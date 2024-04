Il 13 aprile, presso il KONAMI Youth Development Centre, si è tenuto l’evento “We Are Sport”, promosso da Inter, che ha unito persone con disabilità attraverso la passione per il calcio.

Hisense, in qualità di partner di Inter, ha sostenuto con orgoglio l’iniziativa “We Are Sport”. Questo evento unico celebra il calcio e il suo straordinario potere di unire e includere tutti coloro che condividono la passione per questo sport. L’iniziativa mette in luce i valori di inclusione e integrazione.

“La partnership tra Hisense e Inter in questa iniziativa rappresenta un impegno tangibile verso la promozione dell’inclusione e dei valori fondamentali dello sport. Siamo fieri di unirci a Inter in questo progetto significativo, perché crediamo fermamente che lo sport, in particolare il calcio, abbia il potere unico di superare le barriere e unire le persone, indipendentemente dalle differenze” – Tatiana Pampalone, Marketing Manager di Hisense Italia.

Durante la giornata, diverse squadre hanno partecipato all’evento, tra cui la Real Eyes Sport dell’atleta paralimpico Davide Cassioli e la Bebe Vio Academy. La Squadra Special nerazzurra, composta da circa 50 ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali, ha anche preso parte attiva al progetto. Inoltre, alcuni giovani del Settore Giovanile nerazzurro hanno partecipato dopo aver seguito un percorso di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione.

Le squadre provenienti da tutta Italia hanno affrontato emozionanti sfide calcistiche, dimostrando il potere dello sport, in particolare del calcio, come strumento di inclusione sociale e di promozione dei valori di solidarietà, rispetto e integrazione. Hisense, in qualità di partner ufficiale, riconosce che lo sport non è solo un diritto fondamentale, ma anche un potente strumento per rafforzare i legami sociali, promuovere lo sviluppo sostenibile e la pace, e diffondere solidarietà e rispetto per tutti.

Hisense è grata di collaborare con Inter e di contribuire a promuovere valori così importanti attraverso lo straordinario mezzo dello sport, che in questo caso unisce persone con diverse abilità, ma con una passione comune: il calcio. Il pallone, proprio nella sua rotondità, annulla ogni spigolo e crea un terreno di gioco equo per tutti, rappresentando un simbolo di inclusione e di unità.

