Google Pixel Watch fra poche ore verrà ufficialmente presentato. Il design lo conosciamo, Google ci ha già mostrato immagini ufficiali. Ma cosa si cela sotto la scocca, quali saranno che funzionalità che l’orologio smart della casa di Mountain View porterà in dote?

Google Pixel Watch – Minimalismo e cura dei dettagli

Il primo smartwatch di Google adotterà un design pulito, minimale e circolare, grazie al generoso display rotondo che domina la parte frontale dell’accessorio, protetto da un vetro Gorilla Glass curvo.

Le immagini che sono trapelate in rete mostrano la presenza di una corona posta a lato, insieme ad un pulsante fisico ed allo speaker, indispensabile per il supporto alle chiamate del Google Pixel Watch. Posteriormente è stato installato un sensore PPG che, secondo le indiscrezioni, sarà in grado di effettuare un elettrocardiogramma e di misurare la SpO2.

Il resto delle funzionalità e dell’hardware interno rimangono parzialmente nel mistero, anche se negli ultimi giorni si sono intensificati i rumors. Di seguito la probabile scheda tecnica del dispositivo:

cassa da 41 mm in acciaio, spessore 12,3 mm

da 41 mm in acciaio, spessore 12,3 mm display AMOLED da 1,6 pollici, densità di 320 ppi, luminosità di picco fino a 1000 nits, Always-on Display

AMOLED da 1,6 pollici, densità di 320 ppi, luminosità di picco fino a 1000 nits, Always-on Display chip : Exynos 9110 con co processore Cortex M33 per gestire alcune funzioni con un impatto ridotto sulla batteria

: Exynos 9110 con co processore Cortex M33 per gestire alcune funzioni con un impatto ridotto sulla batteria memorie : 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione

: 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione resistenza all’acqua : 5 atmosfere

: 5 atmosfere schermo protetto da Corning Gorilla Glass 5 3D

monitoraggi: sonno, frequenza cardiaca, probabilmente anche SpO2 ed ECG

sonno, frequenza cardiaca, probabilmente anche SpO2 ed ECG GPS + NFC

modalità Emergenza

Wear OS 3,5 con smart unlock per Android e Fast Pair

con smart unlock per Android e Fast Pair batteria: 300 mAh, autonomia stimata un giorno con ricarica magnetica USB-C

USB-C 6 mesi di Fitbit Premium inclusi

inclusi colorazioni: Chalk, Charcoal e Obsidian

Infine il capitolo prezzi, che per il mercato europeo dovrebbe essere di 379 euro per il modello con connettività Wi-Fi e di 419 euro per la variante con connettività 4G. Soltanto poche ore e finalmente scopriremo tutto sul primo smartwatch di Big G!

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!