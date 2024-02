HONOR ha annunciato oggi il lancio globale di HONOR Pad 9, che si distingue per un mix di prestazioni avanzate e un design accattivante. Con un display HONOR FullView da 12,1 pollici, un potente chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 e un sistema audio a otto altoparlanti, questo tablet promette un’esperienza utente senza precedenti.

L’HONOR Pad 9 vanta un display HONOR FullView da 12,1 pollici che offre una risoluzione di 2.560×1.600 pixel e 1,07 miliardi di colori per un’esperienza visiva mozzafiato. Con un rapporto schermo-corpo dell’88%, questo tablet offre dettagli nitidi e colori realistici, mentre il tasso di aggiornamento regolabile fino a 120Hz assicura una fluidità visiva impeccabile. Le innovative funzionalità di comfort visivo, come il Dynamic Dimming e la tecnologia Circadian Night Display di HONOR, proteggono gli occhi riducendo l’affaticamento e migliorando la qualità del sonno.

L’HONOR Pad 9 è dotato di otto altoparlanti che offrono un suono coinvolgente da diverse direzioni. Grazie alla tecnologia HONOR Histen, questo tablet produce un audio dinamico e vibrante a 360°, arricchendo qualsiasi esperienza di ascolto. Con la tecnologia di miglioramento vocale bidirezionale, le chiamate audio e le riunioni online sono caratterizzate da una chiarezza eccezionale.

Prestazioni potenziate e autonomia duratura

Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, l’HONOR Pad 9 offre prestazioni straordinarie e una durata della batteria eccezionale. Con una memoria da 8 GB e uno spazio di archiviazione da 256 GB, questo tablet offre spazio sufficiente per contenere una vasta collezione di foto, musica e video. La batteria ad alta capacità da 8300mAh garantisce fino a 11 ore di streaming video e 15 ore di streaming musicale con una sola ricarica, mentre la tecnologia HONOR SuperCharge consente una ricarica rapida per un’esperienza senza interruzioni.

Design elegante e esperienza intelligente

Con uno spessore di soli 6,96mm e un peso di 555g, l’HONOR Pad 9 è leggero ed elegante, offrendo una sensazione confortevole in mano. La versione più recente di MagicOS 7.2, basata su Android 13, offre una serie di funzionalità smart aggiornate e personalizzate, migliorando l’esperienza utente. Inoltre, con HONOR Docs, la gestione dei file diventa più semplice che mai.

Prezzi e disponibilità

L’HONOR Pad 9 è disponibile in due colorazioni: Space Grey e Cyan Lake, al prezzo consigliato di 349,9€ sullo store online di HONOR. Inoltre, fino al 31 marzo, gli acquirenti possono usufruire di un coupon da 50€ e ricevere gratuitamente le Earbuds X6. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto, si prega di visitare il sito www.hihonor.com/.

