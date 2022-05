HONOR X7 è arrivato in Italia e tra i suoi assi nella manica troviamo una batteria ultra-large da 5000mAh, un chipset Qualcomm Snapdragon 680 ed un prezzo competitivo in questa fascia di prezzo.

HONOR X7 vanta infatti una straordinaria batteria da 5000mAh inoltre è dotato di 22.5W HONOR Wired SuperCharge , capace di alimentare il dispositivo in soli 10 minuti. Esplorando il display invece ci troviamo di fronte un pannello FullView da 6,74 con supporto ai 90Hz di refresh rate e supporta 16,7 milioni di colori per offrire un’esperienza visiva coinvolgente.

HONOR X7 è progettato con un corpo curvo a 47° ed estremamente sottile, raggiungendo una misura di 8.62mm , perfetto anche per essere tenuto nel palmo di una mano.

Dotato di funzioni avanzate di protezione degli occhi, tra cui TÜV Rheinland Low Blue Light Certification , eBook Mode e Dark Mode, HONOR X7 offre un’esperienza di lettura e visualizzazione più confortevole, soprattutto in ambienti con poca luce.

Prestazioni ottimizzate grazie a Qualcomm Snapdragon 680 e HONOR RAM Turbo

Specifiche tecniche:

Display FullView da 6.4 pollici con risoluzione 1600 x 720 pixel e refresh rate massimo 90 Hz

Sistema operativo con interfaccia Magic UI 4.2 basata su Android 11

CPU Qualcomm Snapdragon 680

GPU Adreno 610

RAM: 4 GB

Memoria di archiviazione: 128 GB

Fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP, grandangolare 120° da 5 MP f/2.2, macro da 2 MP f/2.4 e bokeh da 2 MP f/2.4

Fotocamera anteriore: sensore unico da 16 Mp f/2.45

Batteria da 5.000 mAh con ricarica SuperCharge da 22.5W

HONOR X7 è alimentato da Snapdragon 680, un processore avanzato octa-core a 6nm progettato per fornire prestazioni superiori pur conservandone la potenza.

Le prestazioni della CPU del 25% e quelle della GPU del 10% rispetto al suo predecessore, promettendo velocità potenti e una riproduzione audio e video quasi senza fine. Fornendo una riduzione del 12% del consumo energetico, HONOR X7 assicura che gli utenti possano godere di esperienze di intrattenimento per tutto il giorno con prestazioni sostenute.

HONOR X7 è anche dotato di HONOR RAM Turbo (4GB+2GB), questa tecnologia espande la memoria RAM comprimendo le app in background e impedendo che i processi vengano interrotti quando gli utenti passano da un’app all’altra.

Capacità fotografiche premium e videografia migliorata per una migliore esperienza di vlogging

Per catturare immagini e ricordi, HONOR X7 vanta una robusta combinazione di fotocamera quadrupla che comprende una fotocamera principale ultra-nitida da 48MP, una fotocamera grandangolare da 5MP, una fotocamera macro con rilevamento 2M e una fotocamera Bokeh con rilevamento 2M. Grazie a questa tecnologia, gli utenti sono in grado di preservare i dettagli delle loro immagini e di scattare foto mozzafiato, sempre e ovunque.

Perfetto per i fotografi amatoriali e i creatori che vogliono catturare ricordi significativi e duraturi, HONOR X7 supporta la ripresa video 1080P con una risoluzione di 1920*1080 pixel. La fotocamera principale da 48MP Ultra-Clear dispone di un algoritmo intelligente di sintesi multi-frame per garantire la presenza di innumerevoli dettagli anche nelle foto scattate in ambienti con scarsa illuminazione. La fotocamera grandangolare da 5MP con apertura f/2.2 permette agli utenti di tenere più elementi nell’inquadratura con maggiore facilità e comodità. Grazie alla fotocamera macro 2M Sensing, gli utenti possono catturare piccoli dettagli per ottenere immagini di ottima qualità. HONOR X7 è inoltre dotato della fotocamera Bokeh 2M Sensing, una tecnologia capace di offrire ritratti visivamente piacevoli, portando in primo piano il soggetto che buca lo schermo e diventa il centro dell’immagine.

Prezzi e disponibilità

Disponibile in tre colori: Midnight Black, Ocean Blue e Titanium Silver . HONOR X7 è ora disponibile all’acquisto su Hihonor.com. al prezzo di €209,90 e presto sarà presente anche su Amazon.

