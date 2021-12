LG ha da poco annunciato che un’app dedicata per giocare con Google Stadia è arrivato su tutti i TV con Web OS 5.0 o Web Os 6.0, introducendo così il supporto nativo al gaming con Google Stadia.

Google Stadia è disponibile per il download sui TV LG compatibili tramite l’app LG Content Store in tutti i 22 Paesi tra cui Italia. Ricordiamo che ad oggi lo store digitale di Stadia offre oltre 200 giochi di alto calibro tra cui Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin’s Creed: Valhalla, Hitman 3, Baldur’s Gate 3.

Google Stadia

Gli abbonati a Stadia Pro possono godersi una libreria in continuo aggiornamento di oltre 30 giochi inclusi nel servizio, con nuovi titoli caricati ogni mese e sconti esclusivi su giochi e contenuti aggiuntivi. E grazie al supporto di Stadia per la qualità grafica fino a 4K HDR a 60 FPS e un coinvolgente audio surround 5.1, gli Smart TV di LG sono la scelta perfetta per chi cerca un’esperienza di gioco avanzata senza dover comprare una console a parte o un costoso PC da gaming.

In particolare la gamma OLED di quest’anno si è rivelata una punta di diamante per il gaming, essendo ottimizzati per le console e il gaming next gen. In particolare con la serie C1 che ha riscosso grande successo in questo anno.

TV OLED di LG sono ideali per qualunque tipologia di videogame, dagli sparatutto in prima persona ai giochi d’azione open world, fino ai velocissimi giochi di corse, perché garantiscono un’impeccabile qualità dell’immagine HDR, neri profondi e colori precisi grazie ai pixel autoilluminanti di LG OLED. Inoltre, il velocissimo tempo di risposta di 1ms degli schermi LG OLED e l’input lag estremamente basso senza compromessi per la qualità dell’immagine assicurano ai giocatori la migliore esperienza videoludica che possano desiderare.

