartphone, con uno dei tassi di crescita annuale più elevati (+10,6%), partendo da un giro di affari di circa 1,7 miliardi di dollari.

Oggi vogliamo condividere con voi i 5 consigli di OPPO per ottenere il massimo dal nuovo dispositivo OPPO A 94 5G che abbiamo recensito di recente anche su Techzilla. Ovviamente questi consigli sono pensati appositamente per i dispositivi OPPO e alla loro Color OS ma si adattano bene a praticamente qualunque smartphone ( anche se qualche funzione software potrebbe differire ) e permettono di avere prestazioni migliori e al tempo steso salvaguardare la vita del nostro smartphone.Vediamoli insieme:

1. Sfruttare al massimo le funzionalità gaming

Le opzioni dedicate alle modalità gioco sono progettate per aiutare a massimizzare l’esperienza senza distrazioni derivanti dall’uso di uno smartphone e per questo non devono essere sottovalutate. In particolare permettono di ridurre le notifiche ( e quindi le distrazioni ) oltre a garantire performance migliori andando a liberare spazio in memopria e dando priorità ai processi dei giochi. OPPO A94 possiede le modalità Game Focus Mode che limita le distrazioni, comprese le notifiche, permettendo all’utente di immergersi completamente nel gioco, e Game Floating Window che consente di mantenere il gioco in esecuzione in una finestra mobile in modo da poterlo monitorare e tornare a giocare in qualsiasi momento.

2. Giocare con la batteria sempre al top

Una delle caratteristiche più importanti è l’autonomia del dispositivo. Quando la batteria scende al di sotto di una certa percentuale, lo smartphone può passare automaticamente alla modalità “risparmio energetico” per limitarne il consumo, iniziando a riallocare le risorse e portando a un notevole calo delle prestazioni della

sessione di gaming. Per questo motivo, giocare con una batteria full è sempre l’ideale. OPPO A94 include una batteria potente e affidabile da 4310 mAh e l’innovativo sistema OPPO VOOC 30W che permette di ottenere in soli cinque minuti di ricarica 2 ore di sessione gaming.

3. Utilizza sempre un paio di auricolari wireless

Quando si parla di esperienza gaming immersiva, l’audio è una componente importante tanto quanto l’immagine. Per questo motivo gli auricolari wireless sono un ottimo accessorio per usufruire di una qualità audio ottima, senza distrazione e immersiva, nonché una libertà nei movimenti. OPPO Enco Air sono i nuovi auricolari True Wireless Stereo di OPPO con cancellazione intelligente del rumore in chiamata, supportata dall’AI e dall’innovativo Advanced Audio Coding che offrono qualità del suono in HD e un comfort di lunga durata.

4. Giocare a tutta banda

Il gaming da smartphone rende al meglio quando si può sfruttare una rete wireless, ma anche la connessione 4G/5G offre grandi soddisfazioni agli amanti dei videogiochi da mobile. OPPO A94, con connettività 5G ultra veloce, è dotato della funzione Dual Network Channel che accelera la connessione collegandosi alla rete Wi-Fi e 4G/5G, particolarmente utile quando ci si trova in ​​un ambiente

affollato in cui il segnale Wi-Fi è debole. Inoltre, il System Performance Optimizer riduce la possibilità di lag del 18% rispetto alle generazioni precedenti, una funzione perfetta per tutti i gamer più esigenti.

5. Giocare in modalità “immersiva”

Per una vera gaming experience, il display deve essere estremamente immersivo: ampio, luminoso, dai colori nitidi e con buon angolo di visione. Da non sottovalutare anche la grandezza ottimale minima, di almeno 5.2”.

OPPO A94, possiede infatti il display Super AMOLED FHD+ da 6,4’’ con rapporto schermo-corpo del 90,8% e Punch-Hole da 3,7mm, perfetto per la riproduzione di giochi, che grazie anche alla gamma di colori nitidi e brillanti, garantisce un’esperienza senza paragoni. Inoltre, con ColorOS Efficiency 3.0 è ancora più facile utilizzare le funzioni dello smartphone in modo veloce e fluido.

E voi che altri accorgimenti utilizzate durante le sessioni di gioco?

