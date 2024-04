Il ritorno della bella stagione rappresenta per molti un’occasione di rinascita tecnologica. Dal 8 al 18 aprile, HONOR dà il benvenuto alla primavera con un’offerta imperdibile su tutte le linee di prodotto, ad eccezione dei nuovi top di gamma Magic V2, Magic 6 Pro e HONOR 90. Smartphone, tablet e laptop saranno disponibili a prezzi decisamente vantaggiosi, con sconti fino a 40 euro per acquisti di 400 euro o superiori.

Infatti,dall’8 al 18 aprilesarà possibile usufruire dell’imperdibile offerta di HONOR (valida su tutti i prodotti a eccezione di Magic V2, Magic 6 pro, HONOR 90, Magic 6 Lite)

Spendendo 200€ si avranno 20€ di sconto

si avranno 20€ di sconto Spendendo 300€ si avranno 30€ di sconto

Spendendo 400€ si avranno 40€ di sconto

La Punta di Diamante: HONOR Magic V2

In vetta alla line-up troviamo l’attesissimo Magic V2, lo smartphone pieghevole più sottile al mondo. Grazie alla cerniera in lega di titanio certificata per oltre 400.000 piegature, Magic V2 unisce solidità e design raffinato. La funzione Dual Tasking Efficiency, con schermo diviso verticalmente, rivoluziona il multitasking. Fino al 19 aprile, il Magic V2 è disponibile a 1.599,90 euro invece di 1.999,90, con protezione dello schermo in omaggio. Dal 20 aprile il prezzo risale a 1.699,90 euro.

HONOR Magic 6 Pro: Batteria Inesauribile

Per chi non vuole mai restare a secco, HONOR propone il Magic 6 Pro con la nuova batteria al silicio-carbonio di seconda generazione e chip HONOR E1 per l’efficienza energetica. Grazie alla ricarica rapida da 80W cablata e 66W wireless, lo smartphone si ricarica al 100% in soli 40 minuti. Fino al 30 aprile, il Magic 6 Pro è disponibile a 1.099,90 euro; con coupon da 100 euro, il prezzo scende a 999,90 euro, protezione inclusa.

HONOR Magic 6 Lite: Cadute? No Problem

Il Display Ultra-Bounce Anti-Drop certifica il Magic 6 Lite come uno degli smartphone più robusti sul mercato, in grado di assorbire impatti fino a 1,2 volte superiori alla norma, anche da 1,5 metri di altezza. Fino al 30 aprile, il Magic 6 Lite è in offerta a 299,90 euro.

HONOR 90: Il Nuovo Re della Fotografia Mobile

La fotocamera da 200MP con sensore 1/1,4″ dell’HONOR 90 promette scatti eccezionali, affiancata da un’ultragrandangolare 112° e una lente di profondità. Fino al 30 aprile, le varianti 8/256GB e 12/512GB sono proposte entrambe a 399,90 euro.

HONOR Pad 9: L’Intrattenimento Portatile

HONOR Pad 9 sprigiona le sue eccellenti capacità multimediali grazie al sistema operativo MagicOS 7.2 basato su Android 13. La batteria assicura fino a 15 ore di streaming musicale. Disponibile a 349,90 euro, con coupon da 50 euro e cuffie Earbuds X6 a 1,99 euro aggiuntivi.

HONOR Magic Book X16: La Potenza del Lavoro Agile

Il laptop Magic Book X16 con processori Intel Core i5 di 12a generazione si propone come alleato ideale per lo smart working, alternando in modo fluido le modalità Smart e High Powered per adattarsi a ogni scenario lavorativo. In offerta fino al 30 aprile a 649,90 euro.

