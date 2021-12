HUAWEI AppGallery annuncia che l’app finanziaria Revolut è disponibile sulla piattaforma e questo permetterà al pubblico globale e diversificato di utenti Huawei di accedere a una scelta ancora più ampia di servizi bancari per una gestione delle proprie finanze più efficiente.

Questo dimostra l’impegno di HUAWEI di espandere il suo marketplace HUAWEI Gallery introducendo le app più utilizzate dagli Italiani, come appunto quelle legate al mondo bancario.

Siri G. Borsum, Global VP Finance Vertical Eco-Development & Partnerships, Business Consumer Group di Huawei dichiara:

“Siamo entusiasti di offrire una app di così grande interesse come Revolut agli utenti di AppGallery di tutto il mondo. Piattaforme finanziarie accessibili come Revolut condividono il nostro obiettivo di offrire a più persone in tutto il mondo l’accesso alla migliore scelta possibile di app e servizi bancari”.

In occasione del lancio di Revolut su Huawei AppGallery c’è un’offerta esclusiva che prevede l’accesso gratuito all’abbonamento Premium per un massimo di due mesi per un valore di 29,25 euro. L’offerta è disponibile in 26 paesi in tutta Europa e può essere richiesta dal 16 dicembre alla fine del mese tramite questo link.

Come HUAWEI AppGallery, Revolut si impegna per avere un ruolo guida all’interno del contesto finanziario attuale con l’obiettivo di aiutare i clienti ad avere un maggiore controllo delle loro finanze. Grazie una grafica curata e un’esperienza utente senza soluzione di continuità, l’app di Revolut semplifica la gestione delle finanze ponendo massima attenzione alle esigenze dell’utente.

Rivoluzionare l’accessibilità al mobile banking con HUAWEI AppGallery

Sia Huawei sia Revolut desiderano fornire ai consumatori e ai clienti servizi finanziari innovativi. In particolare, Revolut semplifica l’esperienza dell’utente invitandolo a gestire le finanze attraverso un’unica piattaforma intuitiva e accessibile; grazie a una visibilità completa di entrate e uscite, risparmi e investimenti, permette ai consumatori di avere il pieno controllo delle proprie finanze personali. In una sola app, Revolut offre molteplici funzionalità, come dimostrano le numerose soluzioni tra carte, bonifici conti multivaluta e offerte quali Revolut Stays che offre fino al 10% di cash back per le prenotazioni di alloggi in tutto il mondo.

Inoltre, Revolut offre numerosi piani di abbonamento a pagamento (Plus, Premium e Metal) che migliorano l’esperienza utente con ulteriori benefici e meno limiti.

Revolut sostiene fornitori e imprese attraverso Revolut Business che consente ai piccoli commercianti di garantire ai propri clienti una modalità di pagamento più efficiente.

Revolut si è integrata con alcuni tra i più innovativi HMS Core Kit di Huawei, compresi quelli pensati per migliorare la sicurezza, come Safety Detect Kit, Awareness Kit e Identity Kit. Scegliendo questi strumenti che potenziano ulteriormente l’uso dell’app, i clienti di Revolut possono archiviare i dati, tutelati dalla protezione della privacy e dal livello di difesa contro potenziali minacce alla sicurezza.

Il team di Revolut ha anche scelto di integrare l’app con Push Kit, Map Kit, Location Kit, ML Kit e Nearby Services Kit per garantire un’esperienza ottimale agli utenti che la utilizzano attraverso HUAWEI AppGallery.

