Huawei Assistant si aggiorna sui dispositivi HUAWEI, introducendo alcune novità a gran richiesta degli utenti.

Huawei Assistant è l’assistente virtuale accessibile dalla schermata Home con uno swipe a sinistra sui dispositivi HUAWEI e permette un accesso immediato ad alcune funzioni rapide del nostro dispositivo come la barra di ricerca, gli shortcut alle applicazioni, il feed delle notizie e molto altro.

Dr. Jaime Gonzalo, VP di Huawei Mobile Services Europe, ha dichiarato:

“In Huawei, il nostro obiettivo è fornire tecnologie nuove ed efficaci ai nostri consumatori. Abbiamo accolto i feedback degli utenti europei e il nuovo look di Huawei Assistant renderà visibili le informazioni di cui gli utenti hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. L’avanzata tecnologia AI che alimenta Huawei Assistant dà accesso alle app preferite e agli aggiornamenti delle notizie in tempo reale con un semplice tocco, rendendo l’esperienza sui dispositivi Huawei sempre più fluida”.

Le novità di HUAWEI Assistant

Huawei Assistant modifica il suo look and feel permettendo agli utenti la massima personalizzazione trascinando facilmente le schede per un’esperienza rinnovata e personalizzata. Inoltre le funzioni tra cui AI Search, Instant Access, Moments e Feed aiutano gli utenti a ridurre al minimo il tempo speso.

Le principali novità di HUAWEI Assistant sono:

Esperienza utente innovativa – Tutte le schede dei partner avranno un nuovo design a cui è possibile accedere nella sezione ‘Moments’ della schermata di Huawei Assistant, con contenuti come Parcel Delivery o le shopping card fornite dai partner che forniscono dati in tempo reale e rendono più smart la tua lista della spesa.

– Tutte le schede dei partner avranno un nuovo design a cui è possibile accedere nella sezione ‘Moments’ della schermata di Huawei Assistant, con contenuti come Parcel Delivery o le shopping card fornite dai partner che forniscono dati in tempo reale e rendono più smart la tua lista della spesa. Le tue schede, a modo tuo – Ora è possibile trascinare e rilasciare le tue schede dove si preferisce per organizzare in maniera più produttive la schermata di Huawei Assistant.

– Ora è possibile trascinare e rilasciare le tue schede dove si preferisce per organizzare in maniera più produttive la schermata di Huawei Assistant. Feed – Il news-feed nella parte inferiore dello schermo di Huawei Assistant aiuta gli utenti a rimanere aggiornati con le ultime notizie in un solo colpo d’occhio. Con uno swipe verso l’alto, è possibile accedere ad un news-feed personalizzato, che fornirà le notizie preferite in tempo reale, mentre con un semplice swipe verso destra il feed si aggiornerà.

Per scoprire il nuovo look di Huawei Assistant è sufficiente aggiornare Huawei Assistant all’ultima versione disponibile in AppGallery. Maggiori informazioni su Huawei Assistant sono disponibili al link dedicato.

