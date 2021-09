Il HUAWEI Connect 2021 ha visto ancora una volta tante novità in ambito ICT e durante la presentazione è stato marcato l’impegno di HUAWEI nella digitalizzazione con un focus particolare sulla applicazioni business.

In occasione del keynote di apertura, Eric Xu, Rotating Chairman di Huawei, ha tenuto un discorso intitolato “L’innovazione come strumento per accelerare la digitalizzazione”

“Lo sviluppo digitale si basa sulla tecnologia digitale. Affinché la tecnologia digitale rimanga rilevante, dobbiamo continuare a innovare e creare valore. Cloud, IA e reti sono tre tecnologie digitali fondamentali”. Xu ha poi condiviso alcuni dei progressi che Huawei ha fatto in queste tre aree, in particolare con l’obiettivo di consentire uno sviluppo a basse emissioni di carbonio. Eric Xu

HUAWEI CONNECT 2021 “Dive into Digital” quest’anno analizzerà l’applicazione pratica di tecnologie come cloud, IA e 5G in tutti i settori industriali, cercando di capire come possono rendere qualunque tipo di organizzazione più efficiente, versatile e resiliente in questa fase di ripresa economica.



Dive into Digital

Il tema di quest’anno è stato il “Dive into Digital” dove sono state analizzate le tecnologie digitali come esse possono integrarsi meglio con gli scenari di business

L’evento prevede 4 keynote, 5 summit e 66 sessioni di approfondimento, con oltre 200 relatori, tra cui figure di punta del settore ICT, massimi esperti di tecnologia e partner. Sarà trasmesso in live streaming in 11 lingue sul sito web di Huawei e dai suoi media partner. L’evento includerà anche demo online, visite in remoto ai padiglioni espositivi e tavole rotonde, consentendo sia l’interazione online che percorsi esperienziali.

Inoltre durante Day 0 dell’evento, svoltosi il 22 settembre 2021, Huawei ha presentato

l’Intelligent World 2030 Report con cui l’azienda, attraverso l’utilizzo di metodi quantitativi e qualitativi, fornisce un’analisi attuale del settore e una visione del

mondo futuro, approfondendo i prossimi trend e supportando le industrie

nell’identificazione di nuove opportunità per creare valore. Se siete curiosi di approfondire il Report potete consultarlo ( in Inglese ) a questo indirizzo.

Si tratta di una serie di Keynote che dal 23 Settembre al 31 Ottobre esploreranno le tecnologie presenti e future in diversi scenari pratici. Se volete approfondire e scoprire tutti i keynote potete farlo sul sito dedicato al HUAWEI Connect 2021.

Sul palco c’è stato poi modo di vedere meglio i servizi HUAEI e il loro progresso in questi ultimi anni, come il recente HUAWEI Cloud che ha riscosso un grande successo.

Xu ha spiegato che HUAWEI CLOUD, il servizio cloud dell’azienda lanciato appena

quattro anni fa, ha già riunito più di 2,3 milioni di sviluppatori, 14.000 partner di

consulenza e 6.000 partner tecnologici oltre a rendere disponibili più di 4.500 servizi

all’interno del HUAWEI CLOUD Marketplace. Ma i servizi di HUAWEI per il cloud non si limitano a questo, infatti troviamo anche HUAWEI CLOUD ModelArts che ha reso lo sviluppo di applicazioni IA incredibilmente semplice con la sua pipeline completa di servizi basati su diversi scenari complessi.

Durante l’evento Xu ha annunciato anche il primo servizio cloud-native distribuito del

settore chiamato UCS, un servizio cloud-native onnipresente disponibile su HUAWEI

CLOUD. Con UCS, Huawei prevede di fornire alle aziende un’esperienza coerente

durante l’utilizzo di applicazioni cloud-native che non sono vincolate da limitazioni

geografiche, cross-cloud o di traffico, accelerando così la trasformazione digitale in

tutti i settori.

Anche il portafoglio di servizi IA per tutti gli scenari Huawei full-stack rilasciato nel

2018 sta procedendo a gonfie vele come il framework MindSpore che è diventato il

principale framework di elaborazione IA in Cina. Nel frattempo, il cluster Atlas 900,

così come i servizi cloud su di esso basati, servono attualmente più di 300 imprese,

supportando la formazione di molti modelli HUAWEI CLOUD Pangu.

Zhang Ping’an, CEO Cloud BU e Presidente Huawei Consumer Cloud Service, ha commentato così le innovazione nel segmento Cloud di HUAWEI:

“La chiave per una trasformazione digitale di successo è pensare cloud native e agire cloud native. HUAWEI CLOUD invita clienti e partner ad esplorare il potenziale dei servizi Everything as a Service – Infrastructure as a Service per l’accessibilità globale, Technology as a Service per l’innovazione flessibile ed Expertise as a Service per eccellere nei servizi di sharing”.

Xu ha anche introdotto le innovazioni di Huawei nel campo delle reti aziendali, infatti Huawei ha sviluppato soluzioni per reti globali basate sul concetto di rete a guida autonoma (ADN). Huawei ha quindi lavorato con clienti nei settori della finanza, dell’istruzione e della sanità per innovare e distribuire nuove applicazioni pensate per costruire reti autonome.

Durante il HUAWEI Connect 2021 si è parlato anche di ambiente e qui Xu ha illustrato come Huawei sta utilizzando la tecnologia digitale per supportare lo sviluppo a basse emissioni di carbonio, come parte dello sforzo globale per raggiungere la neutralità del carbonio. Nello specifico, Huawei si concentra su tre iniziative chiave:

Investire e innovare in tecnologie a risparmio energetico per fornire prodotti più efficienti per un’industria ICT a basse emissioni di carbonio;

Investire in innovazioni in cui le tecnologie digitali convergono per Promuovere l’energia pulita e la digitalizzazione dell’energia tradizionale;

Fornire tecnologia digitale per aiutare tutti i settori a passare al digitale con basse emissioni di carbonio.



Xu ha concluso il suo intervento affermando:

“Finora l’innovazione costante è stata la forza trainante della digitalizzazione. In futuro, se vorremo raggiungere obiettivi di digitalizzazione sempre più ambiziosi, l’innovazione continuerà a giocare un ruolo chiave.”



Vi ricordiamo che HUAWEI Connect si tiene dal 23 Settembre al 31 Ottobre e sul palco si esploreranno le tecnologie presenti e future in diversi scenari pratici. Se volete approfondire e scoprire tutti i keynote potete farlo sul sito dedicato al HUAWEI Connect 2021.



