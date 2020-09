Guardare Netflix gratis ( legalmente ) da oggi si può: ecco le serie disponibili

Non se lo aspettava nessuno, ma da qualche ora Netflix ha deciso di attuare una nuova strategia di marketing che a quanto pare farà felici chiunque non ha ancora un abbonamento con la piattaforma di streaming.

Infatti Netflix ha lanciato una sezione con una selezione di alcune serie e film di produzione propria che sono visionabili gratuitamente da chiunque. Non è la prima volta che il celebre servizio di streaming permette la visione gratuita di alcuni suoi contenuti ma adesso troviamo una sezione dedicata che prima non c’era.

Si tratta ovviamente di una strategia per avvicinare i nuovi utenti al catalogo completo dando un assaggio delle serie e della qualità dello streaming. Vediamo ora come raggiungere questa sezione.

Come guardare Netflix gratuitamente in streaming

Iniziamo dicendo che non sarà necessario avere un account Netflix per poter vedere i programmi gratuiti disponibili. Al momento i contenuti non sono tantissimi, ma siamo sicuri che cambieranno nel corso dei prossimi mesi. Se disponibile il contenuto viene riprodotto anche in 4K. Potete vedere i titoli disponibili qui.

Ecco i contenuti presenti ad oggi presenti nel catalogo gratis di Netflix:

Telefilm e documentari

Elite

Grace and Frankie

Stranger Things

Il nostro pianeta e il primo episodio ( 1° episodio )

L’amore è cieco ( 1° episodio )

Film

Baby Boss – Di nuovo in affari

Bird Box

I Due papi

Murder Mystery

When They See Us

Dove guardare Netflix Gratis

E’ possibile godere di questi contenuti gratuiti su PC da browser o da Android, sempre da browser semplicemente andando a questo link.