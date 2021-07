Sono finalmente disponibili anche in Italia, più precisamente su Huawei Store, le nuove HUAWEI FreeBuds 4, cuffie ricaricabili in modalità wireless.

Ad accompagnare l’arrivo sullo store ufficiale HUAWEI anche una Promo di lancio: Tutti coloro che sceglieranno HUAWEI FreeBuds 4 Wireless, riceveranno incluso un HUAWEI Mini Speaker, lo speaker compatto di HUAWEI al prezzo totale di 159,00 euro.

Non solo: con un anticipo di 10,00 euro, si otterrà uno sconto sul prezzo finale di ulteriori 30,00 euro, ottenendo così entrambi i dispositivi a 129,00 euro.

Ricordiamo che le Huawei FreeBuds 4 sono auricolari TWS con tecnologia ANC fino a 25 dB, sistema a tre microfoni per qualità audio in entrata ottima, driver dinamico singolo da 14 mm, comandi touch sullo stelo per le scelte rapide (configurabili tramite l’app Huawei AI Life per Android e iOS) e un’autonomia complessiva pari a 4 ore senza ANC e senza ricarica dal case.

Oltre alle nuove HUAWEI FreeBuds 4 troviamo anche una selezione di prodotti in sconto per il periodo estivo e tutte sono consultabili sul sito ufficiale di Huawei Store.

HUAWEI AI Life si rinnova con tante funzionalità aggiuntive per gli utenti iOS

Huawei ha reso disponibile per gli utenti iOS le numerose funzionalità di HUAWEI FreeBuds 4i tramite l’app HUAWEI AI Life. Da HUAWEI AI Life è così possibile gestire non solo i device audio HUAWEI FreeBuds Pro e HUAWEI FreeBuds 4, ma da poco anche gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4i.

Gli utenti iOS possono connettere il proprio smartphone con gli auricolari della serie HUAWEI FreeBuds tramite Bluetooth, ma per un’esperienza più comoda e smart, possono scaricare l’app HUAWEI AI Life direttamente da AppStore, oppure scansionando il QR code presente sulla confezione, per eseguire varie operazioni come il rilevamento della carica rimanente, il controllo rapido dei setting degli auricolari, il controllo della cancellazione del rumore e la gestione del dispositivo in generale.

Funzionalità più intelligenti

HUAWEI FreeBuds 4i offre molto più del semplice divertimento audio. Per esempio, nei giochi di ruolo, gli utenti spesso si affidano all’ascolto del suono dei passi per rintracciare i nemici, ma se gli auricolari hanno una latenza significativa, gli utenti possono essere ingannati e perdere di conseguenza la partita. HUAWEI FreeBuds 4i adotta algoritmi avanzati a bassa latenza per ridurre al minimo il ritardo tra audio e video, consentendo agli utenti di vivere un’esperienza di gioco fluida.

HUAWEI FreeBuds 4i eredita le potenti funzionalità di HUAWEI FreeBuds 3i: design, comfort, cancellazione attiva del rumore, qualità audio di prim’ordine, durata della batteria considerevole e interazione intelligente.

Gli auricolari Bluetooth HUAWEI FreeBuds 4i sono disponibili al prezzo al pubblico consigliato di 89,00 euro su Huawei Store e presso i migliori rivenditori.

Fino al 31 luglio 2021 sono disponibili su Huawei Store al prezzo promozionale di 69,42 euro, con inclusa una case protettiva, nella nuova colorazione Silver Frost oltre che in nero, bianco e nell’esclusiva Red Edition.

